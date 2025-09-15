पत्रिकायूज़्ड कार्स
GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख

C 400 GT 350 सीसी इंजन पर चलती है, जो कम GST ब्रैकेट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 15, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • बीएमडब्ल्यू सी 400 जीटी की कीमत अब रु.10.83 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • 350 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजन 33.5 बीएचपी और 35 एनएम टॉर्क पैदा करता है
  • बदली हुई कीं 22 सितंबर से प्रभावी होंगी

जीएसटी में हालिया बदलाव के बाद, बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया ने अपने C 400 GT स्कूटर की कीमत रु.92,000 तक कम कर दी है, जिससे इसकी नई (एक्स-शोरूम) कीमत रु.10.83 लाख हो गई है. नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी. इस प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर की कीमत पहले रु.11.75 लाख थी, और इसका अपडेटेड मॉडल भारत में मार्च 2025 में लॉन्च किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: GST 2.0: बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की कीमतों में रु.13.60 लाख तक की कटौती हुई

BMW C 400 GT 2025 India launch carandbike edited 6

C 400 GT में 350 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 7,500 आरपीएम पर 33.5 बीएचपी और 5,750 आरपीएम पर 35 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें 12.8-लीटर का फ्यूल टैंक है और इसका वज़न 214 किलोग्राम (कर्ब) है. सस्पेंशन का काम आगे की तरफ़ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ़ डुअल प्रीलोड-एडजस्टेबल स्प्रिंग संभालते हैं, जो 15-इंच के आगे और 14-इंच के पीछे के अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं.

BMW C 400 GT 2025 India launch carandbike edited 4

फीचर्स की बात करें तो, स्कूटर में 10.25-इंच का TFT डिस्प्ले है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देता है, साथ ही इसमें USB-C चार्जिंग पोर्ट भी शामिल है. इसके आगे की तरफ 4.5-लीटर का कम्पार्टमेंट और सीट के नीचे 37.6 लीटर का स्टोरेज स्पेस है.

 

नया जीएसटी नियम 22 सितंबर से लागू हो रहा है, जिसके तहत 350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं.

# GST 2.0# BMW Motorrad India# BMW C 400 GT# BMW C 400 GT maxi-scooter# BMW C 400 GT Price cut# BMW C 400 GT price after GST 2.0# BMW C 400 GT price# C 400 GT# GST Rate# GST Rate Cuts# GST Council# GST on vehicles# GST in India# GST on Scooters# GST on Two-Wheelers# BMW Scooter# Bikes# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बीएमडब्ल्यू इंडिया ने जीएसटी संशोधन के बाद अपनी आईसीई और हाइब्रिड रेंज की कीमतों में कमी की है.
    GST 2.0: बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की कीमतों में रु.13.60 लाख तक की कटौती हुई
  • महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी स्कैन का उपयोग करके “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नीति को सख्ती से लागू करने की योजना बना रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं.
    महाराष्ट्र में जल्द ही ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति होगी लागू: राज्य परिवहन मंत्री
  • भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023 रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि देश में दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण ओवरस्पीडिंग है, जिसमें अधिकांश वाहन 10 वर्ष से कम पुराने हैं.
    सड़क दुर्घटना में मरने वालों की सूची में बाइक सवार सबसे ऊपर
  • कटाना को भारत में जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत रु.13.61 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई थी.
    सुजुकी कटाना की भारत में बंद हुई बिक्री
  • 22 सितंबर 2025 से, GST सुधारों के बाद होंडा अपनी सभी कारों की कीमतों में कमी करेगी.
    GST 2.0 का असर: होंडा कारें रु.95,500 तक हुईं सस्ती
