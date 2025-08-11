टेस्ला ने देश की राजधानी दिल्ली में खोला अपना दूसरा शोरूम

15 जुलाई को मुंबई में अपने पहले शोरूम के उद्घाटन के बाद, टेस्ला ने भारत में अपना दूसरा एक्सपीरियंस सेंटर खोला है. कंपनी ने अब दिल्ली में भी अपना परिचालन शुरू कर दिया है, जहाँ नया एक्सपीरियंस सेंटर नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, एरोसिटी स्थित वर्ल्डमार्क में स्थित है. दिल्ली में नए शोरूम के साथ, टेस्ला के अब देश में दो चालू स्टोर हो गए हैं. हालाँकि, भारत भर के ग्राहकों को अभी भी मॉडल Y टेस्ला की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही खरीदना होगा.

कंपनी ने जुलाई में मॉडल Y के लॉन्च के साथ भारतीय बाज़ार में प्रवेश किया, जो स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज दोनों वैरिएंट में उपलब्ध है. पहले वैरिएंट की कीमत रु.59.89 लाख है, जबकि दूसरे वैरिएंट की कीमत रु.67.89 लाख (एक्स-शोरूम) है. WLTP चक्र पर, स्टैंडर्ड वैरिएंट की दावा की गई रेंज 500 किलोमीटर तक है, जबकि लॉन्ग रेंज वैरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर 622 किलोमीटर तक चल सकता है.

टेस्ला ने हाल ही में भारत में अपना पहला सुपरचार्जर स्टेशन स्थापित किया है, जो मुंबई, महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में स्थित है. वन बीकेसी के P1 पार्किंग लेवल पर स्थित इस स्टेशन में चार डीसी फास्ट चार्जर और चार एसी चार्जर शामिल हैं. फ़िलहाल, यह स्टेशन केवल टेस्ला वाहनों के अनुकूल है.

मुंबई के अलावा, टेस्ला ने दिल्ली के एरोसिटी स्थित अपने नए एक्सपीरियंस सेंटर में भी दूसरा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है. इन सुपरचार्जर्स के अलावा, कंपनी नोएडा, साकेत और गुरुग्राम में तीन डेस्टिनेशन चार्जिंग पॉइंट संचालित करने की योजना बना रही है. गुरुग्राम में एक समर्पित सर्विस सेंटर भी शुरू होने की उम्मीद है.