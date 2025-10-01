सितंबर 2025 में ह्यून्दे क्रेटा भारत में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री दर्ज करेगी

भारतीय खरीदारों के बीच ह्यून्दे क्रेटा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, एसयूवी ने सितंबर 2025 के महीने में बिक्री का नया सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा स्थापित किया है. ह्यून्दे ने कॉम्पैक्ट एसयूवी की 18,861 यूनिट्स की कुल बिक्री की सूचना दी, जो देश में बिक्री के 10 वर्षों में एक महीने में मॉडल की सबसे अच्छी बिक्री है.

2025 में क्रेटा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, जनवरी से जुलाई 2025 के बीच रु.1.17 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ यह एसयूवी देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई. अब सितंबर में, यह एक महीने में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री के साथ एक बार फिर ह्यून्दे के लिए बढ़त बनाने की कोशिश करती दिख रही है. इस मज़बूत माँग के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें त्योहारी सीज़न की शुरुआत और कारों व बाइक्स पर जीएसटी दरों में बदलाव शामिल हैं, हालाँकि क्रेटा की कीमतों में वैरिएंट के आधार पर केवल रु.72,000 तक की गिरावट तय की गई थी.

ह्यूून्दे वेन्यू में फिर से उछाल

ह्यून्दे वेन्यू की मांग में भी उछाल आया है और इसकी थोक बिक्री 11,484 यूनिट रही है, जो पिछले 20 महीनों में सबसे ज़्यादा है. मांग में यह उछाल संभवतः इन्हीं कारणों से है, क्योंकि ह्यून्दे ने इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतों में वेरिएंट के आधार पर रु.1.24 लाख तक की कटौती की है. आने वाले महीनों में वेन्यू में भी बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे.

ह्यून्दे लगभग एक साल से भारतीय सड़कों पर अपनी दूसरी पीढ़ी की सबकॉम्पैक्ट एसयूवी का व्यापक परीक्षण कर रही है, और नवंबर की शुरुआत में यह पेश होने वाली है. नई पीढ़ी की वेन्यू, एक्सटर, क्रेटा और अल्काज़ार जैसी कारों से प्रेरित होकर स्टाइलिंग लेगी और पहले से ज़्यादा तकनीक से लैस होगी. हालाँकि, इंजन विकल्प अपरिवर्तित रहने की संभावना है.

ह्यून्दे ने 51,000 से अधिक यूनिट्स की घरेलू बिक्री की रिपोर्ट दी; एसयूवी सबसे आगे

वेन्यू और क्रेटा की ज़बरदस्त बिक्री के चलते ह्यून्दे ने सितंबर 2025 में कुल 51,547 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें एसयूवी की हिस्सेदारी 70% से ज़्यादा रही. कार निर्माता ने बताया कि इस महीने उसकी घरेलू बिक्री में एसयूवी की कुल हिस्सेदारी 72.4% रही, जो अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री हिस्सेदारी है. ह्यून्दे एसयूवी की कुल बिक्री 37,313 यूनिट्स रही.