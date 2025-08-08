क्या विनफास्ट भारत के लिए एक नई पारिवारिक इलेक्ट्रिक एसयूवी पर कर रही काम?

विनफास्ट की सबसे नई एसयूवी कैसी दिखेगी, इसकी यह आपकी पहली झलक है. वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनी VF6 और VF7 एसयूवी के लॉन्च के साथ भारत में व्यावसायिक बिक्री शुरू करने की कगार पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रांड के पास हमारे बाजार के लिए पहले से ही एक और मॉडल पाइपलाइन में है. विनफास्ट ने एक नई, अभी तक अज्ञात एसयूवी का डिज़ाइन दर्ज कराया है, जिसे भारत और अन्य निर्यात बाजारों में कंपनी का प्रमुख मॉडल बनाया जा सकता है.

रजिस्टर्ड डिज़ाइन से यह स्पष्ट है कि यह नई विनफ़ास्ट एसयूवी किसी भी मौजूदा विनफ़ास्ट मॉडल जैसी बिल्कुल नहीं दिखती है. विदेशों में, कंपनी के पास एक विस्तृत लाइनअप है, जिसमें छोटी VF3 से लेकर सबसे महंगा VF9 तक शामिल है, लेकिन यह नई एसयूवी निश्चित रूप से एक अलग डिज़ाइन दृष्टिकोण अपनाती है.

हालाँकि इसके आगे के हिस्से में पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार है जो बीच की ओर झुककर अन्य विनफास्ट मॉडलों की तरह 'V' आकार बनाती है, लेकिन इसका आकार ज़्यादा मज़बूत और गोल है, जो इसके आकर्षक रूप में चार चाँद लगा देता है. एलईडी हेडलाइट्स सामने वाले बम्पर में नीचे की ओर वर्टिकल रूप से लगी हैं. इसकी छत अन्य विनफास्ट एसयूवी की तुलना में ऊँची और ज़्यादा सीधी है, और यह एक फुल आकार की, तीन-रो वाली एसयूवी लगती है, जो VF9 से बड़ी, ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा पारंपरिक है, जो दिखने में लगभग MPV जैसी है - और कुछ हद तक पोलराइज़्ड वाली भी.

यह देखना अभी बाकी है कि यह नई एसयूवी विनफास्ट के मौजूदा पोर्टफोलियो में कहाँ फिट बैठती है, क्योंकि चार कारों - VF3, VF5, VF6, VF7, VF8 और VF9 - को छोड़कर बाकी सभी कारें पहले से ही भरी हुई हैं. हालाँकि, ऐसी संभावना है कि इस नई एसयूवी को उन बाज़ारों में VF8 या VF9 के नाम से पेश किया जा सकता है जहाँ मौजूदा VF8 और VF9 पहले से बिक्री पर नहीं हैं.

भारत में VF3 के VF6 और VF7 के बाद आने की उम्मीद है



उम्मीद है कि विनफास्ट 2026 की शुरुआत में VF6 और VF7 के बाद अपने सबसे सुलभ मॉडल, तीन-डोर वाली VF3 को लॉन्च करेगी. कंपनी ने हाल ही में तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित अपने पहले भारतीय प्लांट में प्रोडक्शन शुरू किया है, जो 400 एकड़ में फैला है और इसकी वार्षिक क्षमता 50,000 वाहनों की है, जिसे सालाना 1.5 लाख यूनिट्स तक बढ़ाया जा सकता है. विनफास्ट ने पुष्टि की है कि यह प्लांट दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों के लिए एक निर्यात केंद्र के रूप में काम करेगा, और यह पूरी संभावना है कि इस नई SUV का – विनफास्ट के अन्य मॉडलों के साथ – निर्यात के लिए भारत में निर्माण किया जा सकता है.

विनफास्ट द्वारा आने वाले हफ्तों में VF6 और VF7 की कीमतों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है, दोनों मॉडलों के लिए बुकिंग 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी. VF6 का मुकाबला ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी कारों से होने की उम्मीद है, जबकि VF7 को टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा XEV 9e जैसी कारों के प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किए जाने की संभावना है.