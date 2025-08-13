सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में '10 और 15 साल' पूरे करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 13, 2025
हाइलाइट्स
- सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीज़ल कारों और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर रोक लगाई
- सिर्फ़ वाहन की उम्र के आधार पर कोई जुर्माना या ज़ब्ती नहीं
- आयु-सीमा नीति की चार हफ़्तों में समीक्षा
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में ‘जीवन-अंत’ वाहनों के मालिकों को अंतरिम संरक्षण दिया है, तथा निर्देश दिया है कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल कारों और 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जबकि न्यायालय चार सप्ताह में एक दशक पुरानी आयु-सीमा ढांचे की पुनः जांच करेगा.
वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल कारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से कहा कि अगली सुनवाई तक सिर्फ़ उम्र सीमा (डीज़ल के लिए 10 साल, पेट्रोल के लिए 15 साल) के आधार पर लोगों को सज़ा न दी जाए या उनके वाहन ज़ब्त न किए जाएँ. यह दिल्ली सरकार के उस अनुरोध के बाद आया है जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पूर्व निर्देशों के आधार पर ऐसे पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाले 2018 के आदेश में बदलाव करने का अनुरोध किया गया था. एनजीटी ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2015 में इन पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था.
यह भी पढ़ें: दिल्ली ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन फिलहाल हटाया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आदेश दिया था कि "जीवन-काल समाप्त" हो चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए. कैमरा सिस्टम लगाने में देरी, आस-पास के राज्यों के साथ समन्वय की समस्या और लोगों को दिल्ली के बाहर ईंधन मिलने की आशंका जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाए जाने के बाद, CAQM ने ईंधन देने की शुरुआत की तारीखें बदल दीं.
अब, ईंधन प्रतिबंध 1 नवंबर, 2025 से दिल्ली और पांच उच्च वाहन घनत्व वाले एनसीआर जिलों में शुरू होगा और 1 अप्रैल, 2026 से शेष एनसीआर तक विस्तारित होगा.
क्या है नया
इस मामले की सुनवाई लगभग चार हफ़्तों में फिर से होगी. अदालत तय करेगी कि उम्र संबंधी नियम को बरकरार रखा जाए या उत्सर्जन और वाहन की उपयुक्तता पर आधारित नियम लागू किए जाएँ. तब तक, पुराने वाहनों के मालिकों को जुर्माने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ईंधन प्रतिबंध फिर भी नई योजना के अनुसार ही लागू होगा.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.11 - 20.5 लाख
- ह्युंडई एक्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6 - 10.51 लाख
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्स-शोरूम कीमत₹ 7.51 - 11.25 लाख
- ह्युंडई वेन्यूएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.94 - 13.57 लाख
- ह्युंडई वरनाएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.07 - 17.58 लाख
- ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.98 - 8.62 लाख
- ह्युंडई ट्यूशॉएक्स-शोरूम कीमत₹ 29.27 - 36.04 लाख
- ह्युंडई क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.82 - 20.91 लाख
- ह्युंडई अल्काजारएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.99 - 21.74 लाख
- ह्युंडई आयोनिक 5एक्स-शोरूम कीमत₹ 44.95 लाख
- ह्युंडई ओराएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.54 - 9.11 लाख
- ह्युंडई आई20 एन लियानएक्स-शोरूम कीमत₹ 10 - 12.56 लाख
- ह्युंडई क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 24.38 लाख
- ह्युंडई वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.08 - 13.9 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स