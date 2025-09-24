भारत में मौजूद ये हैं 5 सबसे सस्ती पैनोरमिक सनरूफ वाली कारें

जितनी बड़ी, उतनी अच्छी! यही बात कई कार खरीदारों को सनरूफ के बारे में पसंद आती है, खासकर भारत में. इसी वजह से ज़्यादा कार निर्माता अपनी कारों में पैनोरमिक सनरूफ दे रहे हैं, भले ही वे मास मार्केट सेगमेंट की हों. कई ब्रांड एक कदम आगे बढ़कर निचले वेरिएंट में भी यह विकल्प दे रहे हैं। पेश हैं पाँच सबसे किफ़ायती कारें जिन्हें आप बाज़ार में पैनोरमिक रूफ के साथ खरीद सकते हैं, और याद रखें, जीएसटी दरों में कमी के साथ यह सुविधा और भी सस्ती हो गई हैं.

किआ सिरोस

किआ की यह सबकॉम्पैक्ट एसयूवी फिलहाल भारत में सबसे किफायती कार है जिसमें पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. कोरियाई कार निर्माता कंपनी सिरोस के HTK+ ट्रिम से यह सुविधा दे रही है, जो सबसे महंगे से ​​तीसरे नंबर पर है. जीएसटी दरों में कटौती के बाद, इसकी शुरुआती (एक्स-शोरूम कीमत) रु.10.74 लाख है. सिरोस HTK+ मैनुअल 16-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलता है और इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच एचडी टचस्क्रीन, विंडो कर्टन्स वाली रिक्लाइनिंग रियर सीटें और सेमी-लेदरेट सीटें जैसे फीचर्स मिलते हैं.

महिंद्रा एक्सयूवी 3XO

अगला नाम महिंद्रा की सबकॉम्पैक्ट एसयूवी का है जिसमें वॉइस असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ दी गई है. हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा 3XO REVX A वैरिएंट में यह फीचर दिया गया है और इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत मात्र रु.10.75 लाख है. यह 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन पर चलती है जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है. इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी है जिसकी कीमत रु.1.10 लाख ज़्यादा है. REVX A के अन्य फीचर्स में 6 एयरबैग, पुश स्टार्ट बटन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन सेंसिंग वाइपर और वायरलेस चार्जिंग शामिल हैं.

एमजी एस्टोर

तीसरे नंबर पर और बाज़ार में पैनोरमिक सनरूफ वाली सबसे किफ़ायती कॉम्पैक्ट एसयूवी है एमजी एस्टोर. यह ब्रांड इस SUV के शाइन वैरिएंट से यह सुविधा शुरू करता है, जिसकी कीमत GST दरों में कटौती के बाद रु.11.20 लाख है. इसका मतलब है कि एस्टोर अब बेस वैरिएंट को छोड़कर सभी ट्रिम्स में पैनोरमिक सनरूफ के साथ आती है. शाइन वैरिएंट में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. इसमें दो एयरबैग, रिवर्स कैमरा, ऑल-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव और 10.1-इंच का HD टचस्क्रीन सिस्टम है.

टाटा नेक्सॉन

सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें तो पैनोरमिक सनरूफ वाली किफायती कारों की कतार में टाटा नेक्सन अगली कार है. इस एसयूवी के क्रिएटिव+ PS वेरिएंट में यह फीचर मिलता है और इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.11.25 लाख है. पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध होने के बावजूद, नेक्सॉन देश की सबसे किफायती सीएनजी कार भी है जिसमें पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. इसके फीचर्स में वायरलेस कनेक्टिविटी वाला 7-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, 6 एयरबैग और 16-इंच के अलॉय व्हील शामिल हैं.

टाटा कर्व

भारत में पैनोरमिक सनरूफ वाली सबसे किफ़ायती कारों की सूची में टाटा की एक और कार, कर्व (Curvv) भी शामिल है. इस कूपे-एसयूवी में यह फीचर Pure+ S वैरिएंट से शुरू होती है, जिसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.11.59 लाख है. छह एयरबैग के अलावा, इस वैरिएंट में 7.0-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, इलेक्ट्रिक टेलगेट, ऑटो हेडलाइट्स और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फ़ीचर्स भी हैं. और हाँ, पैनोरमिक सनरूफ वॉयस असिस्टेड भी है.