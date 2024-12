2024 में भारत में लॉन्च हुईं ये इलेक्ट्रिक कारें और एसयूवी

साल 2024 अपने अंत के करीब पहुंच रहा है और इस साल भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में काफी गतिविधियां देखने को मिलीं. जैसे-जैसे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार का विस्तार जारी है, हम देश में अब तक लॉन्च की गई कुछ उल्लेखनीय इलेक्ट्रिक कारों पर प्रकाश डालते हैं. 2024 में देश के चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के मौके पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कार निर्माताओं से कई नए इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरूआत देखी गई है. हमने उन सभी कारों की सूची बनाई है जो 2024 में भारतीय बाजार में लॉन्च की गई हैं.

यह भी पढ़ें: ऑटो एक्सपो 2025 में उपस्थित होने वाले कार निर्माता और दोपहिया निर्माता की सूची, यहां देखें

टाटा पंच ईवी



टाटा मोटर्स ने जनवरी में पंच ईवी के लॉन्च के साथ साल की शुरुआत की। लंबी दूरी और मानक वैरिएंट में उपलब्ध, पंच ईवी में 190 एनएम टॉर्क के साथ 90 किलोवाट मोटर और 35 किलोवाट बैटरी है, जो इसके लॉन्ग रेंज में 421 किमी (ARAI) की रेंज देती है. मानक मॉडल छोटी 25 kWh बैटरी के साथ आता है, जो 315 किमी की रेंज और 60 किलोवाट की मोटर प्रदान करती है. पंच ईवी की कीमत वर्तमान में रु.10.99 लाख से रु.15.49 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

रोल्स रॉयस स्पेक्टर



रोल्स-रॉयस ने आधिकारिक तौर पर इस साल जनवरी में भारत में अपनी पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार स्पेक्टर लॉन्च की. ऑल-इलेक्ट्रिक RR दो अलग-अलग सिंक्रोनाइज्ड मोटर्स (एसएसएम) से लैस है. सामने की मोटर 255 बीएचपी की ताकत और 365 एनएम का टॉर्क पैदा करती है, जो पीछे की मोटर से 483 बीएचपी की ताकत और 710 एनएम का टॉर्क पैदा करती है. कुल ताकत 584 बीएचपी और टॉर्क 900 एनएम है. इससे कार 4.4 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. स्पेक्टर में 102 kWh लिथियम-आयन बैटरी है, जो फुल चार्ज पर 530 किमी की WLTP रेंज देती है. इसकी कीमत रु.7.50 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

पोर्श मकान इलेक्ट्रिक



पोर्श ने जनवरी 2024 में मकान इलेक्ट्रिक को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था. 800-वोल्ट पीपीई आर्किटेक्चर पर निर्मित, मकान ईवी 100-किलोवाट बैटरी पैक (95 किलोवाट उपयोग योग्य) से लैस है और 613 किमी तक की रेंज देता है. मकान टर्बो वैरिएंट, अपने डुअल-मोटर सेटअप के साथ, 630 बीएचपी की ताकत और 1,130 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जो 3.3 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे तक पहुंच जाती है. मकान ईवी की कीमतें रु.1.21 करोड़ से रु.1.69 करोड़ (एक्स-शोरूम) तक हैं.

BYD सील



मार्च 2024 में, BYD ऑटो इंडिया ने सील इलेक्ट्रिक सेडान के लॉन्च के साथ अपने लाइनअप का विस्तार किया. इलेक्ट्रिक सेडान 201 बीएचपी की ताकत से 523 बीएचपी तक की ताकत के साथ रियर-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है. बैटरी विकल्पों में 510 किमी रेंज वाला 61.44 kWh पैक और 650 किमी रेंज (NEDC) तक 82.56 kWh पैक शामिल है. सील तीन वैरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.41 लाख से रु.53 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.

