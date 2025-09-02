क्रेटा किंग और किंग नाइट एडिशन हुए लॉन्च, ह्यून्दे ने नये किंग स्पेशल एडिशन की शुरुआत की
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 2, 2025
हाइलाइट्स
- नए किंग और किंग नाइट वेरिएंट SX प्रीमियम ट्रिम के ऊपर उपलब्ध हैं
- किंग लिमिटेड एडिशन में अतिरिक्त एक्सेसरीज़ शामिल हैं
- लोअर वेरिएंट और क्रेटा एन लाइन में फ़ीचर अपडेट दिए गए हैं
ह्यून्दे ने क्रेटा एसयूवी लाइन-अप को नए सबसे महंगे वेरिएंट और लोअर वैरिएंट की फीचर लिस्ट में अपडेट के साथ बदलाव किया है. यह कॉम्पैक्ट एसयूवी अब दो नए वेरिएंट, किंग और किंग नाइट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत क्रमशः रु.17.89 लाख और रु.19.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. इसके अलावा, किंग लिमिटेड एडिशन भी पेश किया गया है जिसकी कीमत रु.19.64 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
ह्यून्दे क्रेटा किंग, किंग नाइट: क्या है नया?
नए वैरिएंट्स की बात करें तो, किंग और किंग नाइट ट्रिम्स, सबसे महंगे वेरिएंट होने के नाते, सभी फीचर्स से लैस हैं. दोनों वेरिएंट्स में 18-इंच के अलॉय व्हील्स (किंग में डायमंड कट और किंग नाइट में ब्लैक पेंट), पावर्ड फ्रंट सीटें, डैश कैम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे के यात्रियों के लिए सीट बैक टेबल, स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट और वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. किंग नाइट के बाहरी पार्ट्स पर ब्लैक-आउट फिनिश भी दी गई है.
क्रेटा किंग तीनों इंजन विकल्पों - 1.5 नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीज़ल - में उपलब्ध है. 1.5 पेट्रोल और 1.5 डीज़ल इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं, जबकि 1.5 टर्बो-पेट्रोल केवल DCT के साथ उपलब्ध है.
यह भी पढ़ें: ह्यून्दे एक्सटर प्रो पैक भारत में हुआ लॉन्च, कीमत रु.7.98 लाख से शुरू
इस बीच, किंग नाइट केवल 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 डीजल के साथ उपलब्ध है, दोनों ही पूरी तरह से ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध हैं.
ह्यून्दे क्रेटा किंग लिमिटेड एडिशन: क्या है नया?
किंग ट्रिम पर आधारित, लिमिटेड एडिशन में स्पेशल एडिशन 'किंग' ब्रांड के सीट बेल्ट कवर, हेडरेस्ट कुशन, फ्लोर मैट, की कवर और डोर क्लैडिंग जैसे कॉस्मेटिक एलिमेंट्स जोड़े गए हैं. किंग लिमिटेड एडिशन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए एडॉप्टर भी दिया गया है.
लिमिटेड एडिशन 1.5 पेट्रोल और 1.5 डीज़ल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है और इसमें केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प उपलब्ध हैं. खरीदार तीन बाहरी रंगों - एबिस ब्लैक, एटलस व्हाइट और एक नए ब्लैक मैट में से चुन सकते हैं.
ह्यून्दे क्रेटा, क्रेटा एन लाइन वेरिएंट अपडेट
ह्यून्दे ने क्रेटा और क्रेटा एन लाइन के अन्य वेरिएंट्स के लिए भी कई अपडेट्स की घोषणा की है. वेरिएंट के आधार पर, ह्यून्दे का कहना है कि खरीदारों को अब डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले, डैश कैम और 18-इंच के अलॉय व्हील्स जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलेंगे.
