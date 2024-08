भारत एनकैप ने स्वैच्छिक कार्यक्रम के तहत टैस्ट की गई कारों के लिए सुरक्षा रेटिंग लेबल पेश किया

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनकैप) ने भारत में वाहन सुरक्षा के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता में सुधार के लिए एक नई पहल शुरू की है. परीक्षण एजेंसी ने डिस्प्ले लेबल का खुलासा किया है जिसे भारत एनकैप कार्यक्रम के तहत टैस्ट किए गए वाहनों पर लगाया जाएगा. ये लेबल कार्यक्रम द्वारा निर्धारित वाहन की सुरक्षा रेटिंग को दिखाएंगे, जो यात्री वाहन निर्माताओं के लिए स्वैच्छिक है.

“Demand safety first! 🚗🔍Introducing the Bharat NCAP display sticker with a QR code for Safety rated vehicles for instant access to vehicle safety ratings. Empower yourself with the knowledge to choose safer vehicles.”#BharatNCAP #SafetyFirst #DemandSafety #BNCAP pic.twitter.com/oFr8mPMvCt

— Bharat NCAP (@bncapofficial) August 30, 2024