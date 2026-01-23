पत्रिकायूज़्ड कार्स
महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन रु.16.85 लाख में हुआ लॉन्च

थार रॉक्स के स्पेशल एडिशन में नया सिट्रिन येलो पेंट ऑप्शन और ब्लैक आउट कॉस्मेटिक एलिमेंट्स दिए गए हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 23, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • स्टार एडिशन पेट्रोल की कीमत रु.17.85 लाख है
  • डीजल की कीमत रु.16.85 लाख से शुरू होती है
  • यह केवल 4x2 ड्राइवट्रेन के साथ उपलब्ध है

महिंद्रा ने थार रॉक्स पर आधारित एक नया स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम स्टार एडिशन है. रु.16.85 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाली रॉक्स स्टार एडिशन में स्टैंडर्ड एसयूवी से कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और यह पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ रियर-व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है. पूरी कीमतें इस प्रकार हैं:

वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
पेट्रोल ऑटोमेटि 4x2रु. 17.85 लाख
डीज़ल मैनुअल 4x2रु. 16.85 लाख
डीज़ल ऑटोमेटिक 4x2रु. 18.35 लाख
Mahindra Thar Roxx Star Edition 1

बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो सबसे बड़ा अंतर सिट्रिन येलो पेंट फिनिश है - यह रंग स्टैंडर्ड रॉक्स में उपलब्ध नहीं है. खरीदार टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट और स्टील्थ ब्लैक रंगों में भी स्पेशल एडिशन का विकल्प चुन सकते हैं. नए बाहरी रंग के साथ-साथ पियानो ब्लैक ग्रिल और 19 इंच के अलॉय व्हील्स जैसे कॉस्मेटिक डिटेल्स भी ब्लैक कलर में उपलब्ध हैं स्पेशल एडिशन में सी-पिलर पर वैरिएंट के लिए खास बैजिंग भी दी गई है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में महिंद्रा XUV 3XO ईवी हुई लॉन्च, कीमत रु.13.89 लाख से शुरू

 

केैबिन के अंदरूनी हिस्से में अब स्टैंडर्ड एसयूवी के आइवरी व्हाइट या मोचा ब्राउन रंग के बजाय काले लेदरेट अपहोल्स्ट्री और स्वेड एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है. फीचर्स की बात करें तो, इस स्पेशल एडिशन में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 10.25 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं.

Mahindra Thar Roxx Star Edition 2

मैकेनिकल की बात करें तो, यह स्पेशल एडिशन 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्पों के साथ केवल रियर-व्हील ड्राइव स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है. टर्बो-पेट्रोल इंजन केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि डीजल इंजन मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ उपलब्ध है.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1.7 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी - जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% की बिक्री वृद्धि है.
    दिसंबर 2025 में ऑटो बिक्री: घरेलू बिक्री में महिंद्रा ने टाटा को पछाड़कर हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे को मिली चौथी रैंक
  • मूल मॉडल के लॉन्च के चार साल बाद, XUV700 फेसलिफ्ट एक नए नाम के साथ आएगी और इसमें हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S इलेक्ट्रिक एसयूवी से लिए गए कुछ संकेत भी होंगे.
    महिंद्रा XUV 7XO (XUV700 फेसलिफ्ट) 5 जनवरी को होगी लॉन्च, देखें पहली झलक
  • कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उनके लाइनअप की यह सबसे महंगी इलेक्ट्रिक कार XEV 9S, रु.70 लाख से कम कीमत वाली सबसे तेज 7-सीटर एसयूवी है.
    महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु. 19.95 लाख से शुरू
  • झलक से पता चलता है कि मानक BE 6 की तुलना में आगे और पीछे अलग लाइटिंग सेटअप है.
    26 नवंबर को पेश होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 वैरिएंट की दिखी झलक, प्रोडक्शन-स्पेक BE Rall-E?
  • पिछले नवंबर में XEV 9e और BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश करने के बाद, महिंद्रा नवंबर के अंत में अपने विश्व प्रीमियर के लिए INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित तीन-रो मॉडल तैयार कर रही है.
    महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी 27 नवंबर को होगी लॉन्च