बीएमडब्ल्यू iX xDrive50



बीएमडब्ल्यू ने मार्च 2024 में भारत में iX xDrive50 लॉन्च की है. xDrive50 मूल रूप से ऑल-इलेक्ट्रिक iX SUV का अधिक शक्तिशाली वैरिएंट है और इसे बड़े बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है. ताकत के आंकड़ों की बात करें तो, iX xDrive50 फ्रंट और रियर एक्सल पर एक डुअल-मोटर सेटअप के साथ आती है जो कुल 530 बीएचपी की ताकत और 765 एनएम टॉर्क पैदा करता है. यह एसयूवी 4.6 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. iX में 111.5 kWh का पर्याप्त बैटरी पैक भी मिलता है जो 635 किमी की WLTP रेंज देती है. iX Xdrive50 की कीमत रु.1.39 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

बीवाईडी Atto 3



BYD ने जुलाई 2024 में अपनी Atto 3 कॉम्पैक्ट एसयूवी का एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया. 310 Nm टॉर्क के साथ ताकत 201 bhp मोटर के साथ मिलती है, Atto 3 को दो बैटरी विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जिसमें एक 49.92 kWh बैटरी है, जो 410 किमी रेंज और एक बड़ी 60.48 किमी रेंज देती है. 480 किमी रेंज (एनईडीसी) के साथ kWh बैटरी मिलती है. वर्तमान में Atto 3 की कीमत रु.24.99 लाख से रु.34 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

मर्सिडीज-बेंज EQA



मर्सिडीज-बेंज ने जुलाई 2024 में अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक EQA SUV लॉन्च की. EQA 250+ 70.5 kWh बैटरी से लैस है, जो 560 किमी (WLTP) तक की रेंज देती है, और 385 Nm टॉर्क के साथ 188 bhp मोटर के साथ आती है. EQA GLA SUV का फुल-इलेक्ट्रिक सहोदर है जो कुछ समय से भारत में बिक्री पर है और रु.66 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर सिंगल वैरिएंट में उपलब्ध है.

मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक



मिनी ने जुलाई 2024 में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कंट्रीमैन ई पेश किया. 250 एनएम टॉर्क के साथ ताकत 201 बीएचपी मोटर मिलती है, कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक 8.6 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने का दावा करता है और 66.45 किलोवाट बैटरी के साथ 462 किमी तक की रेंज देती है. कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक की कीमत रु.54.90 लाख (एक्स-शोरूम) है, जिसमें अतिरिक्त वैकल्पिक पैक उपलब्ध हैं.

पोर्शे टायकन फेसलिफ्ट



पोर्श इंडिया ने जुलाई 2024 में अपडेटेड टायकन को लॉन्च किया. मानक, 4एस और टर्बो वैरिएंट में उपलब्ध, टायकन 4एस 642 किमी रेंज के साथ 537 बीएचपी तक पैदा करता है, जबकि टर्बो 872 बीएचपी और 890 एनएम का टॉर्क प्रदान करता है। 630 किमी तक. टायकन टर्बो की 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 2.7 सेकंड है. 4एस और टर्बो वेरिएंट की कीमतें क्रमशः रु.1.89 करोड़ और रु.2.52 करोड़ (एक्स-शोरूम) हैं.

मर्सिडीज-मायबाक ईक्यूएस 680



अगस्त 2024 में, मर्सिडीज-बेंज ने भारत में शानदार मायबाक EQS 680 लॉन्च किया. 122 kWh बैटरी द्वारा संचालित, मायबाक़ EQS 680, 640 bhp की ताकत और 950 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिससे 3.6-टन SUV 4.4 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी रेंज 600 किमी से अधिक है और यह 200 किलोवाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. EQS मायबाक की कीमत रु.2.25 करोड़ (एक्स-शोरूम) है.

टाटा कर्व ईवी



अगस्त में, टाटा मोटर्स ने बहुप्रतीक्षित कर्व ईवी लॉन्च की, जो 165 बीएचपी ताकत पैदा करने वाली 123 किलोवाट मोटर मिलती है, कर्व ईवी 45 किलोवाट और 55 किलोवाट के बैटरी विकल्प देती है. पहले की दावा की गई रेंज 502 किमी है, जबकि बाद वाली एक बार चार्ज करने पर 585 किमी रेंज दे सकती है. इसके 8.6 सेकेंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने का दावा किया गया है. कर्व ईवी तीन वैरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत रु.17.49 लाख से लेकर रु.21.99 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.

