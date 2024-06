निसान एक्स-ट्रेल एसयूवी भारत में जल्ह होगी लॉन्च, सामने आई झलक

काफी प्रत्याशा के बाद निसान ने आखिरकार एक टीज़र वीडियो के माध्यम से भारतीय बाजार में एक्स-ट्रेल एसयूवी के लॉन्च की पुष्टि की है. हालांकि कंपनी ने अभी तक एसयूवी के लॉन्च की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि यह जुलाई में लॉन्च होगी. वाहन का लॉन्च दिसंबर 2022 में भारत में पहली बार कशाकी और ज्यूक जैसे अन्य मॉडलों के साथ प्रदर्शित होने के डेढ़ साल बाद होने वाला है. फुल आयात के रूप में भेजे जाने की उम्मीद है, उम्मीद है कि वाहन की कीमत बाजार में अन्य समान आकार की एसयूवी की तुलना में अधिक होगी.

