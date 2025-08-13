टीवीएस एनटॉर्क 150 की आधिकारिक तौर पर दिखी झलक, 1 सितंबर को होगी पेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 13, 2025
हाइलाइट्स
- नया टीवीएस 150 cc स्कूटर 1 सितंबर को लॉन्च होगा
- टीवीएस एनटॉर्क 150 के पेश होने की उम्मीद है
- टीवीएस मोटर कंपनी का पहला 150 cc स्कूटर जल्द ही आने की उम्मीद है
टीवीएस मोटर कंपनी अपना पहला 150 सीसी स्कूटर, जो कि नया टीवीएस एनटॉर्क 150 होगा, 1 सितंबर, 2025 को लॉन्च करेगी. कंपनी ने एक टीज़र वीडियो जारी किया है जिसमें नए स्कूटर के एलईडी हेडलाइट्स के साथ इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही है. आगामी टीवीएस एनटॉर्क 150 के बारे में अभी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, और कंपनी कम से कम अभी तक तो सब कुछ गुप्त रखने में कामयाब रही है.
टीज़र में स्कूटर के चार एलईडी प्रोजेक्टर सेट-अप हेडलाइट यूनिट के साथ-साथ "T" आकार के DRL का खुलासा हुआ है और स्कूटर का फ्रंट वाकई स्पोर्टी और आक्रामक दिखता है. एनटॉर्क 150 में एक नया 150 सीसी इंजन दिए जाने की उम्मीद है, हालाँकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह यूनिट एनटॉर्क 125 का एक नया वैरिएंट होगा या एक बिल्कुल नया इंजन हो सकता है.
यह भी पढ़ें: टीवीएस M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च से पहले दिखा
हमें इस इंजन से अच्छे प्रदर्शन और रिफाइनमेंट के साथ स्पोर्टी ट्यूनिंग की उम्मीद है. इसके अलावा, इसमें सेगमेंट के सर्वश्रेष्ठ फीचर्स भी होने की उम्मीद है, जिनमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला डिजिटल टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल और अलग-अलग राइड मोड शामिल हैं.
नए टीवीएस स्कूटर को 1 सितंबर, 2025 को पेश किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इसकी कीमतों की घोषणा जल्द ही की जाएगी. लॉन्च होने के बाद, नया टीवीएस एनटॉर्क 150 मौजूदा प्रतिद्वंद्वियों जैसे यामाहा ऐरोक्स 155 और जल्द ही लॉन्च होने वाली हीरो ज़ूम 160 से मुकाबला करेगा. हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही नए एनटॉर्क 150 पर नज़र डालेंगे, इसलिए हमारी पहली सवारी के अनुभव के लिए कारएंडबाइक के साथ बने रहें.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टीवीएस मॉडल्स
- टीवीएस रोनिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.35 - 1.73 लाख
- टीवीएस स्कूटी पेप प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 60,334 - 63,234
- टीवीएस एक्सएल 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 43,041 - 54,160
- टीवीएस अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.67 - 3 लाख
- टीवीएस रेडोंएक्स-शोरूम कीमत₹ 59,925 - 74,966
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.21 - 1.31 लाख
- टीवीएस एंटोर्क 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 77,106 - 1.03 लाख
- टीवीएस रेडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 84,869 - 1.02 लाख
- टीवीएस जुपिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 77,291 - 90,441
- टीवीएस स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 60,130 - 66,493
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.25 - 1.4 लाख
- टीवीएस स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 71,205 - 73,955
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.31 लाख
- टीवीएस जुपिटर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,405 - 96,855
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 67,016 - 68,693
- टीवीएस आईक्यूबएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 - 1.85 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 - 1.45 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 165 आरपीएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.45 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.4 - 2.85 लाख
- टीवीएस रोनिन 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.59 - 1.61 लाख
- टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.5 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स