बदली हुई लेक्सस NX 350h भारत में हुई लॉन्, नए रंग के साथ मिले नए फीचर्स

NX350h की कीमत वर्तमान में रु.68.02 लाख से रु.74.98 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 20, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • लेक्सस NX350h को और भी नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है
  • पैलेट में दो नए रंग जोड़े गए हैं
  • 2.5 लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ जारी है

लेक्सस इंडिया ने NX350h के लिए मिड-ईयर अपडेट जारी किया है. इस अपडेटेड मॉडल में नए फीचर्स, ज़्यादा कलर ऑप्शन और बेहतर माइलेज का दावा किया गया है. इन अपग्रेड्स के बावजूद, इसकी कीमतें वही रहेंगी और इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.68.02 लाख से रु.74.98 लाख के बीच है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में लेक्सस LM 350h की बुकिंग फिर से हुई शुरू

Updated Lexus NX 350h 3

लेक्सस इंडिया ने NX350h के लिए मिड-ईयर अपडेट जारी किया है. इस अपडेटेड मॉडल में नए फीचर्स, ज़्यादा कलर ऑप्शन और बेहतर माइलेज का दावा किया गया है. इन अपग्रेड्स के बावजूद, इसकी कीमतें वही रहेंगी और इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.68.02 लाख से रु.74.98 लाख के बीच है.

Updated Lexus NX 350h 2

इसके अलावा, NX 350h में अब अपहिल असिस्ट कंट्रोल फ़ीचर भी है जो हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ मिलकर गाड़ी की ढलान पर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है. इसके अलावा, लाइनअप में दो नए पेंट विकल्प भी जोड़े गए हैं: रेडिएंट रेड एक्सक्विज़िट, लक्ज़री और एफ-स्पोर्ट वेरिएंट के लिए उपलब्ध है, जबकि व्हाइट नोवा एक्सक्विज़िट, लक्ज़री और ओवरट्रेल ट्रिम्स के लिए उपलब्ध है.

Updated Lexus NX 350h 1

पावरट्रेन की बात करें तो, इस SUV में 2.5-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है जो 259-वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है और 240 बीएचपी और 239 एनएम का टॉर्क बनाता है. हाइब्रिड पावरट्रेन CVT से जुड़ा है और इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं.

# 2025 Lexus NX 350h# Lexus NX 350h# NX 350h# Updated Lexus NX 350h Launched# Updated Lexus NX 350h# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
