महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.27.79 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 15, 2025
हाइलाइट्स
- महिंद्रा BE 6 का पहला स्पेशल एडिशन लॉन्च हुआ
- 300 यूनिट तक सीमित; बुकिंग 23 अगस्त से शुरू
- केवल दिखने में हल्के बदलाव; अंदर से वही रहती है
साल के सबसे प्रतीक्षित दिन, यानी कल, 15 अगस्त, से पहले, महिंद्रा ऑटो ने भारतीय बाज़ार में BE 6 बैटमैन एडिशन लॉन्च कर दिया है. यह एडिशन मूलतः एक डार्क या ब्लैक एडिशन है, जिसमें कार के अंदर और बाहर एक डार्क थीम है. हालाँकि, चूँकि इस एडिशन का नाम एक सुपरहीरो के नाम पर रखा गया है, जिसे कई लोग बचपन से देखते आए हैं, इसलिए इसमें दरवाज़ों पर बैटमैन के डेकल्स और पीछे की तरफ एक लोगो है. केवल 300 कारों तक सीमित, इस स्पेशल एडिशन की कीमत रु.27.79 लाख (एक्स-शोरूम) है.
यह भी पढ़ें: ऑल-ब्लैक महिंद्रा BE 6 स्पेशल एडिशन की 14 अगस्त को लॉन्च से पहले दिखी झलक
महिंद्रा ने BE 6 के इस स्पेशल एडिशन को बनाने के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ आधिकारिक तौर पर सहयोग किया है. बुकिंग 23 अगस्त से शुरू होगी, जिसके लिए रु.21,000 की टोकन राशि की आवश्यकता होगी, और डिलेवरी 20 सितंबर से शुरू होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय बैटमैन दिवस के दिन है.
इस वैरिएंट में BE 6 इलेक्ट्रिक SUV को साटन ब्लैक रंग में रंगा गया है, जिसके आगे और पीछे के बंपर, क्लैडिंग, ORVM और रनिंग बोर्ड पर पियानो ब्लैक एक्सेंट हैं. इसके प्रोफाइल की बात करें तो, ड्राइवर के दरवाज़े पर बैटमैन थीम वाला एक डेकल लगा है. इसमें धारीदार डिज़ाइन वाले 20-इंच के अलॉय व्हील लगे हैं, जो फेंडर पर भी दिखाई देते हैं. सुनहरे रंग के ब्रेक कैलिपर्स और सस्पेंशन कंपोनेंट्स अतिरिक्त विज़ुअल कंट्रास्ट देते हैं. पीछे की तरफ, बैटमैन लोगो एक और रूप धारण करता है और इसे पडल लैंप प्रोजेक्शन में भी दिया गया है.
डार्क नाइट ट्रिलॉजी से प्रेरित होकर, इसमें हब कैप, फ्रंट क्वार्टर पैनल, रियर बंपर, विंडो और रियर विंडशील्ड पर बैटमैन लोगो हैं. इसके अलावा, पीछे की तरफ, इसमें "BE 6 x द डार्क नाइट" बैजिंग भी है.
कैबिन की बात करें तो, सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला एलिमेंट छत पर लगा बैटमैन होलोग्राम है, जो सेंट्रल टचस्क्रीन के ज़रिए रंग बदल सकता है. इसके अलावा, कैबिन में 'एल्केमी' गोल्ड हेलो थीम है, जो ब्रेक और सस्पेंशन के लिए भी इस्तेमाल की गई है. डैशबोर्ड डुअल-टोन थीम पर आधारित है, जिसमें इस गोल्ड फिनिश को पूरे लेआउट में काले रंग के एक्सेंट के साथ जोड़ा गया है.
इसके अलावा, एसयूवी के अंदर बैटमैन लोगो की भरमार है. यह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले पर दिखाई देता है, जबकि अलग से लगी पट्टिका पर यूनिट नंबर भी लिखा है, जिसे 001/300 लिखा गया है. थीम को और निखारते हुए, ये लोगो सीटों, दरवाज़े के हैंडल, डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड और स्टीयरिंग व्हील के बूस्ट बटन पर भी दिखाई देते हैं.
BE 6 बैटमैन एडिशन, सबसे महंगे पैक थ्री वैरिएंट पर आधारित है जिसमें 79kWh (ARAI-रेटेड रेंज 682 किमी) की बड़ी क्षमता है. इस पैक में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो 282 bhp और 380 Nm टॉर्क बनाता है. इस एडिशन में BE 6 की कीमत स्टैंडर्ड पैक थ्री वेरिएंट से रु.89,000 ज़्यादा है. AC चार्जिंग विकल्पों में 7.2 kW या 11.2 kW चार्जर शामिल हैं, दोनों ही (एक्स-शोरूम) कीमत से अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध हैं. पहले वाले की कीमत रु.50,000 है, जबकि दूसरे वाले की कीमत रु.75,000 है.
BE, भारतीय बाज़ार में डार्क एडिशन SUVs की बढ़ती लाइनअप में शामिल होने वाली नई कार है. इसके अलावा, यह महिंद्रा की पहली इलेक्ट्रिक कार है जिसे इस तरह का ट्रीटमेंट मिला है. ब्रांड के पेट्रोल-डीज़ल लाइनअप में, हम पहले स्कॉर्पियो-एन कार्बन एडिशन और XUV700 एबोनी एडिशन देख चुके हैं. हालाँकि, BE 6 बैटमैन एडिशन, ऑटोमेकर की और देश में सबसे खास डार्क थीम वाली एसयूवी हो सकती है.
