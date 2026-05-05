महिंद्रा ATV से उठा पर्दा, सशस्त्र बलों के लिए तैयार यह है थार रॉक्स का एडवांस वैरिएंट

महिंद्रा ने नई थार रॉक्स का एक सरल, युद्ध-परिचित वैरिएंट पेश किया है और इसे ऑल टेरेन व्हीकल (एटीवी) नाम दिया है. सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए तैयार, यह एटीवी विशेष फीचर्स से लैस है, जो इसे युद्ध के लिए नहीं तो प्रलय जैसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार करती है.

सबसे पहले, इस पर कोई पेंट नहीं है, जैसा कि किसी भी सशस्त्र बल के वाहन में होना चाहिए. इसमें दरवाजे या छत भी नहीं है. लेकिन इसमें बंदूक लगाने की व्यवस्था है, और पूरी तरह से नीचे का हिस्सा सुरक्षित है, न केवल ऊबड़-खाबड़ इलाकों से बल्कि विस्फोटकों और बारूदी सुरंगों से भी. इसमें दो स्पेयर टायरों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए डुअल स्पेयर व्हील कैरियर हैं, साथ ही ईंधन के लिए दो जेरी कैन भी रखे जा सकते हैं. आगे की विंडशील्ड पर भी बुल बार प्रोटेक्शन है. अगर कहीं फंस जाएं या कुछ निकालने की जरूरत पड़े, तो आगे और पीछे दोनों तरफ विंच हैं, साथ ही बोनट पर एक फावड़ा भी है. टायर न केवल नॉबी हैं, बल्कि अतिरिक्त मजबूती के लिए स्टील के पहियों पर लगे हैं.

डैशबोर्ड, जानी-पहचानी हेडलाइट और ग्रिल, साथ ही बोनट, ये सभी चीजें पारंपरिक बनी हुई हैं. लेकिन बाकी सब कुछ युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है. इतना कि इसे किसी भी सुनसान जगह पर हवाई जहाज से गिराया जा सकता है, और यह तब भी “विभिन्न प्रकार के भूभागों में प्रभावी ढंग से काम करेगा.”

हमारी सुरक्षा बलों के लिए विशेष रूप से निर्मित यह कार दिखाती है कि महिंद्रा कारें और उनकी थार रॉक्स क्या कर सकती हैं. लेकिन क्या भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इसे जल्द ही तैनात किया जाएगा, यह देखना अभी बाकी है.