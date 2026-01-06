भारत में महिंद्रा XUV 3XO ईवी हुई लॉन्च, कीमत रु.13.89 लाख से शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराटाटा पंच फेसलिफ्ट 2026एमजी महामहिमफॉक्सवैगन तेरा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में महिंद्रा XUV 3XO ईवी हुई लॉन्च, कीमत रु.13.89 लाख से शुरू

मूल रूप से XUV 400 EV की उत्तराधिकारी, 3XO EV दो ट्रिम स्तरों में और केवल 39.4 kWh बैटरी के साथ उपलब्ध है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 6, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • दो वेरिएंट में उपलब्ध - AX5, AX7 L
  • इसमें 39.4 kWh की बैटरी दी गई है, जिसकी वास्तविक दुनिया में 285Km की रेंज का दावा किया गया है
  • डिलेवरी 23 फरवरी से शुरू होगी

XUV 7XO की सफलता के तुरंत बाद, महिंद्रा ने भारत में नई XUV 3XO EV को रु.13.89 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. XUV 400 की जगह लेने वाली 3XO EV देश में बिकने वाली सबसे किफायती महिंद्रा इलेक्ट्रिक SUV बन गई है और यह दो वेरिएंट और एक ही बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा XUV 7XO की कीमतें, वैरिएंट्स और फीचर्स की विस्तार में जानकारी

महिंद्रा XUV 3XO EV वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
AX5रु.13.89 लाख
AX7 Lरु.14.96 लाख

 

इसमें 39.4 kWh की बैटरी दी गई है, जिसकी वास्तविक दुनिया में 285Km की रेंज का दावा किया गया है.

Mahindra XUV 3 XO EV 1

डिजाइन की बात करें तो, इस ईवी ने पेट्रोल-डीज़ल 3XO की स्टाइलिंग को अपनाया है, जिसमें अलॉय व्हील्स भी शामिल हैं. सबसे उल्लेखनीय बदलाव बॉडी कलर की ग्रिल और बंपर पर बॉडी कलर के इंसर्ट के साथ संशोधित सेंट्रल एयर वेंट हैं. 400 की तरह, 3XO ईवी में भी बाहरी हिस्से पर कॉपर फिनिश वाले ट्रिम इंसर्ट और बैजिंग हैं और महिंद्रा का 'ट्विन पीक्स' लोगो (कॉपर फिनिश में) बरकरार रखा गया है.

Mahindra XUV 3 XO EV 2

अंदर से भी कैबिन का डिज़ाइन काफी हद तक वैसा ही है, बस कैबिन ट्रिम के रंग ही सबसे बड़ा अंतर दिखाते हैं. डैशबोर्ड, दरवाजों और सेंटर कंसोल पर कॉपर इंटीरियर इंसर्ट लगे हैं.

 

खरीदार दो वैरिएंट - AX5 और AX7 L में से चुन सकते हैं, दोनों में 39.4 kWh की बैटरी लगी है - जो XUV ​​400 EV के समान क्षमता की है. इलेक्ट्रिक मोटर की ताकत भी 148 bhp और 310 Nm के साथ समान है, और महिंद्रा का दावा है कि फुल चार्ज पर इसकी वास्तविक रेंज 285 किमी तक है.

Mahindra XUV 3 XO EV 3

फीचर्स की बात करें तो AX5 में तीन ड्राइव मोड, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पर, सनरूफ, ट्विन 10.25-इंच डिस्प्ले, बिल्ट-इन एलेक्सा के साथ एड्रेनोएक्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले कम्पैटिबिलिटी, 16-इंच अलॉय व्हील, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, क्रूज कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री एंड गो, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर, वायरलेस चार्जिंग पैड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ईएसपी, 6 एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.

 

AX7L में पैनोरमिक सनरूफ, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, बड़े 17-इंच अलॉय व्हील, फॉग लैंप, हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, 360-डिग्री कैमरे, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑटो डिमिंग IRVM, कूल्ड ग्लवबॉक्स और सबसे महत्वपूर्ण बात, लेवल 2 ADAS तकनीक जैसी सुविधाएं दी गई हैं.

 

महिंद्रा का कहना है कि 3XO ईवी की डिलेवरी 23 फरवरी, 2026 से शुरू होगी, और यह एसयूवी टाटा नेक्सॉन ईवी और एमजी विंडसर को टक्कर देगी, जो कि इसी तरह के मूल्य वर्ग में आती हैं.

