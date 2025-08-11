टेस्ला ने देश की राजधानी दिल्ली में खोला अपना दूसरा शोरूम

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05विनफ़ास्ट वीएफ7मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53महिंद्रा एक्सयूवी.ई8
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 बॉबरबेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050रॉयल एनफील्डसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टेस्ला ने देश की राजधानी दिल्ली में खोला अपना दूसरा शोरूम

भारत में दूसरा टेस्ला शोरूम एयरोसिटी के वर्ल्डमार्क में स्थित है,
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टेस्ला ने भारत में अपना दूसरा शोरूम खोला
  • दूसरे शोरूम में टेस्ला सुपरचार्जर भी मौजूद हैं
  • गुरुग्राम में जल्द ही एक सर्विस स्टेशन खोला जाएगा

15 जुलाई को मुंबई में अपने पहले शोरूम के उद्घाटन के बाद, टेस्ला ने भारत में अपना दूसरा एक्सपीरियंस सेंटर खोला है. कंपनी ने अब दिल्ली में भी अपना परिचालन शुरू कर दिया है, जहाँ नया एक्सपीरियंस सेंटर नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, एरोसिटी स्थित वर्ल्डमार्क में स्थित है. दिल्ली में नए शोरूम के साथ, टेस्ला के अब देश में दो चालू स्टोर हो गए हैं. हालाँकि, भारत भर के ग्राहकों को अभी भी मॉडल Y टेस्ला की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही खरीदना होगा.

 

यह भी पढ़ें: टेस्ला दिल्ली में 11 अगस्त को खोलेगी अपना शोरूम

Tesla Delhi Showroom Model Y 1

कंपनी ने जुलाई में मॉडल Y के लॉन्च के साथ भारतीय बाज़ार में प्रवेश किया, जो स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज दोनों वैरिएंट में उपलब्ध है. पहले वैरिएंट की कीमत रु.59.89 लाख है, जबकि दूसरे वैरिएंट की कीमत रु.67.89 लाख (एक्स-शोरूम) है. WLTP चक्र पर, स्टैंडर्ड वैरिएंट की दावा की गई रेंज 500 किलोमीटर तक है, जबकि लॉन्ग रेंज वैरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर 622 किलोमीटर तक चल सकता है.

Tesla Supercharger

टेस्ला ने हाल ही में भारत में अपना पहला सुपरचार्जर स्टेशन स्थापित किया है, जो मुंबई, महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में स्थित है. वन बीकेसी के P1 पार्किंग लेवल पर स्थित इस स्टेशन में चार डीसी फास्ट चार्जर और चार एसी चार्जर शामिल हैं. फ़िलहाल, यह स्टेशन केवल टेस्ला वाहनों के अनुकूल है.

 

मुंबई के अलावा, टेस्ला ने दिल्ली के एरोसिटी स्थित अपने नए एक्सपीरियंस सेंटर में भी दूसरा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है. इन सुपरचार्जर्स के अलावा, कंपनी नोएडा, साकेत और गुरुग्राम में तीन डेस्टिनेशन चार्जिंग पॉइंट संचालित करने की योजना बना रही है. गुरुग्राम में एक समर्पित सर्विस सेंटर भी शुरू होने की उम्मीद है.

# Tesla Auto India# Tesla India# Tesla Delhi# Tesla Delhi showroom# Tesla Delhi experience centre# Tesla Cars# Tesla Cars In India# Tesla Model Y# Model Y# Cars# Auto Industry# Electric Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर, Rohini Courts, New Delhi
    7.7
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI BS IV | 62,288 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 9,494/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

लोकप्रिय टेस्ला मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बदले हुए मॉडल के बाहरी हिस्से में मामूली बदलाव होने की उम्मीद है, जबकि अधिकांश ध्यान कैबिन के हिस्से और अतिरिक्त फीचर्स पर केंद्रित होने की संभावना है.
    बदली हुई सिट्रॉएन एयरक्रॉस टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • फैंटम ब्लैक एडिशन मूलतः ग्रांड विटारा एसयूवी का एक स्पेशल एडिशन है, जो पूरी तरह से काले रंग की थीम पर आधारित है.
    मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा Phantom Blaq एडिशन हुआ पेश
  • वियतनामी कार निर्माता कंपनी भारत में अपनी पारी की शुरुआत दो इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ कर रही है, और उसने एक नई एसयूवी का डिजाइन दर्ज कराया है, जो एक बड़ी, तीन-रो वाली मॉडल हो सकती है.
    क्या विनफास्ट भारत के लिए एक नई पारिवारिक इलेक्ट्रिक एसयूवी पर कर रही काम?
  • एलिवेट एसयूवी पर सबसे ज्यादा रु.1.22 लाख तक के लाभ दिए जा रहे हैं.
    होंडा अमेज, सिटी, एलिवेट पर अगस्त 2025 में मिल रही रु.1.22 लाख तक की छूट
  • तस्वीरों से पता चलता है कि नई टी-रॉक का डिज़ाइन मौजूदा पीढ़ी की टिगुआन एसयूवी जैसा होगा.
    नई फोक्सवैगन टी-रॉक लॉन्च से पहले बिना ढके दिखी
  • बदले हुए मॉडल के बाहरी हिस्से में मामूली बदलाव होने की उम्मीद है, जबकि अधिकांश ध्यान कैबिन के हिस्से और अतिरिक्त फीचर्स पर केंद्रित होने की संभावना है.
    बदली हुई सिट्रॉएन एयरक्रॉस टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • फैंटम ब्लैक एडिशन मूलतः ग्रांड विटारा एसयूवी का एक स्पेशल एडिशन है, जो पूरी तरह से काले रंग की थीम पर आधारित है.
    मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा Phantom Blaq एडिशन हुआ पेश
  • वियतनामी कार निर्माता कंपनी भारत में अपनी पारी की शुरुआत दो इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ कर रही है, और उसने एक नई एसयूवी का डिजाइन दर्ज कराया है, जो एक बड़ी, तीन-रो वाली मॉडल हो सकती है.
    क्या विनफास्ट भारत के लिए एक नई पारिवारिक इलेक्ट्रिक एसयूवी पर कर रही काम?
  • एलिवेट एसयूवी पर सबसे ज्यादा रु.1.22 लाख तक के लाभ दिए जा रहे हैं.
    होंडा अमेज, सिटी, एलिवेट पर अगस्त 2025 में मिल रही रु.1.22 लाख तक की छूट
  • तस्वीरों से पता चलता है कि नई टी-रॉक का डिज़ाइन मौजूदा पीढ़ी की टिगुआन एसयूवी जैसा होगा.
    नई फोक्सवैगन टी-रॉक लॉन्च से पहले बिना ढके दिखी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टेस्ला ने देश की राजधानी दिल्ली में खोला अपना दूसरा शोरूम