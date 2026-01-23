महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन रु.16.85 लाख में हुआ लॉन्च

महिंद्रा ने थार रॉक्स पर आधारित एक नया स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम स्टार एडिशन है. रु.16.85 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाली रॉक्स स्टार एडिशन में स्टैंडर्ड एसयूवी से कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और यह पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ रियर-व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है. पूरी कीमतें इस प्रकार हैं:

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) पेट्रोल ऑटोमेटि 4x2 रु. 17.85 लाख डीज़ल मैनुअल 4x2 रु. 16.85 लाख डीज़ल ऑटोमेटिक 4x2 रु. 18.35 लाख

बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो सबसे बड़ा अंतर सिट्रिन येलो पेंट फिनिश है - यह रंग स्टैंडर्ड रॉक्स में उपलब्ध नहीं है. खरीदार टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट और स्टील्थ ब्लैक रंगों में भी स्पेशल एडिशन का विकल्प चुन सकते हैं. नए बाहरी रंग के साथ-साथ पियानो ब्लैक ग्रिल और 19 इंच के अलॉय व्हील्स जैसे कॉस्मेटिक डिटेल्स भी ब्लैक कलर में उपलब्ध हैं स्पेशल एडिशन में सी-पिलर पर वैरिएंट के लिए खास बैजिंग भी दी गई है.

केैबिन के अंदरूनी हिस्से में अब स्टैंडर्ड एसयूवी के आइवरी व्हाइट या मोचा ब्राउन रंग के बजाय काले लेदरेट अपहोल्स्ट्री और स्वेड एक्सेंट का इस्तेमाल किया गया है. फीचर्स की बात करें तो, इस स्पेशल एडिशन में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 10.25 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं.

मैकेनिकल की बात करें तो, यह स्पेशल एडिशन 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन विकल्पों के साथ केवल रियर-व्हील ड्राइव स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है. टर्बो-पेट्रोल इंजन केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि डीजल इंजन मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प के साथ उपलब्ध है.