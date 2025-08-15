महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन: तस्वीरों में
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 15, 2025
हाइलाइट्स
- दुनिया की पहली बैटमैन-प्रेरित प्रोडक्शन एसयूवी, जो महिंद्रा BE6 पर आधारित है
- भारत में इसकी 300 यूनिट्स उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत ₹27.79 लाख (एक्स-शोरूम) है
- महिंद्रा और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बीच सहयोग
अगर आप गीक, कॉमिक प्रेमी और डीसी फैनबॉय (मेरी तरह) हैं, तो आपको यह पसंद आएगा. महिंद्रा ने BE 6 बैटमैन एडिशन लॉन्च किया है, जो मेरे हिसाब से द डार्क नाइट ट्रिलॉजी को एक ट्रिब्यूट देती है. सिर्फ़ 300 यूनिट्स तक सीमित और ₹27.79 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली यह कार हर बच्चे को चाहिए और उसकी ज़रूरत है. बुकिंग 23 अगस्त 2025 से शुरू होगी, और डिलेवरी 20 सितंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय बैटमैन दिवस' के शुभ अवसर पर शुरू होगी.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.27.79 लाख
कस्टम मैट-ब्लैक कलर थीम का इस्तेमाल इसे एक खास बैटमोबाइल लुक देता है. और बैटमैन डिकल को भी नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है.
कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को बुलाने के लिए जिस चीज का उपयोग करते हैं, उसे अब BE6 के चारों ओर रखा गया है - हब कैप, क्वार्टर पैनल, रियर बम्पर और ग्लास पर.
बड़े आकार के 20 इंच के अलॉय व्हील, जो गोथम की पिछली गलियों में तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार दिखते हैं.
पूरी तरह काले रंग के विपरीत सस्पेंशन और ब्रेक कैलिपर्स पर सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है.
जबकि बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी में प्रयुक्त पैनोरमिक सनरूफ एक पार्टी पीस है, डार्क नाइट का प्रतीक अब इसे कई पायदान ऊपर ले जाता है.
नाइट ट्रेल कार्पेट लैंप जो सड़क पर बैट प्रतीक को दिखाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे गॉर्डन करते हैं.
जबकि अंदर की ओर डार्क थीम जारी है, ड्राइवर का स्थान ब्रश किए हुए सोने के साथ चारकोल लेदर में लिपटा हुआ है.
ब्रश्ड अल्केमी गोल्ड बैटमैन वैरिएंट बैज को डैश पर रखा गया है, जो आपको याद दिलाता है कि यह 300 स्पेशल एडिशन में से 1 एसयूवी है.
साबर और चमड़े तथा गोल्ड की सीपिया सिलाई, उभरे हुए बैट प्रतीक के साथ, यह एक ऐसा कैबिन है जो किसी भी अन्य केबिन से अलग है.
ओह, और अद्भुत "बूस्ट" बटन पर बैट बैज दिया गया है, यह उन क्षणों के लिए है जब आपको जल्दी में गोथम को बचाने की आवश्यकता होती है.
यहां तक कि गोल्ड की सजावट के साथ कस्टम चाबी फ़ॉब भी एक अरबपति सतर्कता के लिए उपयुक्त है.
डैशबोर्ड पिनस्ट्राइप्स से लेकर स्टीयरिंग व्हील एक्सेंट तक, हर कोने में "द डार्क नाइट ट्रिलॉजी" की झलक मिलती है.
इसके अलावा, बाहरी प्रोफ़ाइल को भी नाटकीयता के लिए तैयार किया गया है, बिल्कुल हंस ज़िमर जैसा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि यह छोटे और खतरनाक है.
महिंद्रा और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्लोबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बीच आधिकारिक सहयोग से बनाई गई है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.49 - 15.8 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.77 - 17.72 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 25.62 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.32 - 11.34 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.97 - 12.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.81 - 10.93 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 26.99 लाख
- महिंद्रा कशूव400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.41 - 12.51 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.85 - 9.12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.93 - 10.76 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.59 - 17 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.5 - 17.62 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.99 - 23.39 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 27.65 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 31.25 लाख
अपकमिंग कार्स
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2025
- रेनो किगरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 24, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2025
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली बीएन 302आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 19, 2025
- सुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14.4 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 21, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट Reviews
रिलेटेड आर्टिकल्स