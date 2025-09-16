2025 बीएमडब्ल्यू S 1000 R भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.19.90 लाख

बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया ने 2025 S 1000 आर रोडस्टर को रु.19.90 लाख की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च कर दिया है. यह मोटरसाइकिल भारत में कंपलीटी (सीबीयू) के रूप में आती है. इस नए अपडेट में डिज़ाइन में छोटे-मोटे बदलाव, पावरट्रेन में सुधार और एक अधिक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज शामिल है.

2025 के लिए, S 1000 R में एक नया स्प्लिट-हेडलाइट डिज़ाइन दिया गया है, जबकि इसका पूरा सिल्हूट बरकरार रखा गया है जो वर्षों से बाइक का एक खास एलिमेंट रहा है. इसकी नेकेड स्पोर्टबाइक पोज़िशनिंग के अनुरूप, इसकी तीखी और आक्रामक स्टाइलिंग जारी है.

इस रोडस्टर में 999 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-फोर इंजन लगा है, जो अब 11,000 आरपीएम पर 168 बीएचपी और 9,250 आरपीएम पर 114 एनएम टॉर्क पैदा करता है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह मोटरसाइकिल 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम गति इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा तक सीमित है. बेहतर प्रतिक्रिया के लिए इसके 6-स्पीड गियरबॉक्स को छोटे दूसरे गियर और अपडेटेड फ़ाइनल ड्राइव अनुपात के साथ अपडेट किया गया है.

इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो S 1000 R में ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (MSR) और इंजन ब्रेक कंट्रोल स्टैंडर्ड दिए गए हैं. अन्य फीचर्स में हेडलाइट प्रो के साथ ऑल-एलईडी लाइटिंग, M क्विक एक्शन थ्रॉटल और तीन राइडिंग मोड (रोड, रेन और डायनामिक) शामिल हैं. इन्हें 6.5-इंच TFT डिस्प्ले के ज़रिए मैनेज किया जाता है.

2025 एस 1000 आर तीन ट्रिम्स में उपलब्ध है: स्टैंडर्ड, स्टाइल स्पोर्ट और एम स्पोर्ट पैकेज. स्टैंडर्ड और स्टाइल स्पोर्ट काले रंग में उपलब्ध हैं, जबकि स्टाइल स्पोर्ट फ्लोरोसेंट ग्रीन एक्सेंट के साथ एक खास नीले रंग में भी उपलब्ध है.

भारत में, S 1000 R अन्य लीटर-क्लास नेकेड स्पोर्टबाइक्स जैसे डुकाटी स्ट्रीटफाइटर वी4, होंडा CB1000 हॉर्नेट SP, और ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल 1200 RS के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी, जिनमें से सभी का प्रदर्शन और मूल्य समान है.