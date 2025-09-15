GST 2.0: बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की कीमतों में रु.13.60 लाख तक की कटौती हुई

सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में बदलाव के बाद, बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपने सभी पेट्रोल-डीज़ल/हाइब्रिड मॉडलों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है. यह कटौती एंट्री-लेवल बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे पर रु.1.60 लाख से लेकर बीएमडब्ल्यू एम8 पर रु.13.60 लाख तक है.





आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे कम कीमत में कटौती बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रान कूपे 218i एम स्पोर्ट वेरिएंट (रु.45.30 लाख ) पर हुई है, जो अब रु.1.60 लाख सस्ती हो गई है. लाइनअप में आगे बढ़ते हुए, 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस (रु.60 लाख- रु.62 लाख ) वेरिएंट की कीमत में लगभग रु.3.45 लाख से रु.3.55 लाख तक कम हो गई है.

5 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस 530Li M स्पोर्ट (रु.72.35 लाख) अब रु.4.15 लाख सस्ती हो गई है. 7 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस (रु.1.79 करोड़ - रु.1.82 करोड़) की कीमतों में और भी ज़्यादा कटौती हुई है, और इनकी कीमतों में रु.10.25 लाख से लेकर रु.10.45 लाख तक का अंतर है.

मॉडल वैरिएंट मौजूदा कीमत (₹) 22 सितंबर 2025 से बदलने वाली कीम (₹) कीमत में अंतर (₹) बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रान कूपे 218i M स्पोर्ट ₹4,690,000 ₹4,530,000 ₹1.60 लाख 218i M स्पोर्ट प्रो ₹4,890,000 ₹4,720,000 ₹1.70 लाख बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस 320Ld M स्पोर्ट ₹6,530,000 ₹6,175,000 ₹3.55 लाख 330Li M स्पोर्ट ₹6,390,000 ₹6,045,000 ₹3.45 लाख 330Li M स्पोर्ट 50 ज़ाहरे ₹6,400,000 ₹6,055,000 ₹3.45 लाख बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस 530Li M स्पोर्ट ₹7,650,000 ₹7,235,000 ₹4.15 लाख बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस 740d M स्पोर्ट ₹19,290,000 ₹18,245,000 ₹10.45 लाख 740i M स्पोर्ट ₹18,970,000 ₹17,945,000 ₹10.25 लाख

कॉम्पैक्ट X1 (रु.50 लाख से रु.52 लाख) की कीमतों में वेरिएंट के आधार पर रु.1.80 लाख से रु.3.75 लाख तक की कटौती की गई है. एसयूवी रेंज की कीमतों में भी काफी कटौती की गई है.

मध्यम आकार की X3 की कीमत (रु.71 लाख से रु.73 लाख ) है और इसमें वैरिएंट के आधार पर रु.5.10 लाख से रु.5.20 लाख तक सस्ती हो गई है, जबकि बड़े X5 (रु.94 लाख से रु.1.07 करोड़ ) के मॉडल की कीमतें रु.6.70 लाख से रु.7.65 लाख तक कम हुई हैं. X7 (रु.1.25 करोड़ से रु.1.29 करोड़) वेरिएंट भी रु.8.95 लाख से 9.25 लाख तक सस्ते हैं.

मॉडल वैरिएंट मौजूदा कीमत (₹) 22 सितंबर 2025 से बदलने वाली कीमत (₹) कीमत में अंतर (₹) बीएमडब्ल्यू X1 X1 sDrive18i M स्पोर्ट ₹5,240,000 ₹5,060,000 ₹1.80 लाख X1 sDrive18d M स्पोर्ट ₹5,590,000 ₹5,215,000 ₹3.75 लाख बीएमडब्ल्यू X3 X3 xDrive20d M स्पोर्ट ₹7,830,000 ₹7,310,000 ₹5.20 लाख X3 xDrive20 M स्पोर्ट ₹7,630,000 ₹7,120,000 ₹5.10 लाख बीएमडब्ल्यू X5 X5 xDrive30d ₹10,230,000 ₹9,550,000 ₹6.80 लाख X5 xDrive30d M स्पोर्ट प्रो ₹11,500,000 ₹10,735,000 ₹7.65 लाख X5 xDrive40i M स्पोर्ट प्रो ₹11,300,000 ₹10,545,000 ₹7.55 लाख X5 xDrive40i ₹10,030,000 ₹9,360,000 ₹6.70 लाख बीएमडब्ल्यू X7 X7 xDrive40i M स्पोर्ट ₹13,440,000 ₹12,545,000 ₹8.95 लाख X7 xDrive40d DPE ₹13,440,000 ₹12,545,000 ₹8.95 लाख X7 xDrive40d M स्पोर्ट ₹13,840,000 ₹12,915,000 ₹9.25 लाख

बीएमडब्ल्यू की परफॉर्मेंस एम सीरीज़ को कीमतों में भारी कटौती का फायदा मिला है. M340i (रु.73 लाख से रु.78 लाख ) मॉडल लगभग रु.4.15 लाख से रु.4.25 लाख तक सस्ते हैं, और Z4 M40i (रु.88 लाख ) रु.5 लाख तक सस्ते हैं.

हाई-परफॉर्मेंस M2 (रु.1 करोड़) की कीमत में रु.5.75 लाख की कटौती की गई है, जबकि M4 कॉम्पिटिशन और M4 CS (रु.1.52 करोड़ से रु. 1.79 करोड़) की कीमत क्रमशः रु.8.70 लाख और रु.10.20 लाख कम की गई है. M5 (रु.2 करोड़) की कीमत में रु.4.30 लाख की कमी की गई है, और सबसे महंगे M8 की कीमत में सबसे ज़्यादा रु.13.60 लाख की कटौती की गई है. यहाँ तक कि XM (रु.2.55 करोड़) मॉडल भी रु.5.45 लाख सस्ता है.