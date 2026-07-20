वॉल्वो EX90 भारत में 19 अगस्त को होगी लॉन्च

वॉल्वो की मुख्य इलेक्ट्रिक SUV, EX90, भारत में 19 अगस्त, 2026 को लॉन्च की जाएगी. 2022 में दुनिया भर में पेश की गई EX90, वॉल्वो की पहली ऐसी EV थी जो उसकी पैरेंट कंपनी Geely के SPA2 आर्किटेक्चर पर बनी थी और यह ब्रांड का तीसरा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल था. असल में XC90 जैसे मॉडल्स का पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विकल्प मानी जाने वाली EX90, ग्लोबल मार्केट में स्टैंडर्ड तौर पर तीन-रो वाली सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ बेची जाती है. हालांकि, खरीदार वैरिएंट के आधार पर 6-सीट या 7-सीट वाले लेआउट का विकल्प चुन सकते हैं.

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डिज़ाइन के मामले में, EX90 कुछ हद तक भारत में पहले से बिक रही छोटी EX30 EV जैसी दिखती है - हालांकि EX30 ग्लोबल मार्केट में EX90 के एक साल बाद आएगी. हमेशा की तरह वॉल्वो के स्टाइल में, EX90 का डिज़ाइन एक EV के हिसाब से काफी सिंपल और बैलेंस्ड है. सामने की तरफ, बॉडी-कलर वाली ग्रिल पर वोल्वो का 'आयरनमार्क' लोगो लगा है. इसके हेडलाइट्स में T-शेप की LED डेटाइम रनिंग लाइट्स हैं जो बीच से अलग होकर पीछे छिपे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स को दिखाती हैं - यह पॉप-अप हेडलाइट्स का एक अनोखा अंदाज़ है. बंपर में भी कोई खास ताम-झाम नहीं है; इसमें नीचे की तरफ एक सिंपल सेंट्रल एयर इनटेक है और हेडलाइट्स के नीचे वर्टिकल फॉग लैंप्स दिए गए हैं.

बाहर से देखने पर EX90, XC90 से बहुत अलग नहीं लगती. गाड़ी के साइड में वॉल्वो का सिग्नेचर क्लीन डिज़ाइन साफ़ दिखता है, जिसमें गाड़ी की पूरी लंबाई में एक साफ़ शोल्डर लाइन बनी हुई है. EX30 की तरह ही, EX90 में भी स्प्लिट टेललाइट सेटअप दिया गया है, जिसमें निचले टेलगेट पर C-शेप की यूनिट्स हैं और रियर विंडशील्ड के दोनों तरफ़ पिलर पर ऊपर की ओर एक सेकेंडरी लाइट सेटअप है.

अंदर की तरफ, इसका मिनिमलिस्ट डिज़ाइन डैशबोर्ड पर लगी बड़ी 14.5-इंच की पोर्ट्रेट टचस्क्रीन के इर्द-गिर्द बना है, जो SUV के मुख्य कंट्रोल सेंटर की तरह काम करती है. इसमें गूगल इन-बिल्ट है, OTA अपडेट के लिए 5G कनेक्टिविटी है और यह अनरियल इंजन पर भी चलती है. इसकी प्रोसेसिंग पावर NVIDIA के ड्राइव सिस्टम और स्नैपड्रैगन कॉकपिट प्लेटफॉर्म से आती है, जो कार में मौजूद ADAS सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं. EX30 के उलट, इसमें ड्राइवर के लिए एक अलग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है.

पावरट्रेन की बात करें तो, EX90 को दुनिया भर में रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है. पहले वाले में 92 kWh की बैटरी है, जिसे ऑल-व्हील ड्राइव में बढ़ाकर 106 kWh कर दिया गया है. RWD स्पेक में, EX90 245kW और 470 Nm की ताकत देता है, जबकि AWD में चुनने के लिए दो विकल्प हैं. खरीदार स्टैंडर्ड AWD वैरिएंट चुन सकते हैं जो 335 kW और 670 Nm टॉर्क बनाता है या परफॉर्मेंस ट्रिम चुन सकते हैं, जो ताकत को बढ़ाकर 500 kW और 870 Nm कर देता है. रेंज के मामले में, RWD की रेंज 565 km तक बताई गई है, जबकि AWD 620 km तक चल सकती है. भारत आने वाली कार के फाइनल स्पेसिफिकेशन की पुष्टि अभी बाकी है.

चार्जिंग की बात करें तो, EX90 में 350 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग की सुविधा है, जिससे बैटरी को 10 से 80% तक चार्ज होने में सिर्फ़ 22 मिनट लगते हैं. वहीं, 3-फ़ेज़ 16A चार्जर से बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में 11 घंटे तक का समय लगता है.

जब EX90 आएगी, तो उम्मीद है कि इसे CBU के तौर पर लॉन्च किया जाएगा और यह मर्सिडीज़ बेन्ज़ EQS और BMW iX जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी.