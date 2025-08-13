पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा मोटर्स ने केरल में ओणम ऑफर का किया ऐलान, अलग- अलग मॉडलों पर मिल रही रु.40,000 से लेकर रु.2 लाख तक की छूट

विशेष प्राथमिकता वितरण और वित्त योजनाओं के साथ 'केरल टाटा मोटर्स के साथ जुड़ता है' अभियान का शुभारंभ किया.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 13, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • यात्री कारों और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 लाख रुपये तक के लाभ एक्सेसरीज़, विस्तारित वारंटी, एएमसी और इलेक्ट्रिक वाहन सर्विसिंग पर वित्तपोषण विकल्प ऑफ़र 25 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक मान्य
  • एक्सेसरीज़, एक्सटेंडे वारंटी, एएमसी और इलेक्ट्रिक वाहन सर्विसिंग पर फाइनेंस विकल्प
  • ऑफ़र 25 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक मान्य

टाटा मोटर्स ने केरल राज्य के लिए एक खास ओणम उत्सव अभियान शुरू किया है. 25 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलने वाले इस अभियान में, ओणम उत्सव के अवसर पर प्राथमिकता डिलेवरी वाले यात्री और इलेक्ट्रिक वाहनों पर रु.2 लाख तक के विशेष लाभ दिए जा रहे हैं. इस अभियान का एक हिस्सा इस त्योहारी सीज़न के लिए लचीली और आकर्षक वित्तीय योजनाएँ भी हैं.

tata ev only showroom first look in pictures carandbike 9 77c61c25eb

इस ओणम पर टाटा की गाड़ी खरीदने के इच्छुक ग्राहक बैलून स्कीम का लाभ उठा सकते हैं - आसान अपग्रेड के लिए कम शुरुआती EMI, आसान भुगतान के लिए आय वृद्धि के अनुसार प्रगतिशील EMI देने वाली स्टेप-अप स्कीम, और शुरुआती 3 महीनों के लिए केवल रु.100 प्रति लाख EMI की कम EMI स्कीम है. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन ग्राहक एक्सेसरीज़, विस्तारित वारंटी, एएमसी और सर्विसिंग के लिए छह महीने की फाइनेंसिंग का भी लाभ उठा सकते हैं.

 

ओणम अभियान के तहत मॉडल-वार छूट और लाभ इस प्रकार हैं:

 

पेट्रोल-डीज़ल मॉडलछूट
टियागो₹60,000
टिगोर₹60,000
अल्ट्रोज़₹1,00,000
प्ंच₹65,000
नेक्सॉन ₹60,000
कर्व ₹40,000
हैरियर ₹75,000
सफारी₹75,000

यह भी पढ़ें: टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स और सफारी एडवेंचर एक्स प्लस हुई लॉन्च, कीमतें रु.18.99 लाख से शुरू

 

ईवीछूट
टियागो.ईवी₹1,00,000
पंच.ईवी₹85,000
नेक्सॉन.ईवी₹1,00,000
कर्व.ईवी₹2,00,000
हैरियर.ईवी₹1,00,000

 

टाटा मोटर्स ने केरल में अपने सर्विस नेटवर्क का विस्तार किया है, जो अब 83 वर्कशॉप, एक समर्पित ईवी बैटरी मरम्मत केंद्र, प्रशिक्षण सुविधाओं और 5 Tata.ev स्टोर्स में 622 यात्री वाहन बे तक पहुँच गया है. भारतीय कार निर्माता तेज़ निदान और सर्विस के लिए अपने सेंट्रल डायग्नोस्टिक्स कमांड सेंटर के माध्यम से रीयल-टाइम तकनीकी सहायता दे  रहे हैं. क्षेत्र में ईवी अपनाने के लिए, कोच्चि में एक समर्पित ईवी बैटरी मरम्मत केंद्र स्थापित किया गया है. इसके अतिरिक्त, एक डिजिटल रूप से सक्षम रोडसाइड असिस्टेंस आरएसए कार्यक्रम (शहरों में 60 मिनट, राजमार्गों पर 90 मिनट) रीयल-टाइम ट्रैकिंग और उद्योग में सर्वश्रेष्ठ ऑन-साइट मरम्मत क्षमताएँ सुनिश्चित करता है, आधिकारिक बयान में दावा किया गया है.

Tata Safari Harrier Adventure Variants

इस अभियान की शुरुआत पर बोलते हुए, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मुख्य कमर्शियल अधिकारी, विवेक श्रीवत्स ने कहा, "केरल हमेशा से टाटा मोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण बाज़ार रहा है और टाटा समूह के लिए विशेष महत्व रखता है. ओणम हमारे यहाँ के ग्राहकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, और हम इस उत्सव को और भी सार्थक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस साल का उत्सव अभियान आकर्षक नकद ऑफ़र, आसान वित्तपोषण विकल्पों और प्राथमिकता डिलीवरी के साथ समग्र खरीदारी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है - जो हमारे ग्राहकों के लिए एक सुखद यात्रा सुनिश्चित करता है."

