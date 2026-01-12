दूसरी पीढ़ी के सिंपल वन का फर्स्ट राइड रिव्यू, 265 किमी की दावा की गई रेंज!
द्वारा कारएंडबाइक टीम
6 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 12, 2026
हाइलाइट्स
- सिंपल वन जेन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक एडवांस वैरिएंट है
- अधिक रेंज, बेहतर प्रदर्शन और अधिक तकनीक का वादा करता है
- हमने यह देखने के लिए कुछ समय बिताया कि क्या दूसरी पीढ़ी के सिंपल वन पर विचार करना सही है?
सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ वर्षों से बाज़ार में है, और पिछले साल ही इसका अपडेटेड सिंपल वन जेन 1.5 लॉन्च किया गया था, जिसकी रेंज पहले वाले वर्ज़न से ज़्यादा थी. पहला वर्ज़न 2023 में बिक्री के लिए आया था. अब, 2026 में, सिंपल एनर्जी ने सिंपल वन जेन 2 पेश किया है. हमने जेन 2 को कुछ घंटों तक चलाकर देखा कि इसमें किए गए अपडेट कितने सार्थक हैं और क्या सिंपल वन जेन 2 खरीदने लायक है.
2026 सिंपल वन जेन 2: इसमें नया क्या है?
सिंपल वन Gen 2 का पूरा आकार पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं. फ्रंट में DRLs के आसपास बदले हुए एयर वेंट दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य नए 7-इंच TFT डिस्प्ले और अन्य पार्ट्स के लिए एयर फ्लो को बेहतर बनाना है. इसमें नए रियर-व्यू मिरर, अपडेटेड स्विच और रंगों की एक बड़ी श्रंखला भी शामिल है, जिसमें पांच सिंगल-टोन और चार डुअल-टोन रंग विकल्प उपलब्ध हैं.
चेसिस को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाया गया है ताकि इसकी कठोरता और पार्श्व दृढ़ता बढ़े और बेहतर स्थिरता व गतिशीलता मिले. सस्पेंशन को अलग-अलग डैम्पिंग और स्प्रिंग रेट के साथ रीकैलिब्रेट किया गया है, और टायर कंपाउंड को भी बदला गया है ताकि तेज़ गति पर स्थिरता बेहतर हो सके. सीट की ऊंचाई भी 16 मिमी कम कर दी गई है और अब यह 780 मिमी है, साथ ही बैटरी की क्रैश सुरक्षा को भी मजबूत किया गया है.
2026 सिंपल वन जेन 2: बैटरी विकल्प और वैरिएंट
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि सिंपल एनर्जी ने पहले वाली 1.6 किलोवाट-घंटे की रिमूवेबल बैटरी को हटा दिया है. वन जेन 2 तीन फिक्स्ड बैटरी पैक विकल्पों में उपलब्ध है – 3.7 किलोवाट-घंटे की बैटरी, जिसकी दावा की गई रेंज 190 किमी है, 4.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी, जिसकी रेंज 236 किमी है, और 5 किलोवाट-घंटे की बैटरी, जिसकी दावा की गई रेंज 265 किमी है. बैटरी फिक्स्ड है और फुटबोर्ड के नीचे लगी है, जिससे बूट स्पेस भी बढ़ गया है, जो कुल 35 लीटर का है और इसमें फुल-फेस हेलमेट आराम से रखा जा सकता है.
3.7 किलोवाट-घंटे वाले OneS वैरिएंट में टच डिस्प्ले नहीं है और इसकी टॉप स्पीड 90 किमी प्रति घंटा तक सीमित है. OneS और 4.5 किलोवाट-घंटे वाले दोनों वैरिएंट 6.4 किलोवाट ताकत पैदा करते हैं, जबकि महंगा 5 किलोवाट-घंटे वाला वैरिएंट 8.8 किलोवाट की अधिकतम ताकत और 115 किमी प्रति घंटा की टॉप स्पीड के साथ आता है और सबसे तेज़ चलता है, जो 2.55 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ने का दावा करता है.
सिंपल वन जेन 2 की मुख्य खासियतें
|सिंपल वन
5 kWh
|सिंपल वन
4.5 kWh
|सिंपल वनS
3.7 kWh
|टॉप स्पीड
|115 किमी/प्रतिघंटा
|90 किमी/प्रतिघंटा
|90 किमी/प्रतिघंटा
|पीक टॉर्क
|72 एनएम
|52 एनएम
|52 एनएम
|पीक पॉवर
|8.8 किलोवाट
|6.4 किलोवाट
|6.4 किलोवाट
|IDC रेंज
|265 किमी
|236 किमी
|190 किमी
|0-80% होम चार्जिंग
|5 घंटे 20 मिनट
|4 घंटे 45 मिनट
|4 hours
|0-80% फास्ट चार्जिंग
|2 घंटे 15 मिनट
|2 घंटे 15 मिनट
|2 घंटे 15 मिनट
|राइडिंग मोड्स
|ईकोX, ईको, राइड, एयर, सॉनिक, सॉनिक+
|ईकोX, ईको, राइड, एयर
|ईकोX, ईको, राइड एयर
सिंपल वन जेन 2: प्रदर्शन और गतिशीलता
हमारे टैस्टिंग यूनिट में सबसे महंगा 5 kWh सिंपल वन जेन 2 था, और यह तेज़ गति पकड़ने में बेहद सक्षम महसूस होता है. इसमें 6 राइड मोड हैं: इकोएक्स (56 किमी प्रति घंटा की क्षमता) अधिकतम रेंज के लिए, इको, राइड, एयर, सॉनिक और सॉनिक+। सॉनिक+ मोड में अधिकतम परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन मिलता है. इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के चार लेवल भी दिए गए हैं, और मैंने अपने राइडिंग स्टाइल के लिए लेवल 3 और 4 को सबसे उपयुक्त पाया, जिससे मुझे एक पारंपरिक पेट्रोल स्कूटर पर इंजन ब्रेकिंग जैसा अनुभव हुआ.
