GST 2.0 प्रभाव: BMW C 400 GT की कीमत में रु.92,000 की कटौती हुई, अब इसकी कीमत रु.10.83 लाख

जीएसटी में हालिया बदलाव के बाद, बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया ने अपने C 400 GT स्कूटर की कीमत रु.92,000 तक कम कर दी है, जिससे इसकी नई (एक्स-शोरूम) कीमत रु.10.83 लाख हो गई है. नई कीमतें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी. इस प्रीमियम मैक्सी-स्कूटर की कीमत पहले रु.11.75 लाख थी, और इसका अपडेटेड मॉडल भारत में मार्च 2025 में लॉन्च किया जाएगा.

C 400 GT में 350 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 7,500 आरपीएम पर 33.5 बीएचपी और 5,750 आरपीएम पर 35 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें 12.8-लीटर का फ्यूल टैंक है और इसका वज़न 214 किलोग्राम (कर्ब) है. सस्पेंशन का काम आगे की तरफ़ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ़ डुअल प्रीलोड-एडजस्टेबल स्प्रिंग संभालते हैं, जो 15-इंच के आगे और 14-इंच के पीछे के अलॉय व्हील्स के साथ आते हैं.

फीचर्स की बात करें तो, स्कूटर में 10.25-इंच का TFT डिस्प्ले है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देता है, साथ ही इसमें USB-C चार्जिंग पोर्ट भी शामिल है. इसके आगे की तरफ 4.5-लीटर का कम्पार्टमेंट और सीट के नीचे 37.6 लीटर का स्टोरेज स्पेस है.

नया जीएसटी नियम 22 सितंबर से लागू हो रहा है, जिसके तहत 350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं.