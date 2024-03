एथर एनर्जी 6 अप्रैल को कम्यूनिटी डे कार्यक्रम में 'हेलो' स्मार्ट हेलमेट को करेगा पेश

अपने 2024 कम्यूनिटी डे कार्यक्रम की तैयारी में इलेक्ट्रिक दोपहिया स्टार्टअप एथर एनर्जी ने अपने आने वाले स्मार्ट हेलमेट की एक झलक पेश की है, जिसका नाम 'हेलो' है. एक छायादार टीज़र क्लिप में इसे दिखाया गया, हेलो हेलमेट चांदी में तैयार किया गया प्रतीत होता है, हेलो ब्रांडिंग हेलमेट के पीछे की तरफ मिलेगी ऐसा लगता है. एथर एनर्जी के सीईओ और सह-संस्थापक तरुण मेहता द्वारा 'टॉप-सीक्रेट एक्सेसरी' करार दिए गए हेलमेट को 6 अप्रैल को बेंगलुरु में होने वाले सामुदायिक दिवस कार्यक्रम में किया जाएगा.

New product teaser!



Say Halo👋 to this top secret accessory on April 6 at #AtherCommunityDay2024!



P.S. If you are joining us on the ground at Community Day, you may stand a chance to win one.#AtherCommunity #NewLaunch #Teaser pic.twitter.com/wvI7aeA6PZ

— Tarun Mehta (@tarunsmehta) March 11, 2024