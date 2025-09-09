GST दर में बदलाव: किआ सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज और कार्निवल 22 सितंबर से हो जाएंगी और सस्ती
प्रकाशित सितंबर 9, 2025
हाइलाइट्स
- कीमतों में रु.4.49 लाख तक की कमी की जाएगी
- कीमतों में बदलाव 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा
- केवल पेट्रोल-डीज़ल मॉडल की कीमतों में बदलाव किया जाएगा
किआ इंडिया उन कार निर्माताओं की बढ़ती सूची में शामिल हो गई है जिन्होंने वाहनों पर GST दरों में बदलावों के बाद मॉडल की कीमतों में संशोधन की घोषणा की है. कार निर्माता ने कहा है कि 22 सितंबर, 2025 से, उसके पेट्रोल-डीज़ल एसयूवी और एमपीवी मॉडल के आधार पर रु.4.49 लाख तक सस्ते हो जाएँगे, क्योंकि यह कम जीएसटी दरों का लाभ ग्राहकों को दे रहा है. इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
प्रीमियम कार्निवल की कीमत में सबसे ज़्यादा कटौती होगी, क्योंकि यह एमपीवी रु.4.49 लाख तक सस्ती हो जाएगी. मुख्यधारा के मॉडलों की बात करें तो सिरोस और सॉनेट की कीमतों में क्रमशः रु.1.86 लाख और रु.1.65 लाख तक की उल्लेखनीय कटौती होगी.
|मॉडल
|कीमत घटी
|किआ सॉनेट
|₹1,64,471
|किआ सिरोस
|₹1,86,003
|किआ सेल्टॉस
|₹75,372
|किआ कारेंज
|₹48,513
|किआ कारेंज क्लैविस
|₹78,674
|किआ कॉर्नवाल
|₹4,48,542
सेल्टॉस और नई कारेंज क्लैविस की कीमतों में क्रमशः रु.75,372 और रु.78,674 तक की कमी आएगी, जबकि पुरानी कारेंज की कीमतों में रु.48,513 तक की कटौती होगी.
कीमतों में बदलाव पर टिप्पणी करते हुए, किआ इंडिया के एमडी और सीईओ, ग्वांगु ली ने कहा, "हम यात्री वाहनों पर जीएसटी कम करने के लिए भारत सरकार के दूरदर्शी, नागरिक-केंद्रित सुधारों का स्वागत करते हैं. यह परिवर्तनकारी कदम उपभोक्ताओं के लिए वाहन खरीदना अधिक किफायती बनाने और ऑटोमोटिव क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील और समयोचित निर्णय है. इस दृष्टिकोण के अनुरूप, हमें जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों तक पहुँचाने पर गर्व है, जिससे अधिक सामर्थ्य और बेहतर पहुँच सुनिश्चित होती है."
