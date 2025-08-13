पत्रिकायूज़्ड कार्स
टीवीएस एनटॉर्क 150 की आधिकारिक तौर पर दिखी झलक, 1 सितंबर को होगी पेश

लॉन्च होने के बाद, टीवीएस एनटॉर्क 150, टीवीएस मोटर कंपनी का पहला 150 सीसी स्कूटर होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 13, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • नया टीवीएस 150 cc स्कूटर 1 सितंबर को लॉन्च होगा
  • टीवीएस एनटॉर्क 150 के पेश होने की उम्मीद है
  • टीवीएस मोटर कंपनी का पहला 150 cc स्कूटर जल्द ही आने की उम्मीद है

टीवीएस मोटर कंपनी अपना पहला 150 सीसी स्कूटर, जो कि नया टीवीएस एनटॉर्क 150 होगा, 1 सितंबर, 2025 को लॉन्च करेगी. कंपनी ने एक टीज़र वीडियो जारी किया है जिसमें नए स्कूटर के एलईडी हेडलाइट्स के साथ इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही है. आगामी टीवीएस एनटॉर्क 150 के बारे में अभी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, और कंपनी कम से कम अभी तक तो सब कुछ गुप्त रखने में कामयाब रही है.

TVS N Torq 150 teaser m2

टीज़र में स्कूटर के चार एलईडी प्रोजेक्टर सेट-अप हेडलाइट यूनिट के साथ-साथ "T" आकार के DRL का खुलासा हुआ है और स्कूटर का फ्रंट वाकई स्पोर्टी और आक्रामक दिखता है. एनटॉर्क 150 में एक नया 150 सीसी इंजन दिए जाने की उम्मीद है, हालाँकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह यूनिट एनटॉर्क 125 का एक नया वैरिएंट होगा या एक बिल्कुल नया इंजन हो सकता है.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस M1-S इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च से पहले दिखा

 

हमें इस इंजन से अच्छे प्रदर्शन और रिफाइनमेंट के साथ स्पोर्टी ट्यूनिंग की उम्मीद है. इसके अलावा, इसमें सेगमेंट के सर्वश्रेष्ठ फीचर्स भी होने की उम्मीद है, जिनमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला डिजिटल टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल और अलग-अलग राइड मोड शामिल हैं.

 

नए टीवीएस स्कूटर को 1 सितंबर, 2025 को पेश किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इसकी कीमतों की घोषणा जल्द ही की जाएगी. लॉन्च होने के बाद, नया टीवीएस एनटॉर्क 150 मौजूदा प्रतिद्वंद्वियों जैसे यामाहा ऐरोक्स 155 और जल्द ही लॉन्च होने वाली हीरो ज़ूम 160 से मुकाबला करेगा. हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही नए एनटॉर्क 150 पर नज़र डालेंगे, इसलिए हमारी पहली सवारी के अनुभव के लिए कारएंडबाइक के साथ बने रहें.

