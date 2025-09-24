पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में मौजूद ये हैं 5 सबसे सस्ती पैनोरमिक सनरूफ वाली कारें

भारत में कार निर्माता अब पैनोरमिक सनरूफ को आम जनता तक पहुँचा रहे हैं और कई बड़े बाज़ारों में भी इन्हें उपलब्ध करा रहे हैं. हमने पैनोरमिक रूफ वाली सबसे किफ़ायती कारों की एक सूची तैयार की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 24, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पैनोरमिक सनरूफ वाली कारों की कीमत रु.10 लाख से कम है
  • 5 ऐसी सबसे सस्ती कारें जो सभी एसयूवी हैं
  • वे सबकॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट से संबंधित हैं

जितनी बड़ी, उतनी अच्छी! यही बात कई कार खरीदारों को सनरूफ के बारे में पसंद आती है, खासकर भारत में. इसी वजह से ज़्यादा कार निर्माता अपनी कारों में पैनोरमिक सनरूफ दे रहे हैं, भले ही वे मास मार्केट सेगमेंट की हों. कई ब्रांड एक कदम आगे बढ़कर निचले वेरिएंट में भी यह विकल्प दे रहे हैं। पेश हैं पाँच सबसे किफ़ायती कारें जिन्हें आप बाज़ार में पैनोरमिक रूफ के साथ खरीद सकते हैं, और याद रखें, जीएसटी दरों में कमी के साथ यह सुविधा और भी सस्ती हो गई हैं.

 

यह भी पढ़ें: टाटा अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग हासिल की

 

किआ सिरोस

KIA Syros 3 reason 21

किआ की यह सबकॉम्पैक्ट एसयूवी फिलहाल भारत में सबसे किफायती कार है जिसमें पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. कोरियाई कार निर्माता कंपनी सिरोस के HTK+ ट्रिम से यह सुविधा दे रही है, जो सबसे महंगे से ​​तीसरे नंबर पर है. जीएसटी दरों में कटौती के बाद, इसकी शुरुआती (एक्स-शोरूम कीमत) रु.10.74 लाख है. सिरोस HTK+ मैनुअल 16-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलता है और इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच एचडी टचस्क्रीन, विंडो कर्टन्स वाली रिक्लाइनिंग रियर सीटें और सेमी-लेदरेट सीटें जैसे फीचर्स मिलते हैं.

 

महिंद्रा एक्सयूवी 3XO

Mahindra 3 XO REVX image 5

अगला नाम महिंद्रा की सबकॉम्पैक्ट एसयूवी का है जिसमें वॉइस असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ दी गई है. हाल ही में लॉन्च हुई महिंद्रा 3XO REVX A वैरिएंट में यह फीचर दिया गया है और इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत मात्र रु.10.75 लाख है. यह 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन पर चलती है जो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है. इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी है जिसकी कीमत रु.1.10 लाख ज़्यादा है. REVX A के अन्य फीचर्स में 6 एयरबैग, पुश स्टार्ट बटन, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन सेंसिंग वाइपर और वायरलेस चार्जिंग शामिल हैं.

 

एमजी एस्टोर

MG Astor 2024

तीसरे नंबर पर और बाज़ार में पैनोरमिक सनरूफ वाली सबसे किफ़ायती कॉम्पैक्ट एसयूवी है एमजी एस्टोर. यह ब्रांड इस SUV के शाइन वैरिएंट से यह सुविधा शुरू करता है, जिसकी कीमत GST दरों में कटौती के बाद रु.11.20 लाख है. इसका मतलब है कि एस्टोर अब बेस वैरिएंट को छोड़कर सभी ट्रिम्स में पैनोरमिक सनरूफ के साथ आती है. शाइन वैरिएंट में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. इसमें दो एयरबैग, रिवर्स कैमरा, ऑल-व्हील ड्राइव, ऑल-व्हील ड्राइव और 10.1-इंच का HD टचस्क्रीन सिस्टम है.

 

टाटा नेक्सॉन

Nexon 4

सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें तो पैनोरमिक सनरूफ वाली किफायती कारों की कतार में टाटा नेक्सन अगली कार है. इस एसयूवी के क्रिएटिव+ PS वेरिएंट में यह फीचर मिलता है और इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.11.25 लाख है. पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध होने के बावजूद, नेक्सॉन देश की सबसे किफायती सीएनजी कार भी है जिसमें पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. इसके फीचर्स में वायरलेस कनेक्टिविटी वाला 7-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, 6 एयरबैग और 16-इंच के अलॉय व्हील शामिल हैं.

 

टाटा कर्व

Tata curvv Petrol Web 16

भारत में पैनोरमिक सनरूफ वाली सबसे किफ़ायती कारों की सूची में टाटा की एक और कार, कर्व (Curvv) भी शामिल है. इस कूपे-एसयूवी में यह फीचर Pure+ S वैरिएंट से शुरू होती है, जिसकी (एक्स-शोरूम) कीमत रु.11.59 लाख है. छह एयरबैग के अलावा, इस वैरिएंट में 7.0-इंच टचस्क्रीन सिस्टम, इलेक्ट्रिक टेलगेट, ऑटो हेडलाइट्स और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फ़ीचर्स भी हैं. और हाँ, पैनोरमिक सनरूफ वॉयस असिस्टेड भी है.

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • किआ ने कहा है कि उसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में रु.4.49 लाख तक की कमी की जाएगी.
    GST दर में बदलाव: किआ सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज और कार्निवल 22 सितंबर से हो जाएंगी और सस्ती
  • टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी ऑटोमोटिव समूह मोटस होल्डिंग्स के साथ साझेदारी की है.
    टाटा मोटर्स ने हैरियर, कर्व, पंच और टियागो के लॉन्च के साथ दक्षिण अफ्रीका में फिर से प्रवेश किया
  • विशेष प्राथमिकता वितरण और वित्त योजनाओं के साथ 'केरल टाटा मोटर्स के साथ जुड़ता है' अभियान का शुभारंभ किया.
    टाटा मोटर्स ने केरल में ओणम ऑफर का किया ऐलान, अलग- अलग मॉडलों पर मिल रही रु.40,000 से लेकर रु.2 लाख तक की छूट
  • सिरोस ईवी अपने पेट्रोल मॉडल के समान प्रतीत होता है.
    किआ सिरोस ईवी पूरी तरह से ढकी हुई पहली बार आई नज़र
  • REVX एसयूवी के MX और AX सीरीज के ट्रिम्स के साथ आती है और इसका स्पोर्टी लुक वाला वैरिएंट है.
    महिंद्रा XUV 3XO REVX भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.8.94 लाख से शुरू
  भारत में मौजूद ये हैं 5 सबसे सस्ती पैनोरमिक सनरूफ वाली कारें