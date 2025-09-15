पत्रिकायूज़्ड कार्स
GST 2.0: बीएमडब्ल्यू कारों और एसयूवी की कीमतों में रु.13.60 लाख तक की कटौती हुई

बीएमडब्ल्यू इंडिया ने जीएसटी संशोधन के बाद अपनी आईसीई और हाइब्रिड रेंज की कीमतों में कमी की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 15, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • कीमतों में रु.1.60 लाख से लेकर रु.13.60 लाख तक की कटौती की गई है
  • सबसे ज़्यादा रु.13.60 लाख की कटौती BMW M8 पर की गई है
  • सबसे कम 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे पर रु.1.60 लाख की कटौती की गई है

सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी दरों में बदलाव के बाद, बीएमडब्ल्यू इंडिया ने अपने सभी पेट्रोल-डीज़ल/हाइब्रिड मॉडलों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है. यह कटौती एंट्री-लेवल बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे पर रु.1.60 लाख से लेकर बीएमडब्ल्यू एम8 पर रु.13.60 लाख तक है. 
 BMW 2 GC 9 
 

आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे कम कीमत में कटौती बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रान कूपे 218i एम स्पोर्ट वेरिएंट (रु.45.30 लाख ) पर हुई है, जो अब रु.1.60 लाख सस्ती हो गई है. लाइनअप में आगे बढ़ते हुए, 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस (रु.60 लाख- रु.62 लाख ) वेरिएंट की कीमत में लगभग रु.3.45 लाख से रु.3.55 लाख तक कम हो गई है.

BMW 530 li 10

5 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस 530Li M स्पोर्ट (रु.72.35 लाख) अब रु.4.15 लाख सस्ती हो गई है. 7 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस (रु.1.79 करोड़ - रु.1.82 करोड़) की कीमतों में और भी ज़्यादा कटौती हुई है, और इनकी कीमतों में रु.10.25 लाख से लेकर रु.10.45 लाख तक का अंतर है.

मॉडलवैरिएंटमौजूदा कीमत (₹)22 सितंबर 2025 से बदलने वाली कीम (₹)कीमत में अंतर (₹)
बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज़ ग्रान कूपे218i M स्पोर्ट₹4,690,000₹4,530,000₹1.60 लाख
 218i M स्पोर्ट प्रो₹4,890,000₹4,720,000₹1.70 लाख
बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस320Ld M स्पोर्ट₹6,530,000₹6,175,000₹3.55 लाख
 330Li M स्पोर्ट₹6,390,000₹6,045,000₹3.45 लाख
 330Li M स्पोर्ट 50 ज़ाहरे₹6,400,000₹6,055,000₹3.45 लाख
बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस530Li M स्पोर्ट₹7,650,000₹7,235,000₹4.15 लाख
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ लॉन्ग व्हीलबेस740d M स्पोर्ट₹19,290,000₹18,245,000₹10.45 लाख
 740i M स्पोर्ट₹18,970,000₹17,945,000₹10.25 लाख
11

कॉम्पैक्ट X1 (रु.50 लाख से रु.52 लाख) की कीमतों में वेरिएंट के आधार पर रु.1.80 लाख से रु.3.75 लाख तक की कटौती की गई है. एसयूवी रेंज की कीमतों में भी काफी कटौती की गई है.

 

मध्यम आकार की X3 की कीमत (रु.71 लाख से रु.73 लाख ) है और इसमें वैरिएंट के आधार पर रु.5.10 लाख से रु.5.20 लाख तक सस्ती हो गई है, जबकि बड़े X5 (रु.94 लाख से रु.1.07 करोड़ ) के मॉडल की कीमतें रु.6.70 लाख से रु.7.65 लाख तक कम हुई हैं. X7 (रु.1.25 करोड़ से रु.1.29 करोड़) वेरिएंट भी रु.8.95 लाख से 9.25 लाख तक सस्ते हैं.

 

मॉडलवैरिएंटमौजूदा कीमत (₹)22 सितंबर 2025 से बदलने वाली कीमत (₹)कीमत में अंतर (₹)
बीएमडब्ल्यू X1X1 sDrive18i M स्पोर्ट5,240,0005,060,0001.80 लाख
 X1 sDrive18d M स्पोर्ट5,590,0005,215,0003.75 लाख
बीएमडब्ल्यू X3X3 xDrive20d M स्पोर्ट7,830,0007,310,0005.20 लाख
 X3 xDrive20 M स्पोर्ट7,630,0007,120,0005.10 लाख
बीएमडब्ल्यू X5X5 xDrive30d10,230,0009,550,0006.80 लाख
 X5 xDrive30d M स्पोर्ट प्रो11,500,00010,735,0007.65 लाख
 X5 xDrive40i M स्पोर्ट प्रो11,300,00010,545,0007.55 लाख
 X5 xDrive40i10,030,0009,360,0006.70 लाख
बीएमडब्ल्यू X7X7 xDrive40i M स्पोर्ट13,440,00012,545,0008.95 लाख
 X7 xDrive40d DPE13,440,00012,545,0008.95 लाख
 X7 xDrive40d M स्पोर्ट13,840,00012,915,0009.25 लाख

बीएमडब्ल्यू की परफॉर्मेंस एम सीरीज़ को कीमतों में भारी कटौती का फायदा मिला है. M340i (रु.73 लाख से रु.78 लाख ) मॉडल लगभग रु.4.15 लाख से रु.4.25 लाख तक सस्ते हैं, और Z4 M40i (रु.88 लाख ) रु.5 लाख तक सस्ते हैं.

BMW M2 Static 6

हाई-परफॉर्मेंस M2 (रु.1 करोड़) की कीमत में रु.5.75 लाख की कटौती की गई है, जबकि M4 कॉम्पिटिशन और M4 CS (रु.1.52 करोड़ से रु. 1.79 करोड़) की कीमत क्रमशः रु.8.70 लाख और रु.10.20 लाख कम की गई है. M5 (रु.2 करोड़) की कीमत में रु.4.30 लाख की कमी की गई है, और सबसे महंगे M8 की कीमत में सबसे ज़्यादा रु.13.60 लाख की कटौती की गई है. यहाँ तक कि XM (रु.2.55 करोड़) मॉडल भी रु.5.45 लाख सस्ता है.

मॉडलवैरिएंट्समौजूदा कीमत (₹)22 सिंतबर 2025 से बदलने वाली कीमत (₹)कीमत में अंतर (₹)
बीएमडब्ल्यू M सीरीज़M340i xDrive7,820,0007,395,0004.25 लाख
 M340i xDrive 50 जाहरे7,690,0007,275,0004.15 लाख
 Z4 M40i9,290,0008,790,0005.00 लाख
 M210,600,00010,025,0005.75 लाख
 M4 कम्पटीशन16,100,00015,230,0008.70 लाख
 M4 CS18,900,00017,880,00010.20 लाख
 M520,500,00020,070,0004.30 लाख
 M825,200,00023,840,00013.60 लाख
 XM26,000,00025,455,0005.45 लाख
