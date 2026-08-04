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मलाइका अरोड़ा ने खरीदा थार रॉक्स का स्पेशल स्टार एडिशन

मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में अपने लिए बिल्कुल नई महिंद्रा थार रॉक्स का स्टार एडिशन खरीदा है. इस एसयूवी को अभिनेत्री ने सिट्रिन येलो रंग में खरीदा है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 4, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने बिल्कुल नई थार रॉक्स खरीदी है
  • मलाइका ने एसयूवी का स्टार एडिशन चुना है, जिसकी कीमत रु. 17.85 लाख से शुरू होती हैं
  • थार रॉक्स के स्टार एडिशन में स्टैंडर्ड वैरिएंट की तुलना में छोटे-छोटे बदलाव मिलते हैं

बॉलीवुड की सदाबाहर अभिनेत्री मलाइक अरोड़ा ने सावन के पहले सोमवार को बिल्कुल नई थार रॉक्स का स्टार एडिशन खरीदा है. अभिनेत्री की नई कार की डिलेवरी लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. थार रॉक्स के स्टार एडिशन की कीमत पेट्रोल ऑटोमेटिक वैरिएंट के लिए रु. 17.85 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं और डीज़ल ऑटोमेटिक के लिए रु. 18.85 लाख तक जाती हैं. मलाइका ने अपने लिए कौन सा वैरिएंट चुना है, यह पता नहीं चल सका है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन रु.16.85 लाख में हुआ लॉन्च

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मलाइका ने अपने इस खास मॉडल को सिट्रिन येलो कलर में खरीदा है. बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो सबसे बड़ा अंतर सिट्रिन येलो रंग का है - यह रंग स्टैंडर्ड रॉक्स में उपलब्ध नहीं है. खरीदार टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट और स्टील्थ ब्लैक रंगों में भी स्पेशल एडिशन का विकल्प चुन सकते हैं. नए बाहरी रंग के साथ-साथ पियानो ब्लैक ग्रिल और 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. अन्य डिटेल्स भी ब्लैक कलर में उपलब्ध हैं स्पेशल एडिशन में सी-पिलर पर वैरिएंट के लिए खास 'स्टार एडिशन' बैजिंग भी दी गई है.

Mahindra Thar Roxx Star Edition 1

मलाइका कि इस नई सवारी के कैबिन के अंदरूनी हिस्से में अब स्टैंडर्ड एसयूवी के आइवरी व्हाइट या मोचा ब्राउन रंग के बजाय काले लेदरेट अपहोल्स्ट्री और स्वेड एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है. फीचर्स की बात करें तो, इस स्पेशल एडिशन में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 10.25 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं.

Mahindra Thar Roxx Star Edition 2

मैकेनिकल की बात करें तो, यह स्पेशल एडिशन 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्पों के साथ केवल रियर-व्हील ड्राइव स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है. टर्बो-पेट्रोल इंजन केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि डीजल इंजन मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ उपलब्ध है.
 

वीडियो क्रेडिट

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