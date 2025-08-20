बदली हुई लेक्सस NX 350h भारत में हुई लॉन्, नए रंग के साथ मिले नए फीचर्स
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 20, 2025
हाइलाइट्स
- लेक्सस NX350h को और भी नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है
- पैलेट में दो नए रंग जोड़े गए हैं
- 2.5 लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ जारी है
लेक्सस इंडिया ने NX350h के लिए मिड-ईयर अपडेट जारी किया है. इस अपडेटेड मॉडल में नए फीचर्स, ज़्यादा कलर ऑप्शन और बेहतर माइलेज का दावा किया गया है. इन अपग्रेड्स के बावजूद, इसकी कीमतें वही रहेंगी और इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.68.02 लाख से रु.74.98 लाख के बीच है.
यह भी पढ़ें: भारत में लेक्सस LM 350h की बुकिंग फिर से हुई शुरू
लेक्सस इंडिया ने NX350h के लिए मिड-ईयर अपडेट जारी किया है. इस अपडेटेड मॉडल में नए फीचर्स, ज़्यादा कलर ऑप्शन और बेहतर माइलेज का दावा किया गया है. इन अपग्रेड्स के बावजूद, इसकी कीमतें वही रहेंगी और इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.68.02 लाख से रु.74.98 लाख के बीच है.
इसके अलावा, NX 350h में अब अपहिल असिस्ट कंट्रोल फ़ीचर भी है जो हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ मिलकर गाड़ी की ढलान पर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है. इसके अलावा, लाइनअप में दो नए पेंट विकल्प भी जोड़े गए हैं: रेडिएंट रेड एक्सक्विज़िट, लक्ज़री और एफ-स्पोर्ट वेरिएंट के लिए उपलब्ध है, जबकि व्हाइट नोवा एक्सक्विज़िट, लक्ज़री और ओवरट्रेल ट्रिम्स के लिए उपलब्ध है.
पावरट्रेन की बात करें तो, इस SUV में 2.5-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है जो 259-वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है और 240 बीएचपी और 239 एनएम का टॉर्क बनाता है. हाइब्रिड पावरट्रेन CVT से जुड़ा है और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- ह्युंडई Nexoएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स