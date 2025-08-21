पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा मोटर्स ने हैरियर, कर्व, पंच और टियागो के लॉन्च के साथ दक्षिण अफ्रीका में फिर से प्रवेश किया

टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी ऑटोमोटिव समूह मोटस होल्डिंग्स के साथ साझेदारी की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 21, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • टाटा मोटर्स ने 2019 में दक्षिण अफ्रीका के यात्री वाहन बाजार से अपना सफाया कर दिया
  • टाटा, मोटस होल्डिंग्स के साथ साझेदारी में दक्षिण अफ्रीका में फिर से प्रवेश कर रहा है
  • टाटा 40 डीलरशिप के साथ बिक्री शुरू करेगा और 2026 तक 60 आउटलेट तक विस्तार करेगा

टाटा मोटर्स ने लगभग 6 साल के अंतराल के बाद दक्षिण अफ्रीका के यात्री वाहन बाजार में फिर से प्रवेश करने की घोषणा की है. कंपनी ने 2019 में कमजोर मांग के कारण दक्षिण अफ्रीका में यात्री वाहनों की बिक्री बंद कर दी थी. हालाँकि, अब कंपनी ने अपनी दूसरी पारी के लिए दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी ऑटोमोटिव समूह, मोटस होल्डिंग्स के साथ साझेदारी की है, और नए खिलाड़ी हैं - हैरियर, कर्व, पंच और टियागो को वहां बिक्री के लिए उपलब्ध करवाएगी.

 

यह भी पढ़ें: टाटा मोटर्स ने केरल में ओणम ऑफर का किया ऐलान, अलग- अलग मॉडलों पर मिल रही रु.40,000 से लेकर रु.2 लाख तक की छूट

 

कंपनी का कहना है कि लॉन्च का समय कंपनी के मॉडल में असाधारण वृद्धि दर्ज करने के साथ पूरी तरह मेल खाता है. 2020 में 1,70,000 यूनिट्स की तुलना में, कार निर्माता ने 2025 में भारत में 5,60,000 से अधिक कारों को बनाया, जो 350% की वृद्धि है.

Tata Harrier

टाटा ने अपनी दूसरी पारी के लिए दक्षिण अफ्रीका के अग्रणी ऑटोमोटिव समूह मोटस होल्डिंग्स के साथ साझेदारी की है.

 

लॉन्च के बारे में बात करते हुए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के एमडी, शैलेश चंद्रा ने कहा, "दक्षिण अफ्रीका में हमारी वापसी टाटा मोटर्स की वैश्विक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. हम अत्याधुनिक तकनीक, बेजोड़ सुरक्षा और आधुनिक डिज़ाइन से सुसज्जित अपनी नई पीढ़ी के वाहनों को ऐसे बाज़ार में लाने के लिए उत्साहित हैं जो सुरक्षा, गुणवत्ता और आधुनिकता को महत्व देता है. मोटस को अपना पसंदीदा साझेदार बनाकर, हमें एक बेहतरीन स्वामित्व अनुभव देने का पूरा भरोसा है जो दक्षिण अफ्रीकी उपभोक्ताओं के साथ जुड़ता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान देता है."

Tata Tiago

टीएमपीवी 40 डीलरशिप के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से काम करेगा, और 2026 तक 60 आउटलेट तक विस्तार करने की योजना है.

 

आज जोहान्सबर्ग में लॉन्च की गईं चार टाटा कारों का निर्माण भारत में होगा और दक्षिण अफ्रीका को निर्यात किया जाएगा. TMPV 40 डीलरशिप के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से काम करेगा, जिसका 2026 तक 60 आउटलेट तक विस्तार करने की योजना है. टाटा को उम्मीद है कि वाहन आयात, राष्ट्रव्यापी वितरण और व्यापक बिक्री-पश्चात सहायता में मोटस होल्डिंग्स की दशकों की विशेषज्ञता देश में ब्रांड की उपस्थिति को मज़बूत करने में मदद करेगी.

 

टाटा मोटर्स तकनीशियनों, बिक्री पेशेवरों और बिक्री-पश्चात टीमों के लिए कौशल विकास, रोज़गार सृजन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने की भी योजना बना रही है. TMPV प्रतिस्पर्धी वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए अग्रणी वित्तीय संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारियाँ भी बनाएगी.

 

Tata Punch

सभी को ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप से 4 या 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली हुई है.

 

चारों कारों - हैरियर, कर्व, पंच और टियागो - को ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप से 4 या 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है. 2.0-लीटर डीजल इंजन वाली हैरियर को छोड़कर, सभी कारें केवल पेट्रोल इंजन वाली होंगी और कई वैरिएंट में उपलब्ध होंगी. दक्षिण अफ्रीका में कार की कीमतों की घोषणा नहीं की गई है, हालाँकि भारत में टियागो की कीमत रु.5 लाख से रु.7.55 लाख , पंच की कीमत रु.6.20 लाख से रु.10.32 लाख , कर्व पेट्रोल की कीमत रु.10 लाख से रु.19.49 लाख और हैरियर की कीमत रु.15 लाख से रु.26.70 लाख (सभी एक्स-शोरूम) है.

 

 

