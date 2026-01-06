भारत में महिंद्रा XUV 3XO ईवी हुई लॉन्च, कीमत रु.13.89 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 6, 2026
हाइलाइट्स
- दो वेरिएंट में उपलब्ध - AX5, AX7 L
- इसमें 39.4 kWh की बैटरी दी गई है, जिसकी वास्तविक दुनिया में 285Km की रेंज का दावा किया गया है
- डिलेवरी 23 फरवरी से शुरू होगी
XUV 7XO की सफलता के तुरंत बाद, महिंद्रा ने भारत में नई XUV 3XO EV को रु.13.89 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. XUV 400 की जगह लेने वाली 3XO EV देश में बिकने वाली सबसे किफायती महिंद्रा इलेक्ट्रिक SUV बन गई है और यह दो वेरिएंट और एक ही बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा XUV 7XO की कीमतें, वैरिएंट्स और फीचर्स की विस्तार में जानकारी
|महिंद्रा XUV 3XO EV वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|AX5
|रु.13.89 लाख
|AX7 L
|रु.14.96 लाख
इसमें 39.4 kWh की बैटरी दी गई है, जिसकी वास्तविक दुनिया में 285Km की रेंज का दावा किया गया है.
डिजाइन की बात करें तो, इस ईवी ने पेट्रोल-डीज़ल 3XO की स्टाइलिंग को अपनाया है, जिसमें अलॉय व्हील्स भी शामिल हैं. सबसे उल्लेखनीय बदलाव बॉडी कलर की ग्रिल और बंपर पर बॉडी कलर के इंसर्ट के साथ संशोधित सेंट्रल एयर वेंट हैं. 400 की तरह, 3XO ईवी में भी बाहरी हिस्से पर कॉपर फिनिश वाले ट्रिम इंसर्ट और बैजिंग हैं और महिंद्रा का 'ट्विन पीक्स' लोगो (कॉपर फिनिश में) बरकरार रखा गया है.
अंदर से भी कैबिन का डिज़ाइन काफी हद तक वैसा ही है, बस कैबिन ट्रिम के रंग ही सबसे बड़ा अंतर दिखाते हैं. डैशबोर्ड, दरवाजों और सेंटर कंसोल पर कॉपर इंटीरियर इंसर्ट लगे हैं.
खरीदार दो वैरिएंट - AX5 और AX7 L में से चुन सकते हैं, दोनों में 39.4 kWh की बैटरी लगी है - जो XUV 400 EV के समान क्षमता की है. इलेक्ट्रिक मोटर की ताकत भी 148 bhp और 310 Nm के साथ समान है, और महिंद्रा का दावा है कि फुल चार्ज पर इसकी वास्तविक रेंज 285 किमी तक है.
फीचर्स की बात करें तो AX5 में तीन ड्राइव मोड, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पर, सनरूफ, ट्विन 10.25-इंच डिस्प्ले, बिल्ट-इन एलेक्सा के साथ एड्रेनोएक्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले कम्पैटिबिलिटी, 16-इंच अलॉय व्हील, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, क्रूज कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री एंड गो, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर, वायरलेस चार्जिंग पैड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ईएसपी, 6 एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.
AX7L में पैनोरमिक सनरूफ, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, बड़े 17-इंच अलॉय व्हील, फॉग लैंप, हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, 360-डिग्री कैमरे, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑटो डिमिंग IRVM, कूल्ड ग्लवबॉक्स और सबसे महत्वपूर्ण बात, लेवल 2 ADAS तकनीक जैसी सुविधाएं दी गई हैं.
महिंद्रा का कहना है कि 3XO ईवी की डिलेवरी 23 फरवरी, 2026 से शुरू होगी, और यह एसयूवी टाटा नेक्सॉन ईवी और एमजी विंडसर को टक्कर देगी, जो कि इसी तरह के मूल्य वर्ग में आती हैं.
