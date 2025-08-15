महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.27.79 लाख

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा एक्सयूवी.ई8एमजी जेडएस एचईवीरेनो किगरविनफ़ास्ट वीएफ3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.27.79 लाख

BE 6 का बैटमैन एडिशन केवल 300 कारों तक सीमित होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • महिंद्रा BE 6 का पहला स्पेशल एडिशन लॉन्च हुआ
  • 300 यूनिट तक सीमित; बुकिंग 23 अगस्त से शुरू
  • केवल दिखने में हल्के बदलाव; अंदर से वही रहती है

साल के सबसे प्रतीक्षित दिन, यानी कल, 15 अगस्त, से पहले, महिंद्रा ऑटो ने भारतीय बाज़ार में BE 6 बैटमैन एडिशन लॉन्च कर दिया है. यह एडिशन मूलतः एक डार्क या ब्लैक एडिशन है, जिसमें कार के अंदर और बाहर एक डार्क थीम है. हालाँकि, चूँकि इस एडिशन का नाम एक सुपरहीरो के नाम पर रखा गया है, जिसे कई लोग बचपन से देखते आए हैं, इसलिए इसमें दरवाज़ों पर बैटमैन के डेकल्स और पीछे की तरफ एक लोगो है. केवल 300 कारों तक सीमित, इस स्पेशल एडिशन की कीमत रु.27.79 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

 

यह भी पढ़ें: ऑल-ब्लैक महिंद्रा BE 6 स्पेशल एडिशन की 14 अगस्त को लॉन्च से पहले दिखी झलक

 

महिंद्रा ने BE 6 के इस स्पेशल एडिशन को बनाने के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ आधिकारिक तौर पर सहयोग किया है. बुकिंग 23 अगस्त से शुरू होगी, जिसके लिए रु.21,000 की टोकन राशि की आवश्यकता होगी, और डिलेवरी 20 सितंबर से शुरू होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय बैटमैन दिवस के दिन है.

Mahindra BE 6 Batman Edition Launched 2

इस वैरिएंट में BE 6 इलेक्ट्रिक SUV को साटन ब्लैक रंग में रंगा गया है, जिसके आगे और पीछे के बंपर, क्लैडिंग, ORVM और रनिंग बोर्ड पर पियानो ब्लैक एक्सेंट हैं. इसके प्रोफाइल की बात करें तो, ड्राइवर के दरवाज़े पर बैटमैन थीम वाला एक डेकल लगा है. इसमें धारीदार डिज़ाइन वाले 20-इंच के अलॉय व्हील लगे हैं, जो फेंडर पर भी दिखाई देते हैं. सुनहरे रंग के ब्रेक कैलिपर्स और सस्पेंशन कंपोनेंट्स अतिरिक्त विज़ुअल कंट्रास्ट देते हैं. पीछे की तरफ, बैटमैन लोगो एक और रूप धारण करता है और इसे पडल लैंप प्रोजेक्शन में भी दिया गया है.

Mahindra BE 6 Batman Edition

डार्क नाइट ट्रिलॉजी से प्रेरित होकर, इसमें हब कैप, फ्रंट क्वार्टर पैनल, रियर बंपर, विंडो और रियर विंडशील्ड पर बैटमैन लोगो हैं. इसके अलावा, पीछे की तरफ, इसमें "BE 6 x द डार्क नाइट" बैजिंग भी है.

Mahindra BE 6 Batman Edition Launched 3

कैबिन की बात करें तो, सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला एलिमेंट छत पर लगा बैटमैन होलोग्राम है, जो सेंट्रल टचस्क्रीन के ज़रिए रंग बदल सकता है. इसके अलावा, कैबिन में 'एल्केमी' गोल्ड हेलो थीम है, जो ब्रेक और सस्पेंशन के लिए भी इस्तेमाल की गई है. डैशबोर्ड डुअल-टोन थीम पर आधारित है, जिसमें इस गोल्ड फिनिश को पूरे लेआउट में काले रंग के एक्सेंट के साथ जोड़ा गया है.

