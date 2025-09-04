ह्यून्दे i20, क्रेटा इलेक्ट्रिक, अल्काजार नाइट एडिशन भारत में हुए लॉन्च

ह्यून्दे ने i20, अल्काज़ार और क्रेटा इलेक्ट्रिक के नए नाइट एडिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें पहले दो मॉडल्स में कुछ छोटे फ़ीचर बदलाव भी दिए गए हैं. जैसा कि पहले पेट्रोल-डीज़ल क्रेटा, वेन्यू और एक्सटर में देखा गया था, नाइट एडिशन्स में तीनों मॉडल्स को डार्क कलर का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट दिया गया है, साथ ही लाल ब्रेक कैलिपर्स, ब्रॉन्ज़ कैबिन हाइलाइट्स और स्टिचिंग और मेटल-फ़िनिश्ड पैडल जैसे एक्सेंट भी दिए गए हैं. नाइट एडिशन्स की कीमत उनके स्टैंडर्ड ट्रिम से रु.15,000 तक ज़्यादा है.

i20 से शुरुआत करें तो नाइट एडिशन मिड-स्पेक स्पोर्ट्ज़(O) और सबसे महंगे एस्टा(O) CVT ट्रिम्स में उपलब्ध है. i20 नाइट एडिशन की कीमतें इस प्रकार हैं:

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1.2P i20 स्पोर्ट्स (O) नाइट रु.9.15 लाख 1.2P i20 एस्टा (O) सीवीटी नाइट रु.11.35 लाख

अल्काज़ार नाइट एडिशन के लिए, ह्यून्दे केवल सबसे महंगे सिग्नेचर ट्रिम पर पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन विकल्पों के साथ खासतौर पर उपलब्ध करा रही है. दोनों ही यूनिट पूरी तरह से ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती हैं. दिलचस्प बात यह है कि खरीदार केवल 7-सीट कैबिन कॉन्फ़िगरेशन वाला नाइट एडिशन ही चुन सकते हैं, इसलिए बीच वाली रो में कैप्टन सीटें नहीं मिलतीं. अल्काज़ार नाइट एडिशन में एक नया मैट ब्लैक रंग भी शामिल है.

ह्यून्दे अल्कज़ार नाइट एडिशन कीमतें:-

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1.5 T-GDI सिग्नेचर DCT 7 सीटर नाइट रु. 21.66 लाख 1.5 CRDI सिग्नेचर AT 7 सीटर नाइट रु.21.66 लाख

इसी तरह, क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट एडिशन इस एसयूवी के सबसे महंगे वैरिएंट पर आधारित है. खरीदारों को दोनों बैटरी पैक - 42 kWh और 51.4 kWh - का विकल्प दिया गया है. क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट में एक नया मैट ब्लैक रंग विकल्प भी उपलब्ध है.

ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट एडिशन की कीमतें

वैरिएंट्स कीमत (एक्स-शोरूम) 42 kWh 51.4 kWh एक्सीलेंस नाइट ₹21.45 लाख ₹23.81 लाख एक्सीलेंस नाइट (होम चार्जर के साथ) ₹22.18 लाख ₹24.55 लाख

i20, i20 N Line और अल्कज़ार के लिए फ़ीचर अपडेट

ह्यून्दे ने i20, i20 N लाइन और अल्काज़ार के लिए कुछ फ़ीचर अपडेट की भी घोषणा की है. i20 और i20 N लाइन के चुनिंदा वैरिएंट में अब नए डिज़ाइन का रियर स्पॉइलर दिया गया है, जबकि सबसे महंगा वैरिएंट अब वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के लिए वायरलेस अडैप्टर के साथ आते हैं. इसके अलावा, एस्टा और एस्टा(O) ट्रिम्स में डैश कैम भी जोड़ा गया है.

अल्काज़ार की बात करें तो, सबसे महंगे सिग्नेचर ट्रिम में अब डैश कैम दिया गया है.