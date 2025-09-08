ह्यून्दे इंडिया ने जीएसटी दर में कटौती के बाद रु.2.40 लाख तक की कीमतों में कटौती की घोषणा की
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 8, 2025
हाइलाइट्स
- मास-मार्केट मॉडल की कीमतें रु.73,808 घटकर रु.1.24 लाख हो गई हैं
- 4 मीटर से ज़्यादा लंबी कारों और एसयूवी की कीमतों में रु.60,640 से लेकर रु.2.40 लाख तक की कटौती की गई है
- नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी
भारत सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्लैब को सरल बनाने के फैसले के बाद ह्यून्दे इंडिया अपनी कारों और एसयूवी की कीमतों में कमी की घोषणा करने वाली नई कार निर्माता कंपनी बन गई है. चार मीटर से कम लंबाई वाले यात्री वाहनों पर जीएसटी को घटाकर 18% करने के फैसले का ह्यून्दे के मास-मार्केट मॉडलों की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जो वाहन के आधार पर रु.73,808 से घटकर रु.1.24 लाख हो गई हैं. साथ ही, उपकर को खत्म करने और बड़े वाहनों को 40% के दायरे में लाने के आह्वान से अधिक महंगे वाहनों को भी फायदा हुआ है, चार मीटर से अधिक लंबाई वाले ह्यून्दे मॉडल अब रु.2.40 लाख तक सस्ते हो गए हैं. नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लॉन्च किये नए वैरिएंट, बढ़ी हुई रेंज के साथ मिले ज्यादा फीचर्स
इस रेंज में सबसे ज़्यादा कटौती ह्यू्दे टूसॉन की हुई है, जिसकी कीमत में रु.2.40 लाख की भारी कटौती हुई है. इसके बाद ह्यून्दे वेन्यू है, जो रु.1.24 लाख तक सस्ती हो गई है (इसका ज़्यादा आकर्षक N लाइन वेरिएंट रु.1.19 लाख सस्ता) है, और तीसरी सबसे बड़ी कटौती ह्यून्दे i20 की है (N लाइन वेरिएंट पर रु.1.08 लाख तक और स्टैंडर्ड हैचबैक पर रु.98,053 तक) है.
क्रेटा अब रु.72,145तक सस्ती हो गई है
कीमत में सबसे कम गिरावट वर्ना (रु.60,640 तक) की है, जबकि क्रेटा (रु.72,145 तक), क्रेटा एन लाइन (रु.71,762 तक) और अल्काजार (रु.75,376 तक) सभी काफी सुलभ हो गए हैं.
पोर्टफोलियो में छोटी पेशकशों पर बड़े लाभ मिलेंगे, i10 निऑस रु.73,808 तक सस्ती है, ऑरा रु.78,465 तक सस्ती है और एक्सटर की कीमतें रु.89,209 तक कम हो गई हैं.
