टाटा अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग हासिल की

अपने सुरक्षा मानकों को बरकरार रखते हुए टाटा मोटर्स ने एक बार फिर अपना दम-खम दिखाया है. 2025 टाटा अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट को भारत एनकैप से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है, जो टाटा मोटर्स के लिए सुरक्षा में एक और उपलब्धि है. इसकी टैस्टिंग नए और कठोर क्रैश टेस्ट स्थितियों में किया गया है. इस हैचबैक ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) के लिए 32 में से 29.65 अंक और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) के लिए 49 में से 44.90 अंक प्राप्त किए हैं. ये प्रभावशाली स्कोर कई एयरबैग, मज़बूत क्रैश स्ट्रक्चर और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट सहित कई तरह के सुरक्षा फीचर्स के मानक फिटमेंट के कारण संभव हुए हैं. यह आदर्श सुरक्षा रेटिंग, कड़े सुरक्षा मानदंडों के दौर में अल्ट्रोज़ को भारत की सबसे सुरक्षित हैचबैक में से एक बनाती है.

फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टैस्ट में, अल्ट्रोज़ को चालक के सिर, गर्दन, छाती और पैरों की सुरक्षा के लिए 'अच्छा' दर्जा दिया गया. पैरों की सुरक्षा को 'पर्याप्त' रेटिंग मिली. इसी तरह, को-पैसेंजर की तरफ से भी पूरा प्रदर्शन मज़बूत रहा, जहाँ दाहिने टिबिया की सुरक्षा को केवल 'पर्याप्त' रेटिंग मिली. अल्ट्रोज़ द्वारा साइड इम्पैक्ट और पोल इम्पैक्ट में सिर और श्रोणि के लिए बहुत उच्च सुरक्षा स्तर दर्ज किया गया. छाती और पेट जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों को मामूली सुरक्षा के साथ कम रेटिंग मिली.

अल्ट्रोज़ ने बच्चों की सुरक्षा के टैस्ट में लगभग पूरे अंक प्राप्त किए, जिसमें 18 महीने और 3 साल की उम्र के डमी के स्कोर ने साइड प्रोटेक्शन के लिए पूरे अंक (4 में से 4) दर्ज किए. आगे की सुरक्षा के लिए, छोटे डमी ने 8 में से 7.90 अंक प्राप्त किए, जबकि बड़े डमी ने 8 में से 8 पूरे अंक प्राप्त किए. यह चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम के लिए गतिशील स्कोर को जोड़ता है जो एक बार फिर कार की बेहतरीन वास्तविक सुरक्षा को साबित करता है.

अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट में छह एयरबैग (मानक), ईएसपी, आइसोफिक्स एंकर, ईबीडी के साथ एबीएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), 360 डिग्री कैमरा, सभी यात्रियों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर और इसके अल्फा आर्किटेक्चर के कारण बेहतर निर्माण गुणवत्ता जैसी सुविधाएं जारी हैं.