भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025: महिंद्रा BE 6 और XEV 9e की जनता के लिए हुईं पेश

अब तक पेश दोनों ईवी में से, BE 6 एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कूपे है जो XUV400 से कहीं ऊपर आती है और टाटा कर्व ईवी के साथ प्रतिस्पर्धा करती है. यह XEV 9E की तुलना में थोड़ी छोटी और कॉम्पैक्ट है और इसका प्रस्ताव पूरी तरह से अलग है. BE.05 कॉन्सेप्ट का सड़क पर चलने वाला वैरिएंट होने के नाते, BE 6 का आयाम 4,371 x 1,907 x 1,627 मिमी है और यह दो बैटरी पैक के साथ आती है - एक 59 kWh जो 535 किमी तक की दावा की गई रेंज देती है, और बड़ा 79kWh है. जो 682 किमी की प्रभावशाली रेंज पेश करती है. पहले की ताकत का आंकड़ा 228 बीएचपी और 380 एनएम है, जबकि बाद वाला 282 बीएचपी की ताकत और 380 एनएम टॉर्क पैदा करता है.

