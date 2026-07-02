लैम्बॉर्गिनी उरुस SE परफॉर्मेंटे को ब्रांड की अब तक की सबसे ताकतवर SUV के तौर पर किया गया पेश
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 2, 2026
हाइलाइट्स
- इसकी टॉप स्पीड 312 kmph है
- इसमें नया डुअल-चैंबर एयर सस्पेंशन और टाइटेनियम अक्रापोविक एग्जॉस्ट दिया गया है
- कार्बन फाइबर के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से स्टैंडर्ड Urus SE के मुकाबले इसका वज़न 32 kg कम हो गया है
लैम्बॉर्गिनी ने अपनी प्लग-इन हाइब्रिड सुपर SUV, उरुस SE के ज़्यादा दमदार वर्जन, उरुस SE परफॉर्मेंटे से पर्दा उठाया है. स्टैंडर्ड उरुस SE से ऊपर की कैटेगरी में आने वाले इस नए मॉडल में ज़्यादा पावर, कम वज़न, बेहतर एयरोडायनामिक्स और चेसिस में कई अपग्रेड्स दिए गए हैं.
लेम्बॉर्गिनी उरुस एसई परफॉर्मेंट: पावरट्रेन और परफॉर्मेंस
सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं. उरुस SE परफॉर्मेंट में 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ एक परमानेंट-मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो मिलकर 801 bhp की ताकत और 1,000 Nm का टॉर्क बनाती है. लेम्बॉर्गिनी का कहना है कि यह अब तक की सबसे दमदार उरुस है; यह SUV 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.3 सेकंड में पकड़ सकती है, 10.8 सेकंड में 200 kmph तक पहुँच सकती है और इसकी टॉप स्पीड 312 kmph है.
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प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप की वजह से 60 km से ज़्यादा की दूरी सिर्फ़ इलेक्ट्रिक पावर पर तय की जा सकती है, जिसके लिए लोड फ्लोर के नीचे 25.9 kWh का बैटरी पैक लगाया गया है. 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए चारों पहियों तक पावर पहुंचाई जाती है.
स्टैंडर्ड उरुस SE के मुकाबले, परफॉर्मेंट का वज़न 32 kg कम है, जिससे इसका कर्ब वेट (गाड़ी का कुल वज़न) 2,473 kg हो गया है. लेम्बॉर्गिनी का कहना है कि इससे पावर-टू-वेट रेश्यो 3 kg प्रति bhp हो जाता है, वज़न में यह कमी मुख्य रूप से बोनट, रूफ़, व्हील आर्च, साइड स्कर्ट और रियर डिफ्यूज़र जैसे हिस्सों में कार्बन फ़ाइबर के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से आई है; साथ ही, टाइटेनियम Akrapovic एग्ज़ॉस्ट सिस्टम भी है, जो अकेले ही 10 kg से ज़्यादा वज़न कम करता है.
लैम्बॉर्गिनी उरुस SE परफॉर्मेंटे: बाहरी डिज़ाइन और एयरोडायनामिक्स
दिखने में, उरुस SE परफॉर्मेंटे का लुक ज़्यादा आक्रामक है. इसमें नए कार्बन-फाइबर बोनट पर एक खास 'पावर डोम' (हुड पर उभार), बड़े फ्रंट एयर इनटेक और नए डिज़ाइन वाला फ्रंट बंपर दिया गया है. इस परफॉर्मेंस SUV में बड़ा रियर स्पॉइलर, मोटरस्पोर्ट से प्रेरित रियर विंग और लैम्बॉर्गिनी के दावे के मुताबिक, उरुस में अब तक का सबसे बड़ा डिफ्यूज़र भी लगाया गया है. Y-स्पोक डिज़ाइन वाले नए 23-इंच के अलॉय व्हील इस मॉडल को और भी खास बनाते हैं.
एरोडायनामिक पैकेज में भी बदलाव किए गए हैं; लैम्बॉर्गिनी का दावा है कि स्टैंडर्ड उरुस SE की तुलना में इसमें ड्रैग 3% कम हुआ है. डाउनफोर्स 23% बढ़ा है, जबकि नए NACA डक्ट्स और बेहतर एयरफ़्लो मैनेजमेंट की वजह से ब्रेक कूलिंग की क्षमता में 8% का सुधार हुआ है.
लेम्बॉर्गिनी उरुस SE परफॉर्मेंट: कैबिन और फीचर्स
इसका कैबिन लैम्बॉर्गिनी की जानी-मानी "पायलट जैसा महसूस करने" वाली फिलॉसफी पर आधारित है. इसमें Dinamica माइक्रोफाइबर से बने CorsaTex, Y-शेप वाले डिज़ाइन एलिमेंट्स, रेड कॉन्ट्रास्ट डिटेल्स और एविएशन से प्रेरित एक नया स्विच पैनल दिया गया है.
इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफोटेनमेंट के लिए 12.3-इंच के दो डिस्प्ले दिए गए हैं, जिनका इंटरफ़ेस 'रेवुएल्टो' (Revuelto) से प्रेरित है. लेम्बॉर्गिनी ने कार्बन-फाइबर डिटेलिंग वाला नया स्टीयरिंग व्हील भी पेश किया है, और जो ग्राहक इस SUV को ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए एक खास टेलीमेट्री सिस्टम भी उपलब्ध है.
लैम्बॉर्गिनी उरुस SE परफॉर्मेंटे: चेसिस, सस्पेंशन और ड्राइविंग मोड्स
इसके अंदर हुए सबसे बड़े बदलावों में से एक है नया 'ऑरा डुअल-चैंबर एयर सस्पेंशन सिस्टम' मिलता है. लैम्बॉर्गिनी के अनुसार, यह सेटअप पिछले 'उरुस परफॉर्मेंट' की तुलना में बॉडी रोल को 55% और वाइब्रेशन को 25% तक कम करता है. इस एसयूवी में चौड़ा ट्रैक और बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे 200 kmph की रफ़्तार से रुकने की क्षमता में 12% का सुधार हुआ है.
उरुस SE परफॉर्मेंटे में एक नया 'रैली मोड' भी जोड़ा गया है, जिसे खास तौर पर ढीली सतहों और बजरी वाली सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह पहले से मौजूद Strada, Sport, Corsa और EV मोड के साथ-साथ कई हाइब्रिड फ़ंक्शन सेटिंग्स में शामिल हो गया है.
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