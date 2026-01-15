वॉल्वो EX60 एसयूवी 21 जनवरी को वैश्विक स्तर पर होगी लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 810 km की रेंज
प्रकाशित जनवरी 15, 2026
वॉल्वो ने 21 जनवरी, 2026 को अपने पब्लिक डेब्यू से पहले अपनी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक SUV, EX60 की पहली झलक दिखाई है. BMW iX3 और मर्सिडीज GLC EV जैसी कारों को टक्कर देने वाली EX60, वॉल्वो का पहला मॉडल है जो नए SPA3 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और यह फुल चार्ज पर 800 km से ज़्यादा की रेंज देगी.
टीज़र इमेज से पता चलता है कि नई EX60 का डिज़ाइन साफ़ तौर पर वॉल्वो जैसा होगा, जिसमें नए थॉर के हैमर LED डे-टाइम रनिंग लैंप होंगे, जो 'वॉल्वो' आयरनमार्क वाली सीधी ग्रिल के दोनों ओर लगे होंगे. EX60 में स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन दिख रहा है, जिसके मेन यूनिट बंपर पर नीचे की ओर लगे हुए हैं. दूसरे दिखने वाले एलिमेंट्स में विंग मिरर स्टॉक में इंटीग्रेटेड कैमरे और उठे हुए फेंडर के बीच एक स्कल्पटेड बोनट शामिल हैं.
इस बीच, पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक एसयूवी में वॉल्वो की आइकॉनिक क्रिसमस ट्री टेल लाइट्स का लेटेस्ट रीइंटरप्रिटेशन होगा - यह डिज़ाइन पहली-पीढ़ी की XC90 के बाद से इसकी SUVs का एक खास हिस्सा रहा है. एसयूवी में एक खास उभार भी है जिसके बीच में एक ब्लैक-आउट ट्रिम एलिमेंट है जो टेल लैंप के बीच से पीछे की विंडशील्ड के ठीक नीचे तक जाती है.
हमें इस एसयूवी के कैबिन की पहली तस्वीरें भी मिली हैं, जिसमें वुड इनले, एक स्क्रोलर व्हील और ऊपर एक फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन के साथ एक मिनिमलिस्ट सेंटर कंसोल डिज़ाइन दिख रहा है. एक और तस्वीर में बूट फ्लोर के नीचे स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन दिखाए गए हैं.
अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, वॉल्वो ने पिछले साल कन्फर्म किया था कि EX60 में उसकी लेटेस्ट सीटबेल्ट टेक्नोलॉजी होगी - नई एडैप्टिव बेल्ट्स जो ऑन-बोर्ड सेंसर और पैसेंजर प्रोफाइल का इस्तेमाल करके टक्कर होने पर सीट बेल्ट लोड सेटिंग को एडजस्ट करेंगी ताकि सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा हो और टक्कर से होने वाली चोटें कम से कम हों. कंपनी ने अब कन्फर्म किया है कि यह इलेक्ट्रिक SUV उसका पहला मॉडल होगा जिसमें गूगल का जेमिनी AI असिस्टेंट बिल्ट-इन होगा, जिससे 'EX60 के साथ एक असली नेचुरल बातचीत' हो सकेगी. वॉल्वो का दावा है कि जेमिनी ड्राइवरों को सड़क से नज़र हटाए बिना मल्टीटास्क करने देगा.
वॉल्वो का कहना है कि EX60 में उसकी कारों में अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसिंग सिस्टम भी होगा, जिसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन कॉकपिट प्लेटफॉर्म और Nvidia ड्राइव प्लेटफॉर्म होगा. वॉल्वो का दावा है कि सेंसर की एक बड़ी रेंज से सपोर्टेड यह कंप्यूटिंग पावर, कार को अपने आसपास की चीज़ों को साफ और सटीक तरीके से समझने में मदद करेगी, जिससे ड्राइवर को 'खतरे का पहले से अंदाज़ा लगाने, संभावित जोखिमों से बचने और जब कुछ अप्रत्याशित हो तो शांत और आत्मविश्वास से प्रतिक्रिया करने' में मदद मिलेगी. यह सिस्टम समय के साथ खुद को बेहतर बनाने के लिए दूसरे कनेक्टेड वॉल्वो वाहनों से डेटा लेने के लिए गाड़ी के ओवर-द-एयर सपोर्ट का भी इस्तेमाल करेगा.
अब पावरट्रेन की बात करें तो, वॉल्वो ने कन्फर्म किया है कि EX60 एक फुल चार्ज पर 810 km तक चल सकेगी - जो किसी भी वॉल्वो EV में सबसे ज़्यादा है. इसे 800V आर्किटेक्चर का सपोर्ट मिलेगा जो 400 kW DC फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी देगा, जिससे यूज़र्स सिर्फ़ 10 मिनट में 340 km तक की रेंज जोड़ सकेंगे. नए SPA3 प्लेटफॉर्म में बैटरी पैक को सीधे गाड़ी के स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट किया जाएगा.
XC90 और EX90 की तरह, EX60 के भी पेट्रोल-डीज़ल XC60 एसयूवी के साथ ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए आने की उम्मीद है.
