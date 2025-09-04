ह्यून्दे i20, क्रेटा इलेक्ट्रिक, अल्काजार नाइट एडिशन भारत में हुए लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVसिट्रॉन बेसाल्ट Xऑडी क्यू ई-ट्रॉनविनफ़ास्ट वीएफ9
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

ह्यून्दे i20, क्रेटा इलेक्ट्रिक, अल्काजार नाइट एडिशन भारत में हुए लॉन्च

ह्यून्दे ने i20 और अल्कज़ार के चुनिंदा वैरिएंट के लिए कुछ फीचर बदलाव की भी घोषणा की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 4, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • नाइट एडिशन की कीमत स्टैंडर्ड मॉडल से रु.15,000 तक ज़्यादा है
  • ब्लैक आउट कॉस्मेटिक डिटेलिंग और नया मैट ब्लैक पेंट फ़िनिश मिलेगी
  • i20 और Alcazar के सबसे महंगे वैरिएंट अब डैश कैम मिलेगा

ह्यून्दे ने i20, अल्काज़ार और क्रेटा इलेक्ट्रिक के नए नाइट एडिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें पहले दो मॉडल्स में कुछ छोटे फ़ीचर बदलाव भी दिए गए हैं. जैसा कि पहले पेट्रोल-डीज़ल क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर में देखा गया था, नाइट एडिशन्स में तीनों मॉडल्स को डार्क कलर का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट दिया गया है, साथ ही लाल ब्रेक कैलिपर्स, ब्रॉन्ज़ कैबिन हाइलाइट्स और स्टिचिंग और मेटल-फ़िनिश्ड पैडल जैसे एक्सेंट भी दिए गए हैं. नाइट एडिशन्स की कीमत उनके स्टैंडर्ड ट्रिम से रु.15,000 तक ज़्यादा है.

 

यह भी पढ़ें: क्रेटा किंग और किंग नाइट एडिशन हुए लॉन्च, ह्यून्दे ने नये किंग स्पेशल एडिशन की शुरुआत की

 

Hyundai i20 Knight

i20 से शुरुआत करें तो नाइट एडिशन मिड-स्पेक स्पोर्ट्ज़(O) और सबसे महंगे एस्टा(O) CVT ट्रिम्स में उपलब्ध है. i20 नाइट एडिशन की कीमतें इस प्रकार हैं:

वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
1.2P i20 स्पोर्ट्स (O) नाइटरु.9.15 लाख
1.2P i20 एस्टा (O) सीवीटी नाइटरु.11.35 लाख

अल्काज़ार नाइट एडिशन के लिए, ह्यून्दे केवल सबसे महंगे सिग्नेचर ट्रिम पर पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों के साथ खासतौर पर उपलब्ध करा रही है. दोनों ही यूनिट पूरी तरह से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती हैं. दिलचस्प बात यह है कि खरीदार केवल 7-सीट कैबिन कॉन्फ़िगरेशन वाला नाइट एडिशन ही चुन सकते हैं, इसलिए बीच वाली रो में कैप्टन सीटें नहीं मिलतीं. अल्काज़ार नाइट एडिशन में एक नया मैट ब्लैक रंग भी शामिल है.

Hyundai Alcazar Knight

ह्यून्दे अल्कज़ार नाइट एडिशन कीमतें:-

 

वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
1.5 T-GDI सिग्नेचर DCT 7 सीटर नाइटरु. 21.66 लाख
1.5 CRDI सिग्नेचर AT 7 सीटर नाइटरु.21.66 लाख

इसी तरह, क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट एडिशन इस एसयूवी के सबसे महंगे वैरिएंट पर आधारित है. खरीदारों को दोनों बैटरी पैक - 42 kWh और 51.4 kWh - का विकल्प दिया गया है. क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट में एक नया मैट ब्लैक रंग विकल्प भी उपलब्ध है.

Hyundai Creta Electric Knight

ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट एडिशन की कीमतें

वैरिएंट्सकीमत (एक्स-शोरूम)
 42 kWh51.4 kWh
एक्सीलेंस नाइट₹21.45 लाख₹23.81 लाख
एक्सीलेंस नाइट (होम चार्जर के साथ)₹22.18 लाख₹24.55 लाख

i20, i20 N Line और अल्कज़ार के लिए फ़ीचर अपडेट

 

ह्यून्दे ने i20, i20 N लाइन और अल्काज़ार के लिए कुछ फ़ीचर अपडेट की भी घोषणा की है. i20 और i20 N लाइन के चुनिंदा वैरिएंट में अब नए डिज़ाइन का रियर स्पॉइलर दिया गया है, जबकि सबसे महंगा वैरिएंट अब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के लिए वायरलेस अडैप्टर के साथ आते हैं. इसके अलावा, एस्टा और एस्टा(O) ट्रिम्स में डैश कैम भी जोड़ा गया है.

