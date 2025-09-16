2025 बीएमडब्ल्यू S 1000 R भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.90 लाख

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ए5ह्युंडई आयोनिक 6मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीऑडी ई कॉन्सेप्ट
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2025 बीएमडब्ल्यू S 1000 R भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.90 लाख

S 1000 R में छोटे डिजाइन बदलाव और अपने पिछले मॉडल की तुलना में अधिक ताकत है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 16, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 2025 S 1000 R भारत में हुई लॉन्च
  • 168 बीएचपी, ताकत और 999 सीसी इनलाइन फोर इंजन मिलता है
  • 0-100 किमी/घंटा 3.2 सेकंड में पकड़ लेती है

बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया ने 2025 S 1000 आर रोडस्टर को रु.19.90 लाख की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च कर दिया है. यह मोटरसाइकिल भारत में कंपलीटी  (सीबीयू) के रूप में आती है. इस नए अपडेट में डिज़ाइन में छोटे-मोटे बदलाव, पावरट्रेन में सुधार और एक अधिक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज शामिल है.

BMW S 1000 R

2025 के लिए, S 1000 R में एक नया स्प्लिट-हेडलाइट डिज़ाइन दिया गया है, जबकि इसका पूरा सिल्हूट बरकरार रखा गया है जो वर्षों से बाइक का एक खास एलिमेंट रहा है. इसकी नेकेड स्पोर्टबाइक पोज़िशनिंग के अनुरूप, इसकी तीखी और आक्रामक स्टाइलिंग जारी है.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख

 

इस रोडस्टर में 999 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर इंजन लगा है, जो अब 11,000 आरपीएम पर 168 बीएचपी और 9,250 आरपीएम पर 114 एनएम टॉर्क पैदा करता है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह मोटरसाइकिल 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा तक सीमित है. बेहतर प्रतिक्रिया के लिए इसके 6-स्पीड गियरबॉक्स को छोटे दूसरे गियर और अपडेटेड फ़ाइनल ड्राइव अनुपात के साथ अपडेट किया गया है.

BMW S 1000 R 1

इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो S 1000 R में ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (MSR) और इंजन ब्रेक कंट्रोल स्टैंडर्ड दिए गए हैं. अन्य फीचर्स में हेडलाइट प्रो के साथ ऑल-एलईडी लाइटिंग, M क्विक एक्शन थ्रॉटल और तीन राइडिंग मोड (रोड, रेन और डायनामिक) शामिल हैं. इन्हें 6.5-इंच TFT डिस्प्ले के ज़रिए मैनेज किया जाता है.

 

2025 एस 1000 आर तीन ट्रिम्स में उपलब्ध है: स्टैंडर्ड, स्टाइल स्पोर्ट और एम स्पोर्ट पैकेज. स्टैंडर्ड और स्टाइल स्पोर्ट काले रंग में उपलब्ध हैं, जबकि स्टाइल स्पोर्ट फ्लोरोसेंट ग्रीन एक्सेंट के साथ एक खास नीले रंग में भी उपलब्ध है.

BMW S 1000 R 2

भारत में, S 1000 R अन्य लीटर-क्लास नेकेड स्पोर्टबाइक्स जैसे डुकाटी स्ट्रीटफाइटर वी4, होंडा CB1000 हॉर्नेट SP, और ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 RS के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी, जिनमें से सभी का प्रदर्शन और मूल्य समान है.

# 2025 BMW S 1000 R# BMW S 1000 R Launch# BMW S 1000 R# S 1000 R# New BMW S 1000 R# Latest News# Bikes# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.25 लाख
    ₹ 29,675/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 15,454/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.75 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20, Yozna Vihar, New Delhi
    7.8
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.25 लाख
    ₹ 13,998/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बदली हुई बीएमडब्ल्यू S 1000 RR को अधिक तकनीक, महत्वपूर्ण स्टाइल के साथ-साथ थोड़ूी ज्यादा ताकत मिलती है.
    2023 बीएमडब्ल्यू S 1000 RR भारत में हुई लॉन्च; कीमतें Rs. 20.30 लाख से शुरू
  • 2023 बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ स्टाइलिंग बदलाव के साथ-साथ पहले की तुलना में अधिक तकनीक के साथ भारत में आती है.
    इंडिया बाइक वीक 2022 में लॉन्च से पहले पेश हुई 2023 BMW S 1000 RR
  • BMW मोटरराड ने 2021 S 1000 R की बुकिंग अपनी सभी डीलरशिप पर चालू कर दी है और भारत में बाइक का मुकाबला डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V4 से होगा.
    2021 BMW S 1000 R भारत में की गई लॉन्च, शुरुआती कीमत Rs. 17.9 लाख
  • नई बाइक मौजूदा मॉडल के मुकाबले वजन में 6.5 किलो ज्यादा हल्की है. इंजन, फ्रेम और स्विंगआर्म को कंपनी के आरआर मॉडल से लिया गया है
    नई जनरेशन BMW S 1000 R का हुआ खुलासा, 2021 में होगी लॉन्च बाइक
  • बदली हुई बीएमडब्ल्यू S 1000 RR को अधिक तकनीक, महत्वपूर्ण स्टाइल के साथ-साथ थोड़ूी ज्यादा ताकत मिलती है.
    2023 बीएमडब्ल्यू S 1000 RR भारत में हुई लॉन्च; कीमतें Rs. 20.30 लाख से शुरू
  • 2023 बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ स्टाइलिंग बदलाव के साथ-साथ पहले की तुलना में अधिक तकनीक के साथ भारत में आती है.
    इंडिया बाइक वीक 2022 में लॉन्च से पहले पेश हुई 2023 BMW S 1000 RR
  • BMW मोटरराड ने 2021 S 1000 R की बुकिंग अपनी सभी डीलरशिप पर चालू कर दी है और भारत में बाइक का मुकाबला डुकाटी स्ट्रीटफाइटर V4 से होगा.
    2021 BMW S 1000 R भारत में की गई लॉन्च, शुरुआती कीमत Rs. 17.9 लाख
  • नई बाइक मौजूदा मॉडल के मुकाबले वजन में 6.5 किलो ज्यादा हल्की है. इंजन, फ्रेम और स्विंगआर्म को कंपनी के आरआर मॉडल से लिया गया है
    नई जनरेशन BMW S 1000 R का हुआ खुलासा, 2021 में होगी लॉन्च बाइक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2025 बीएमडब्ल्यू S 1000 R भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.90 लाख