सिंपल वन जेन 2 आराम से 70-75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और जरूरत पड़ने पर 100 किमी प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार पकड़ सकता है. हमारी टैस्टिंग के दौरान इसने स्पीडोमीटर पर 112 किमी प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की. यदि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर में परफॉर्मेंस की तलाश कर रहे हैं, तो सिंपल वन निराश नहीं करेगा.
चिकनी सड़कों पर इसकी राइड क्वालिटी शानदार और आरामदायक है, और पिछली पीढ़ी के मॉडलों की तरह, इसका हैंडलिंग भी एक मजबूत पहलू बना हुआ है. इसमें सहज, फुर्तीली गतिशीलता और दिशा में तेजी से बदलाव के दौरान अच्छा संतुलन देखने को मिलता है. सिंपल वन जेन 2 मिलने पर हम इसका बड़ा रियल वर्ल्ड रिव्यू करने के लिए इसके साथ कुछ और समय बिताना चाहते हैं. हमारी शुरुआती 40 किमी की मिश्रित राइड के दौरान, जो ज्यादातर सॉनिक और सॉनिक+ मोड में थी, चार्ज की स्थिति (SOC) 94 से घटकर लगभग 75% हो गई, फिर भी इसकी रेंज 70 किमी से अधिक रही.
सिंपल वन जेन 2: इससे बेहतर क्या हो सकता है?
100 की स्पीड तक पहुँचने में सक्षम, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वन जेन 2 के ब्रेक और बेहतर हो सकते थे. आगे का ब्रेक पकड़ तो देता है, लेकिन उसे ज़ोर से दबाने की ज़रूरत होती है, और आगे और पीछे डिस्क वाले कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (सीबीएस) के बावजूद, पीछे की ओर झुके हुए सेटअप के कारण तेज़ ब्रेकिंग के दौरान पिछला पहिया लॉक होने की संभावना रहती है.
7 इंच का टीएफटी डिस्प्ले देखने में अच्छा है और सभी आवश्यक जानकारी दिखाता है, लेकिन दिन के उजाले में इसकी कम दृश्यता से उपयोग में परेशानी होती है. हालांकि, दिन के उजाले में इसकी विजिविलिटी कुछ हद तक निराशाजनक है. स्पीड डिस्प्ले को छोड़कर, चलते-फिरते अधिकांश डेटा को पढ़ना मुश्किल होता है, जिससे आपको रुककर स्क्रीन को ध्यान से देखना पड़ता है.
और फिर, सीट का डिज़ाइन है, जो मुझे 2022 में प्री-प्रोडक्शन मॉडल की पहली सवारी के बाद से ही पसंद नहीं आया है. हालांकि दूसरी पीढ़ी में सीट की ऊंचाई कम कर दी गई है, लेकिन मेरी ऊंचाई (5'9") के लिए, ढलान वाली बैठने की जगह गति को सीमित करती है, और तेज़ ब्रेक लगाने पर, आरामदायक स्थिति पाने के बाद भी आप आगे की ओर फिसलने लगते हैं.
सिंपल वन जेन 2: फैसला
सिंपल वन जेन 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह से नया स्कूटर नहीं है, बल्कि इसका एक विकसित रूप है. लेकिन इसे बड़े रूप से अपडेट किया गया है और इसमें कई खूबियां हैं - आकर्षक लुक, बेहतरीन परफॉर्मेंस और शानदार डायनामिक्स, और दावा की गई रेंज जो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने की सोच रहे ग्राहकों को लुभा सकती है. हालांकि, प्री-प्रोडक्शन मॉडल को पहली बार चलाने के लगभग चार साल बाद भी, सिंपल एनर्जी की उपस्थिति देश भर में लगभग 60 आउटलेट्स तक ही सीमित है, और मार्च 2026 तक इसे 150 तक बढ़ाने की योजना है.
सिंपल वन जेन 2 कीमतें:
|वैरिएंट
|(एक्स-शोरूम) कीमत
|सिंपल वनS (3.7 kWh)
|₹1,49,999
|सिंपल वन (4.6 kWh)
|₹1,69,999
|सिंपल वन (5 kWh)
|₹1,77,999
जब तक ऐसा नहीं होता और सिंपल वन सड़कों पर बड़े रूप से दिखाई और स्वीकार्य नहीं हो जाती, तब तक यह अपेक्षाकृत एक खास और महंगी पेशकश बना रहेगा. 3.7 kWh वाले मॉडल की कीमत रु.1.50 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर 5 kWh वाले मॉडल की कीमत रु.1.78 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इन कीमतों पर, सिंपल एनर्जी को एथर एनर्जी जैसे अधिक प्रसिद्ध और बड़े रूप से स्वीकार्य प्रतिद्वंद्वियों से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है.
