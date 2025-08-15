पत्रिकायूज़्ड कार्स
महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन: तस्वीरों में

गोथम को एक नया रक्षक मिला है क्योंकि महिंद्रा ने दुनिया की पहली बैटमैन-प्रेरित एसयूवी - BE 6 बैटमैन एडिशन लॉन्च कर दी है. इसकी कीमत ₹27.79 लाख है और इसकी सीमित संख्या 300 यूनिट है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 15, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • दुनिया की पहली बैटमैन-प्रेरित प्रोडक्शन एसयूवी, जो महिंद्रा BE6 पर आधारित है
  • भारत में इसकी 300 यूनिट्स उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत ₹27.79 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • महिंद्रा और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बीच सहयोग

अगर आप गीक, कॉमिक प्रेमी और डीसी फैनबॉय (मेरी तरह) हैं, तो आपको यह पसंद आएगा. महिंद्रा ने BE 6 बैटमैन एडिशन लॉन्च किया है, जो मेरे हिसाब से द डार्क नाइट ट्रिलॉजी को एक ट्रिब्यूट देती है. सिर्फ़ 300 यूनिट्स तक सीमित और ₹27.79 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली यह कार हर बच्चे को चाहिए और उसकी ज़रूरत है. बुकिंग 23 अगस्त 2025 से शुरू होगी, और डिलेवरी 20 सितंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय बैटमैन दिवस' के शुभ अवसर पर शुरू होगी.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.27.79 लाख

Mahindra BE 6 Batman Edition 2

कस्टम मैट-ब्लैक कलर थीम का इस्तेमाल इसे एक खास बैटमोबाइल लुक देता है. और बैटमैन डिकल को भी नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है.

Mahindra BE 6 Batman Edition

कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को बुलाने के लिए जिस चीज का उपयोग करते हैं, उसे अब BE6 के चारों ओर रखा गया है - हब कैप, क्वार्टर पैनल, रियर बम्पर और ग्लास पर.

R20 alloy wheels for an aggressive athletic stance980 px X 600 C

बड़े आकार के 20 इंच के अलॉय व्हील, जो गोथम की पिछली गलियों में तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार दिखते हैं.

Custom Batman Decal on front doors980 px X 600 B

पूरी तरह काले रंग के विपरीत सस्पेंशन और ब्रेक कैलिपर्स पर सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है.

Infinity Roof featuring The Dark Knight Trilogy Bat emblem980 px X 600 H

जबकि बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी में प्रयुक्त पैनोरमिक सनरूफ एक पार्टी पीस है, डार्क नाइट का प्रतीक अब इसे कई पायदान ऊपर ले जाता है.

Night Trail Carpet lamps with The Dark Knight Trilogy Bat emblem logo projection980 px X 600 H copy

नाइट ट्रेल कार्पेट लैंप जो सड़क पर बैट प्रतीक को दिखाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे गॉर्डन करते हैं.

Mahindra BE 6 Batman Edition Launched 3

जबकि अंदर की ओर डार्क थीम जारी है, ड्राइवर का स्थान ब्रश किए हुए सोने के साथ चारकोल लेदर में लिपटा हुआ है.

Mahindra BE 6 Batman Edition Launched 4

ब्रश्ड अल्केमी गोल्ड बैटमैन वैरिएंट बैज को डैश पर रखा गया है, जो आपको याद दिलाता है कि यह 300 स्पेशल एडिशन में से 1 एसयूवी है.

Mahindra BE 6 Batman Edition 1

साबर और चमड़े तथा गोल्ड की सीपिया सिलाई, उभरे हुए बैट प्रतीक के साथ, यह एक ऐसा कैबिन है जो किसी भी अन्य केबिन से अलग है.

25 08 ESUVS 12377971 MK BE 6 BATMBILE IMAGES ADAPTS INTERIORS Interiors 980 px X 600 D

ओह, और अद्भुत "बूस्ट" बटन पर बैट बैज दिया गया है, यह उन क्षणों के लिए है जब आपको जल्दी में गोथम को बचाने की आवश्यकता होती है.

25 08 ESUVS 12377971 MK BE 6 BATMBILE IMAGES ADAPTS INTERIORS Interiors 980 px X 600 E

यहां तक कि गोल्ड की सजावट के साथ कस्टम चाबी फ़ॉब भी एक अरबपति सतर्कता के लिए उपयुक्त है.

25 08 ESUVS 12377971 MK BE 6 BATMBILE IMAGES ADAPTS INTERIORS Interiors 980 px X 600 F

डैशबोर्ड पिनस्ट्राइप्स से लेकर स्टीयरिंग व्हील एक्सेंट तक, हर कोने में "द डार्क नाइट ट्रिलॉजी" की झलक मिलती है.

Custom Satin Black Colour exclusive to the Batman Edition 980 px X 600 A

इसके अलावा, बाहरी प्रोफ़ाइल को भी नाटकीयता के लिए तैयार किया गया है, बिल्कुल हंस ज़िमर जैसा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि यह छोटे और खतरनाक है.

BE 6 The Dark Knight limited edition rear badging signifying its place in a 300 unit global series980 px X 600 F

महिंद्रा और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बीच आधिकारिक सहयोग से बनाई गई है.

# mahindra electric cars# mahindra born electric suvs# mahindra electric# mahindra be6# mahindra be 6 batman edition# batman edition# mahindra be 6 limited edition# mahindra black theme# cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • किआ कारेंज क्लैविस को मई 2025 में लॉन्च किया गया था, जबकि कारेंज क्लैविस ईवी जुलाई 2025 में बिक्री के लिए उपलब्ध हुई थी.
    लॉन्च के बाद से किआ कारेंज क्लैविस को मिली 20,000 से ज्यादा बुकिंग, एक महीने से कम समय में 1000 से अधिक ईवी भी हुईं बुक
  • BE 6 का बैटमैन एडिशन केवल 300 कारों तक सीमित होगा.
    महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.27.79 लाख
  • कैलेंडर वर्ष 2025 में यह ब्रांड के लिए तीसरी बढ़ोतरी होगी.
    बीएमडब्ल्यू इंडिया ने सितंबर से 3% कीमत बढ़ाने की घोषणा की
  • 15 अगस्त, 2025 से, FASTag वार्षिक पास निजी वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य एक प्रीपेड टोल योजना देगी, जानिए इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं.
    15 अगस्त को फास्टैग वार्षिक पास होगा लॉन्च, जानिये इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी
  • 2015 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बाद में निर्देश दिया कि 'जीवन-काल समाप्त' हो चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए.
    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में '10 और 15 साल' पूरे करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई
