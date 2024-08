महिंद्रा थार रॉक्स में मिलेंगी वेंटिलेटेड सीटें, ADAS और हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, नए टीज़र से हुई पुष्टि

इस महीने के अंत में अपनी शुरुआत से पहले, महिंद्रा ने थार रॉक्स का एक नया प्रोमो वीडियो जारी किया है, जो एसयूवी के साथ आने वाली कुछ खासियतों पर नज़र डालता है. लॉन्ग वीडियो पुष्टि करता है कि पांच दरवाजों वाली थार रॉक्स एक फुल डिजिटल इस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, वेंटिलेटे लेदरेट सीटें, ऑटोमेटिक क्लाइमेंट कंट्रोल के साथ-साथ एक पैनोरमिक सनरूफ के अलावा हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम के साथ आएगी, जो पहले एक अलग टीज़र में सामने आया था. वीडियो में थार रॉक्स का सेंट्रल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखा जा सकता है, जो तीन दरवाजों वाली थार से बड़ा है.

Living like a Rockstar just got a whole new meaning. Stay tuned for the main act, arriving this Independence Day.



