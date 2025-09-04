ह्यून्दे ने क्रेटा इलेक्ट्रिक के लॉन्च किये नए वैरिएंट, बढ़ी हुई रेंज के साथ मिले ज्यादा फीचर्स

ह्यून्दे इंडिया ने क्रेटा इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए एक अपडेट जारी किया है, जिसमें तीन नए वेरिएंट पेश किए गए हैं, जो ज़्यादा रेंज और कई अतिरिक्त फीचर्स देते हैं. क्रेटा का ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन अब तीन नए वैरिएंट में उपलब्ध है: एक्सीलेंस (42kWh), एग्ज़ीक्यूटिव टेक (42kWh), और एग्ज़ीक्यूटिव (O) (51.4kWh)। इसके अलावा, यह एसयूवी समान 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक के साथ आती है, लेकिन अब इसकी रेंज क्रमशः 420 किमी और 510 किमी हो गई है. पहले, ये रेंज क्रमशः - 390 किमी और 473 किमी थी.

तीन नए वैरिएंट की बात करें तो, 42 kWh बैटरी वाला बिल्कुल नया एग्ज़ीक्यूटिव टेक ट्रिम एंट्री-लेवल वैरिएंट से ऊपर रखा गया है. इसके अलावा, एक एग्ज़ीक्यूटिव (O) ट्रिम भी होगा जिसमें बड़ी 51.4 kWh बैटरी होगी, और अंत में उच्च-स्पेक एक्सीलेंस वेरिएंट भी होगा, जो अब 42 kWh बैटरी के साथ भी उपलब्ध है. इन नए वैरिएंट में, इन बैटरी कॉम्बिनेशन के साथ, ग्राहकों को विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला मिलती है.

एक्सीलेंस 42 kWh वैरिएंट होम चार्जर बंडल के विकल्प के साथ भी आता है, जिससे इसकी कीमत रु.22.03 लाख हो जाती है.

एग्ज़ीक्यूटिव टेक (42kWh) वैरिएंट की कीमत रु.19 लाख, एग्ज़ीक्यूटिव (O) (51.4kWh) की कीमत रु.20 लाख, जबकि एक्सीलेंस (42 kWh) ट्रिम की कीमत रु.21.30 लाख है. एक्सीलेंस 42 kWh वैरिएंट होम चार्जर बंडल के विकल्प के साथ भी आता है, जिससे इसकी कीमत रु.22.03 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हो जाती है. क्रेटा इलेक्ट्रिक अब दो नए रंगों - मैट ब्लैक और शैडो ग्रे में भी उपलब्ध होगी.

नए वेरिएंट के बारे में बात करते हुए, ह्यून्दे मोटर इंडिया लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी, तरुण गर्ग ने कहा, "प्रत्येक वेरिएंट को आधुनिक ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है. इसके अलावा, दोनों बैटरी पैक की उच्च ड्राइविंग रेंज, अत्याधुनिक तकनीक और सुविधा का सहज मिश्रण, एक असाधारण इलेक्ट्रिक ड्राइविंग अनुभव देने के हमारे समर्पण को दिखाते हैं. जैसे-जैसे त्योहारी सीज़न ज़ोर पकड़ रहा है, ये नई पेशकशें परिवारों को ऐसी यात्राओं पर निकलने के लिए सशक्त बनाती हैं जो न केवल सार्थक और यादगार हों, बल्कि टिकाऊ भी हों."

एडॉप्टर के अतिरिक्त, एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले मानक के रूप में आते हैं

अतिरिक्त फीचर्स की बात करें तो, ह्यून्दे अब क्रेटा इलेक्ट्रिक के सभी वैरिएंट के साथ वायर्ड-टू-वायरलेस अडैप्टर देगी, जिससे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले एक मानक फीचर बन जाएगा. इसके अलावा, महंगे एक्सीलेंस 42 kWh ट्रिम अब डैशकैम और रियर वायरलेस चार्जर के साथ आता है. इस वैरिएंट में 51.4 kWh वर्जन के अधिकांश आरामदायक फीचर्स भी मौजूद हैं, जैसे - लेवल 2 ADAS, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-व्यू कैमरा, टेलीमैटिक स्विच के साथ ऑटो-डिमिंग IRVM, 8-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीटें और बहुत कुछ मिलता है.

नए एग्जीक्यूटिव टेक ट्रिम में वॉयस-सक्षम स्मार्ट पैनोरमिक सनरूफ है

नए एग्ज़ीक्यूटिव टेक ट्रिम में एग्ज़ीक्यूटिव वेरिएंट की तुलना में अतिरिक्त फीचर्स दिये गए हैं. इनमें शामिल हैं - वॉइस-इनेबल्ड स्मार्ट पैनोरमिक सनरूफ, इको-फ्रेंडली लेदर सीटें, आगे की पंक्ति में वेंटिलेटेड सीटें और पीछे की खिड़की पर सनशेड आदि. इसके अलावा, बड़ी बैटरी और वायरलेस फ़ोन सूट के अलावा, एग्ज़ीक्यूटिव (O) 51.4 kWh ट्रिम में डैशकैम और पीछे वायरलेस चार्जर भी मिलता है. इसके अलावा, ह्यून्दे ने मौजूदा प्रीमियम ट्रिम को भी इको-फ्रेंडली लेदर सीटें, आगे की वेंटिलेटेड सीटें और 8-तरफ़ा इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट जैसे अतिरिक्त फीचर्स के साथ अपडेट किया है.

कीमत की सूची

ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक 42 kWh 51.4 kWh एग्ज़ीक्यूटिव ₹18,02,200 - एग्ज़ीक्यूटिव टेक ₹18,99,900 - एग्ज़ीक्यूटिव (O) - ₹19,99,900 प्रीमियम ₹19,99,900 - प्रीमियम (HC) ₹20,72,900 - स्मार्ट (O) - ₹21,53,100 स्मार्ट(O) (HC) - ₹22,26,100 एक्सीलेंस ₹21,29,900 ₹23,66,600 एक्सीलेंस (HC) ₹22,02,900 ₹24,39,600

HC= होम चार्जर