 

अल्काज़ार की बात करें तो, सबसे महंगे सिग्नेचर ट्रिम में अब डैश कैम दिया गया है.

# Hyundai India# Hyundai# Hyundai i20# Hyundai Creta Electric# Hyundai Alcazar# Hyundai Alcazar SUV# Hyundai Knight Edition# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    9.1
    2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 8.1 लाख
    ₹ 18,141/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20, Yozna Vihar, New Delhi
    7.8
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.25 लाख
    ₹ 13,998/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वरना, Yozna Vihar, New Delhi
    8.9
    2024 ह्युंडई वरना
    1.5 Turbo GDi SX | 11,112 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 16 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Rohini Courts, New Delhi
    8.2
    2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Zeta | 57,807 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 13.25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.1
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 57,500 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.9 लाख
    ₹ 24,412/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • काउंसिल की बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत के आधार पर अलग-अलग कर स्लैब में रखा जाएगा.
    इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी
  • ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक के 3 नए वैरिएंट लॉन्च हुए, एक्सीलेंस (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव टेक (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव (O) (51.4kWh)। इनकी रेंज भी पहले से ज़्यादा बढ़कर 420 किमी (42 kWh) और 510 किमी (51.4 kWh) हो गई है.
    ह्यून्दे ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लॉन्च किये नए वैरिएंट, बढ़ी हुई रेंज के साथ मिले ज्यादा फीचर्स
  • एरिना लाइन-अप में शामिल होकर, मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस इस त्योहारी सीज़न में ग्राहकों के लिए सबसे नई एसयूवी कार है. पेश है क्रेटा की इस प्रतिद्वंदी कार का दावा किया गया माइलेज के आंकड़े.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस के माइलेज के आंकड़े आए सामने
  • ह्यून्दे क्रेटा के प्रतिद्वंदी के रूप में डिजाइन की गई विक्टोरिस को मारुति की एरिना रिटेल सीरीज़ के माध्यम से बेचा जाएगा. यह ग्रांड विटारा के समान आर्किटेक्चर पर आधारित है.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी से उठा पर्दा, L2 ADAS के साथ भारत एनकैप से मिली है 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग
  • सिकुड़ते सेगमेंट के बावजूद, VW ने इस वर्ष अब तक 2024 की इसी अवधि की तुलना में अधिक बिक्री की है.
    फोक्सवैगन वर्टुस 2025 के पहले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान बनी
  • काउंसिल की बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत के आधार पर अलग-अलग कर स्लैब में रखा जाएगा.
    इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी
  • ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक के 3 नए वैरिएंट लॉन्च हुए, एक्सीलेंस (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव टेक (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव (O) (51.4kWh)। इनकी रेंज भी पहले से ज़्यादा बढ़कर 420 किमी (42 kWh) और 510 किमी (51.4 kWh) हो गई है.
    ह्यून्दे ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लॉन्च किये नए वैरिएंट, बढ़ी हुई रेंज के साथ मिले ज्यादा फीचर्स
  • एरिना लाइन-अप में शामिल होकर, मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस इस त्योहारी सीज़न में ग्राहकों के लिए सबसे नई एसयूवी कार है. पेश है क्रेटा की इस प्रतिद्वंदी कार का दावा किया गया माइलेज के आंकड़े.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस के माइलेज के आंकड़े आए सामने
  • ह्यून्दे क्रेटा के प्रतिद्वंदी के रूप में डिजाइन की गई विक्टोरिस को मारुति की एरिना रिटेल सीरीज़ के माध्यम से बेचा जाएगा. यह ग्रांड विटारा के समान आर्किटेक्चर पर आधारित है.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस एसयूवी से उठा पर्दा, L2 ADAS के साथ भारत एनकैप से मिली है 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग
  • सिकुड़ते सेगमेंट के बावजूद, VW ने इस वर्ष अब तक 2024 की इसी अवधि की तुलना में अधिक बिक्री की है.
    फोक्सवैगन वर्टुस 2025 के पहले 7 महीनों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट सेडान बनी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • ह्यून्दे i20, क्रेटा इलेक्ट्रिक, अल्काजार नाइट एडिशन भारत में हुए लॉन्च