विनफास्ट मिनियो ग्रीन 3-डोर ईवी डिज़ाइन भारत में रजिस्टर्ड हुआ
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 11, 2025
हाइलाइट्स
- विनफास्ट मिनियो ग्रीन एक 3-डोर इलेक्ट्रिक कार है जिसकी लंबाई मात्र 3,090 मिमी है
- यह 14.7 kWh की बैटरी पैक के साथ आती है और इसकी प्रमाणित रेंज 170 किलोमीटर तक है
- इसकी घरेलू बाज़ार में शुरुआती कीमत रु.9 लाख है
भारत में व्यावसायिक बिक्री शुरू करने की तैयारी में, वियतनाम की विनफास्ट ने अपने वैश्विक पोर्टफोलियो के कुछ अन्य मॉडलों के लिए भी डिज़ाइन ट्रेडमार्क पंजीकृत कराए हैं, जिनमें से नया अब तक का उसका सबसे किफ़ायती (और सबसे बुनियादी) मॉडल है. लिमो ग्रीन थ्री-रो एसयूवी के बाद, विनफास्ट ने अब भारत में मिनियो ग्रीन थ्री-डोर इलेक्ट्रिक हैचबैक का डिज़ाइन पंजीकृत कराया है. व्यावसायिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए अपने 'ग्रीन' वाहन लाइनअप का हिस्सा, मिनियो ग्रीन, विनफास्ट का अब तक की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार है, और इसे किफ़ायती शहरी आवागमन के लिए डिज़ाइन किया गया है.
यह भी पढ़ें: क्या विनफास्ट भारत के लिए एक नई पारिवारिक इलेक्ट्रिक एसयूवी पर कर रही काम?
मिनियो ग्रीन एमजी कॉमेट से अधिक लम्बी और ऊंची है
सिर्फ़ 3,090 मिमी लंबाई वाली मिनियो ग्रीन, एमजी कॉमेट से थोड़ी लंबी है, लेकिन संकरी और ऊँची भी है, और इसका व्हीलबेस भी लंबा (2,065 मिमी) है. इसका बाहरी रूप काफी साधारण है, जिसमें 13 इंच के स्टील के पहिये (बिना कवर वाले) और फ्लैप-टाइप डोर हैंडल हैं. गोल हेडलाइट्स एलईडी यूनिट हैं, लेकिन सादे, स्टैक्ड टेललाइट्स हैलोजन हैं.
इसका व्हीलबेस भी कॉमेट ईवी से अधिक लंबा है
मिनियो ग्रीन का कैबिन भी बाहरी डिज़ाइन की तरह ही साधारण है. डैशबोर्ड भी उतना ही साधारण है, जिसमें कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं है और डैशबोर्ड के बीच में सिर्फ़ दो एसी वेंट हैं.
साधारण डैशबोर्ड में इंफोटेनमेंट स्क्रीन का अभाव है
मिनियो ग्रीन में केवल मैनुअल एयर कंडीशनिंग है; मनोरंजन के लिए एफएम रेडियो (दो स्पीकर के साथ) और पावर विंडो स्विच आगे की सीटों के बीच स्थित हैं. हालाँकि, एक फुल-रंगीन डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी है. पिछली सीट दो यात्रियों के लिए एक बेंच है जिसके दोनों ओर अलग-अलग कपहोल्डर दिए गए हैं.
बेंच-प्रकार की सीट पर पीछे की ओर दो यात्री बैठ सकेंगे
मिनियो ग्रीन में 14.7 kWh की बैटरी लगी है, जो 170 किलोमीटर (NEDC) तक की ड्राइविंग रेंज पेश कर सकती है, लेकिन वास्तविक आंकड़े इससे कहीं कम होने की उम्मीद है. अधिकतम ताकत 27 bhp और टॉर्क 65 Nm है, जिसका मतलब है कि मिनियो ग्रीन केवल 80 किमी प्रति घंटे की अधिकतम टॉप स्पीड ही पकड़ सकती है.
रेंज 170 किमी (NEDC) तक आंकी गई है
वियतनाम में मिनियो ग्रीन की कीमत रु.8.99 लाख से शुरू होती है, जो इसे विनफास्ट ईवी की सबसे किफायती कार बनाती है. हालाँकि, कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे छोटी एसयूवी, विनफास्ट वीएफ3, जिसे भारत में भी प्रदर्शित किया गया है, की कीमत लगभग 1 लाख रुपये ज़्यादा है.
जबकि विनफास्ट भारत में अपनी पारी की शुरुआत VF6 और VF7 एसयूवी के लॉन्च के साथ करेगा, यह 2026 में भारत में अपने तीसरे (और सबसे किफायती) मॉडल के रूप में VF3 को लॉन्च करने के लिए तैयार है.