# Mahindra 3XO# Mahindra XUV 3XO# Mahindra EVs# Mahindra XUV 3XO EV# Mahindra XUV 3XO Electric# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2024 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    VXI | 6,594 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 5.87 लाख
    ₹ 13,139/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 फोर्ड फ्रीस्टाइल,
    2021 फोर्ड फ्रीस्टाइल
    Flair Edition | 28,565 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.34 लाख
    ₹ 11,285/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2023 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha BS IV | 27,750 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.99 लाख
    ₹ 13,413/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2015 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI | 80,554 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.06 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    S | 39,751 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.75 लाख
    ₹ 10,638/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी इग्निस,
    2022 मारुति सुजुकी इग्निस
    Zeta BS IV | 12,823 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.27 लाख
    ₹ 11,796/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 92,405 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 5.3 लाख
    ₹ 11,870/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 किया सॉनेट,
    2020 किया सॉनेट
    GTX Plus | 1,03,482 km | पेट्रोल | DCT
    Rs. 6.65 लाख
    ₹ 14,060/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 फॉक्सवैगन पोलो,
    2019 फॉक्सवैगन पोलो
    1.0 L MPI Comfortline BS IV | 81,273 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.06 लाख
    ₹ 9,083/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    VXI | 26,712 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.4 लाख
    ₹ 7,615/माह emi
    Spinny

महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवी पर अधिक शोध

महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवी

महिंद्रा थ्रीएक्सओ इवी

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 15 - 18 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Aug 16, 2026

लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • BE 6 के नये खास वैरिएंट में ब्रांड के मोटरस्पोर्ट रेसिपी से कुछ मसाले जोड़े गए हैं, साथ ही दिखने में कई बदलाव भी किए गए हैं.
    महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला ई वैरिएंट रु.23.69 लाख में हुआ लॉन्च
  • पिछले नवंबर में XEV 9e और BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश करने के बाद, महिंद्रा नवंबर के अंत में अपने विश्व प्रीमियर के लिए INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित तीन-रो मॉडल तैयार कर रही है.
    महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी 27 नवंबर को होगी लॉन्च
  • भारत में कार निर्माता अब पैनोरमिक सनरूफ को आम जनता तक पहुँचा रहे हैं और कई बड़े बाज़ारों में भी इन्हें उपलब्ध करा रहे हैं. हमने पैनोरमिक रूफ वाली सबसे किफ़ायती कारों की एक सूची तैयार की है.
    भारत में मौजूद ये हैं 5 सबसे सस्ती पैनोरमिक सनरूफ वाली कारें
  • REVX एसयूवी के MX और AX सीरीज के ट्रिम्स के साथ आती है और इसका स्पोर्टी लुक वाला वैरिएंट है.
    महिंद्रा XUV 3XO REVX भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.8.94 लाख से शुरू
  • अनुराग कश्यप को मुंबई में उनकी नई महिंद्रा XEV 9e, एक ऑल-इलेक्ट्रिक कूपे-एसयूवी प्राप्त हुई.
    फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने खरीदी नई महिंद्रा XEV 9e
  • BE 6 के नये खास वैरिएंट में ब्रांड के मोटरस्पोर्ट रेसिपी से कुछ मसाले जोड़े गए हैं, साथ ही दिखने में कई बदलाव भी किए गए हैं.
    महिंद्रा BE 6 फॉर्मूला ई वैरिएंट रु.23.69 लाख में हुआ लॉन्च
  • पिछले नवंबर में XEV 9e और BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश करने के बाद, महिंद्रा नवंबर के अंत में अपने विश्व प्रीमियर के लिए INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित तीन-रो मॉडल तैयार कर रही है.
    महिंद्रा XEV 9S 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी 27 नवंबर को होगी लॉन्च
  • भारत में कार निर्माता अब पैनोरमिक सनरूफ को आम जनता तक पहुँचा रहे हैं और कई बड़े बाज़ारों में भी इन्हें उपलब्ध करा रहे हैं. हमने पैनोरमिक रूफ वाली सबसे किफ़ायती कारों की एक सूची तैयार की है.
    भारत में मौजूद ये हैं 5 सबसे सस्ती पैनोरमिक सनरूफ वाली कारें
  • REVX एसयूवी के MX और AX सीरीज के ट्रिम्स के साथ आती है और इसका स्पोर्टी लुक वाला वैरिएंट है.
    महिंद्रा XUV 3XO REVX भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.8.94 लाख से शुरू
  • अनुराग कश्यप को मुंबई में उनकी नई महिंद्रा XEV 9e, एक ऑल-इलेक्ट्रिक कूपे-एसयूवी प्राप्त हुई.
    फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने खरीदी नई महिंद्रा XEV 9e
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में महिंद्रा XUV 3XO ईवी हुई लॉन्च, कीमत रु.13.89 लाख से शुरू