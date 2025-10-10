भारत को मिली नई सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क, मिग ला ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने लद्दाख में मिग ला दर्रे से होकर एक सड़क का निर्माण पूरा कर लिया है, जो अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे ऊँची मोटर योग्य सड़क है और समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊँचाई पर स्थित है. यह नवनिर्मित मार्ग वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास लिकारू को फुकचे से जोड़ता है, जिसने उमलिंग ला के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जो 19,024 फीट ऊँचा है.

प्रोजेक्ट हिमांक के तहत निर्मित, यह नया सड़क मार्ग वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के निकटवर्ती दूरदराज के इलाकों में रसद और कर्मियों की तेज़ आवाजाही सुनिश्चित करेगा, जिससे साल भर पहुँच में सुधार होगा. हानले, लिकारू और फुकचे के स्थानीय लोगों के लिए, यह एक नया पट्टा है, खासकर सर्दियों में, क्योंकि ये क्षेत्र अक्सर महीनों तक दुनिया से कटे रहते हैं. इस नई सड़क के साथ, इन क्षेत्रों में बीआरओ को पर्यटन, व्यापार और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.

समुद्र तल से लगभग 6,000 मीटर की ऊँचाई पर, यह अत्यंत कठोर परिस्थितियों में जमा देने वाले तापमान, बर्फ़ीले तूफ़ानों और हिलते-डुलते चट्टानों के बीच इंजीनियरिंग का एक सराहनीय कार्य है. ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में, टीम ने ऑक्सीजन की कमी, सामान ढोने और श्रमिकों के लिए अनुकूलन जैसी अत्यंत कठिन निर्माण चुनौतियों का सामना करते हुए निर्माण योजना को अंजाम दिया.

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सबसे ऊँची मोटर योग्य सड़क साहसिक यात्रियों और बाइक सवारों के लिए भी संभावनाओं के द्वार खोलती है, जिनमें से कई लोग उमलिंग ला में पिछले विश्व रिकॉर्ड के बाद से ही आने लगे थे. मिग ला के अब सुर्खियों में आने से, आने वाले वर्षों में लद्दाख के पर्यटन और स्थानीय लोगों की संख्या में वृद्धि होगी.