एमजी विंडसर ईवी



सितंबर 2024 में जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर विंडसर ईवी के लॉन्च के साथ भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एक नया दावेदार पेश किया. इसके लॉन्च के साथ, ब्रिटिश ऑटोमेकर ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक नई योजना पेश की, जहां ग्राहकों के पास 'सर्विस के रूप में बैटरी' (BaaS) मॉडल के तहत रु.3.50 प्रति किमी के शुल्क पर बैटरी की सदस्यता लेने का विकल्प है. जो इच्छुक नहीं हैं उनके लिए BaaS मॉडल पर, विंडसर EV की कीमत रु.13.50 लाख से शुरू होती है और रु.15.50 लाख (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) तक जाती हैं.

एमजी विंडसर ईवी में एक 38 किलोवाट बैटरी पैक शामिल है जो एक बार चार्ज करने पर 331 किमी की रेंज देने का दावा करता है और एक स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर है जो सामने के पहियों को शक्ति प्रदान करता है. मोटर 134 बीएचपी की ताकत और 200 एनएम टॉर्क पैदा करता है.

किआ ईवी 9



अक्टूबर 2024 में किआ की प्रमुख इलेक्ट्रिक एसयूवी, EV9 लॉन्च हुई. प्रीमियम एसयूवी ने इसे पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में हमारे बाज़ार तक पहुंचाया और यह केवल एक पूरी तरह से लोड किए गए वैरिएंट, ईवी 9 जीटी-लाइन एडब्ल्यूडी 6-सीटर में उपलब्ध है. इसकी कीमत रु.1.30 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. भारत में EV9 में 99.8 kWh बैटरी पैक मिलता है, जो प्रत्येक एक्सल पर लगे दो इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देता है, जो इसे AWD सेटअप देता है. दोनों मोटरों का संयुक्त ताकत 383 बीएचपी और टॉर्क 700 एनएम है, जो इसे केवल 5.3 सेकंड में 0-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम बनाता है. एक बार चार्ज करने पर इसकी ARAI रेंज 561 किमी होने का दावा किया गया है.

महिंद्रा BE 6 (BE 6E)



महिंद्रा ऑटो ने आखिरकार दो मॉडल, BE 6 (पहले नाम BE 6E) और XEV 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करके भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाया. BE 6 वर्तमान में एसयूवी निर्माता का एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार है. इसे दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जिसमें एक 59 kWh है, जो 535 किमी तक की दावा की गई रेंज और बड़े 79 kWh विकल्प (IDC) के साथ 682 किमी तक की पेशकश करता है. सिंगल-मोटर 59 kWh वैरिएंट के लिए ताकत के आंकड़े 228 bhp और 380 Nm हैं, जबकि 79 kWh वैरिएंट में समान मोटर 282 bhp की ताकत और 380 Nm का टॉर्क बनाती है. महिंद्रा ने केवल BE 6 की शुरुआती कीमत की घोषणा की है जो रु.18.90 लाख (एक्स-शोरूम) है.

महिंद्रा XEV 9e



BE 6 के लॉन्च के साथ, महिंद्रा ने अपने XEV परिवार के तहत पहला इलेक्ट्रिक वाहन भी लॉन्च किया, जिसका नाम XEV 9e है. बैटरी पैक विकल्प BE 6e के समान हैं, जिसमें 59 kWh और 79 kWh विकल्प हैं. पहला एक बार चार्ज करने पर 542 किमी की रेंज मिलती है, जबकि बड़ा पैक 656 किमी (एआरएआई-प्रमाणित आंकड़े) की दावा की गई रेंज देता है. सिंगल-मोटर 59 kWh वैरिएंट के लिए ताकत के आंकड़े 228 bhp और 380 Nm हैं, जबकि 79 kWh वैरिएंट में समान मोटर 282 bhp और 380 Nm का पैदा करती है. BE 6 के समान, ऑटोमेकर ने केवल XEV 9e की शुरुआती कीमत की घोषणा की जो रु.21.90 लाख (एक्स-शोरूम) है.