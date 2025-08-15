महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन: तस्वीरों में

अगर आप गीक, कॉमिक प्रेमी और डीसी फैनबॉय (मेरी तरह) हैं, तो आपको यह पसंद आएगा. महिंद्रा ने BE 6 बैटमैन एडिशन लॉन्च किया है, जो मेरे हिसाब से द डार्क नाइट ट्रिलॉजी को एक ट्रिब्यूट देती है. सिर्फ़ 300 यूनिट्स तक सीमित और ₹27.79 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली यह कार हर बच्चे को चाहिए और उसकी ज़रूरत है. बुकिंग 23 अगस्त 2025 से शुरू होगी, और डिलेवरी 20 सितंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय बैटमैन दिवस' के शुभ अवसर पर शुरू होगी.

कस्टम मैट-ब्लैक कलर थीम का इस्तेमाल इसे एक खास बैटमोबाइल लुक देता है. और बैटमैन डिकल को भी नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है.

कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को बुलाने के लिए जिस चीज का उपयोग करते हैं, उसे अब BE6 के चारों ओर रखा गया है - हब कैप, क्वार्टर पैनल, रियर बम्पर और ग्लास पर.

बड़े आकार के 20 इंच के अलॉय व्हील, जो गोथम की पिछली गलियों में तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार दिखते हैं.

पूरी तरह काले रंग के विपरीत सस्पेंशन और ब्रेक कैलिपर्स पर सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है.

जबकि बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी में प्रयुक्त पैनोरमिक सनरूफ एक पार्टी पीस है, डार्क नाइट का प्रतीक अब इसे कई पायदान ऊपर ले जाता है.

नाइट ट्रेल कार्पेट लैंप जो सड़क पर बैट प्रतीक को दिखाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे गॉर्डन करते हैं.

जबकि अंदर की ओर डार्क थीम जारी है, ड्राइवर का स्थान ब्रश किए हुए सोने के साथ चारकोल लेदर में लिपटा हुआ है.

ब्रश्ड अल्केमी गोल्ड बैटमैन वैरिएंट बैज को डैश पर रखा गया है, जो आपको याद दिलाता है कि यह 300 स्पेशल एडिशन में से 1 एसयूवी है.

साबर और चमड़े तथा गोल्ड की सीपिया सिलाई, उभरे हुए बैट प्रतीक के साथ, यह एक ऐसा कैबिन है जो किसी भी अन्य केबिन से अलग है.

ओह, और अद्भुत "बूस्ट" बटन पर बैट बैज दिया गया है, यह उन क्षणों के लिए है जब आपको जल्दी में गोथम को बचाने की आवश्यकता होती है.

यहां तक कि गोल्ड की सजावट के साथ कस्टम चाबी फ़ॉब भी एक अरबपति सतर्कता के लिए उपयुक्त है.

डैशबोर्ड पिनस्ट्राइप्स से लेकर स्टीयरिंग व्हील एक्सेंट तक, हर कोने में "द डार्क नाइट ट्रिलॉजी" की झलक मिलती है.

इसके अलावा, बाहरी प्रोफ़ाइल को भी नाटकीयता के लिए तैयार किया गया है, बिल्कुल हंस ज़िमर जैसा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि यह छोटे और खतरनाक है.

महिंद्रा और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बीच आधिकारिक सहयोग से बनाई गई है.