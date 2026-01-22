पत्रिकायूज़्ड कार्स
वॉल्वो EX60 हुई से उठा पर्दा, सिंगल चार्ज पर 810 किमी की रेंज के साथ मिलेगी 10 मिनट में फास्ट चार्जिंग की क्षमता

वोल्वो ने 810 किमी तक की रेंज, 10 मिनट में फास्ट चार्जिंग, गूगल जेमिनी एआई और अगली पीढ़ी की सुरक्षा सुविधाओं से लैस ऑल-इलेक्ट्रिक EX60 एसयूवी को पेश किया है, जो मिडसाइज़ ईवी सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क स्थापित करती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 22, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 810 किमी तक की WLTP रेंज और 400kW फास्ट चार्जर से सिर्फ 10 मिनट में 340 किमी की अतिरिक्त क्षमता मिलती है
  • वॉल्वो के नए SPA3 आर्किटेक्चर और HuginCore कंप्यूटिंग पर आधारित है
  • कार कनेक्टिविटी के लिए Google Gemini AI असिस्टेंट की शुरुआत

वॉल्वो ने अपनी बिल्कुल नई EX60 से पर्दा उठाया है, जो एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मिड-साइज़ एसयूवी है और वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को सीधे तौर पर लक्षित करती है और अपने भारी संख्या के आंकड़ों से इसे पछाड़ देने का प्रयास करती है। ऐसा लगता है कि वॉल्वो ने अपने उत्पाद इंजीनियरों को एक सीधा-सा निर्देश दिया था: इलेक्ट्रिक वाहनों को न अपनाने के सभी बचे हुए बहाने को खत्म कर दो.

 

यह भी पढ़ें: वॉल्वो XC60 फेसलिफ्ट भारत में रु.71.90 लाख में हुई लॉन्च

Volvo EX 60 2027 1280 77d7ee753029b0ae9e016cdec037e98fc2

EX60 की सबसे बड़ी खासियत इसकी दावा की गई रेंज है. टॉप-एंड EX60 P12 AWD वर्जन एक बार चार्ज करने पर 810 किमी तक चलने का दावा करता है (WLTP टेस्ट साइकिल के तहत), जो किसी भी व ल्वो इलेक्ट्रिक वाहन द्वारा दी जाने वाली अब तक की सबसे लंबी रेंज है और एक नया बेंचमार्क है। यहां तक ​​कि इसके निचले वेरिएंट भी कमतर नहीं हैं, जैसे P10 AWD 660 किमी और रियर-व्हील ड्राइव P6 620 किमी की रेंज प्रदान करता है.

Volvo EX 60 2027 1280 be61dc2ae773c6ba71455502201ee71f5f

इसके अलावा, 400 किलोवाट डीसी चार्जिंग क्षमता इसकी दावा की गई रेंज को पुष्ट करती है, जिससे मात्र 10 मिनट में 340 किलोमीटर तक की रेंज प्राप्त की जा सकती है. EX60, वॉल्वो के SPA3 इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें कई अगली पीढ़ी की तकनीकों का परिचय दिया गया है. इनमें सेल-टू-बॉडी बैटरी इंटीग्रेशन, मेगा कास्टिंग, एक नया बैटरी सेल डिज़ाइन और कंपनी में विकसित इलेक्ट्रिक मोटर शामिल हैं. इसके परिणामस्वरूप बेहतर माइलेज, कम वजन और कम प्रोडक्शन लागत प्राप्त होती है.

Volvo EX 60 2027 1280 733fbcdacc022f1ef8cd29a020012cf82b

इन सब चीज़ों को शक्ति देने वाला सिस्टम है वॉल्वो का नया कोर कंप्यूटिंग सिस्टम, हगिनकोर. यह परफॉर्मेंस, सुरक्षा, इंफोटेनमेंट और ओवर-द-एयर अपडेट्स का आधार है. वॉल्वो का यह भी दावा है कि अब तक की किसी भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वॉल्वो कार की तुलना में इसका कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम है, जो छोटी EX30 के बराबर है.

Volvo EX 60 2027 1280 d5e305c423981c1f01ff8fad41f8f9ef41

डिजाइन की बात करें तो, उम्मीद के मुताबिक यह कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है. EX60 में नीचा फ्रंट, ढलानदार रूफलाइन और पतले किनारे हैं, जिससे इसका ड्रैग कोएफ़िशिएंट 0.26 हो जाता है. अंदर, लंबा व्हीलबेस और सपाट फ्लोर पीछे बैठने वालों के लिए पर्याप्त लेगरूम, बड़ा बूट स्पेस और स्मार्ट स्टोरेज मिलते हैं. मटेरियल की गुणवत्ता वॉल्वो की स्कैंडिनेवियन शैली को दर्शाती है—जो दिखावटीपन के बजाय प्राकृतिक, प्रीमियम और शांत है. यह एक वॉल्वो है, इसलिए यह अपने ग्राहकों को बखूबी समझती है.

Volvo EX 60 2027 1280 7853da376b28bcb55338f02cf04aff4966

EX60, वॉल्वो की अब तक की सबसे बुद्धिमान कार है. यह गूगल के नए Gemini AI असिस्टेंट के साथ लॉन्च होने वाली पहली वॉल्वो कार है, जो कठोर आदेशों के बिना स्वाभाविक, संवादात्मक आवाज में बातचीत को सक्षम बनाती है. Gemini को कार में गहराई से एकीकृत किया गया है, जो Google और Android Automotive OS के साथ Volvo की लंबी साझेदारी पर आधारित है. वैकल्पिक 28-स्पीकर वाला Bowers & Wilkins ऑडियो सिस्टम, चारों मुख्य सीटों के लिए हेडरेस्ट पर लगे स्पीकरों के साथ आता है.

Volvo EX 60 2027 1280 272e71f7b0cd738d1e3d5e8980809fbc8d 1

यूरोप में ऑर्डर लेना शुरू हो चुका है, जबकि वोल्वो की स्वीडिश फैक्ट्री में इसका उत्पादन इस मार्च में शुरू होने वाला है। इस साल के अंत में वैश्विक बिक्री शुरू होने के बाद, EX60 के भारत में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है.

# volvo electric car# volvo car# volvo# volvo Cars# volvo ex30# volvo ex60# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • वॉल्वो EX60 हुई से उठा पर्दा, सिंगल चार्ज पर 810 किमी की रेंज के साथ मिलेगी 10 मिनट में फास्ट चार्जिंग की क्षमता