Mahindra BE 6 Batman Edition 1

इसके अलावा, एसयूवी के अंदर बैटमैन लोगो की भरमार है. यह डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले पर दिखाई देता है, जबकि अलग से लगी पट्टिका पर यूनिट नंबर भी लिखा है, जिसे 001/300 लिखा गया है. थीम को और निखारते हुए, ये लोगो सीटों, दरवाज़े के हैंडल, डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड और स्टीयरिंग व्हील के बूस्ट बटन पर भी दिखाई देते हैं.

Mahindra BE 6 Batman Edition 2

BE 6 बैटमैन एडिशन, सबसे महंगे पैक थ्री वैरिएंट पर आधारित है जिसमें 79kWh (ARAI-रेटेड रेंज 682 किमी) की बड़ी क्षमता है. इस पैक में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो 282 bhp और 380 Nm टॉर्क बनाता है. इस एडिशन में BE 6 की कीमत स्टैंडर्ड पैक थ्री वेरिएंट से रु.89,000 ज़्यादा है. AC चार्जिंग विकल्पों में 7.2 kW या 11.2 kW चार्जर शामिल हैं, दोनों ही (एक्स-शोरूम) कीमत से अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध हैं. पहले वाले की कीमत रु.50,000 है, जबकि दूसरे वाले की कीमत रु.75,000 है.

 

BE, भारतीय बाज़ार में डार्क एडिशन SUVs की बढ़ती लाइनअप में शामिल होने वाली नई कार है. इसके अलावा, यह महिंद्रा की पहली इलेक्ट्रिक कार है जिसे इस तरह का ट्रीटमेंट मिला है. ब्रांड के पेट्रोल-डीज़ल लाइनअप में, हम पहले स्कॉर्पियो-एन कार्बन एडिशन और XUV700 एबोनी एडिशन देख चुके हैं. हालाँकि, BE 6 बैटमैन एडिशन, ऑटोमेकर की और देश में सबसे खास डार्क थीम वाली एसयूवी हो सकती है.

# Mahindra BE 6 Batman Edition# BE 6 Batman Edition# Mahindra BE 6 Batman Edition# Mahindra BE 6 Batman Edition Launched# BE 6 Batman Edition# BE 6 Batman Edition Price# BE 6 Batman Edition Details# Batman# Batman Trilogy# BE 6 Batman# Batmobile# Batman's Mahindra# Cars# Electric Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20, Rohini Courts, New Delhi
    8
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Executive | 44,012 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2020 किया सेल्टोस, Rohini Courts, New Delhi
    8
    2020 किया सेल्टोस
    GTX Plus | 40,482 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 12.49 लाख
    ₹ 27,971/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi

लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट Reviews

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कैलेंडर वर्ष 2025 में यह ब्रांड के लिए तीसरी बढ़ोतरी होगी.
    बीएमडब्ल्यू इंडिया ने सितंबर से 3% कीमत बढ़ाने की घोषणा की
  • 15 अगस्त, 2025 से, FASTag वार्षिक पास निजी वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य एक प्रीपेड टोल योजना देगी, जानिए इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं.
    15 अगस्त को फास्टैग वार्षिक पास होगा लॉन्च, जानिये इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी
  • 2015 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बाद में निर्देश दिया कि 'जीवन-काल समाप्त' हो चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए.
    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में '10 और 15 साल' पूरे करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई
  • CLE 300 कैब्रियोलेट का हार्ड-टॉप वैरिएंट, बोनट के नीचे ट्विन-टर्बो इन-लाइन सिक्स इंजन के साथ हॉट एएमजी रूप में आता है.
    मर्सिडीज-AMG CLE 53 भारत में रु.1.35 करोड़ में हुई लॉन्च
  • मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में मानक के रूप में छह एयरबैग के साथ, जल्द ही इसके रीबैज मॉडल टैज़र में भी 6 एयरबैग मानक तौर पर दिये गए.
    टोयोटा अर्बन क्रूजर टैज़र को अब नये रंग विकल्प के साथ मानक तौर पर मिले छह एयरबैग
  • कैलेंडर वर्ष 2025 में यह ब्रांड के लिए तीसरी बढ़ोतरी होगी.
    बीएमडब्ल्यू इंडिया ने सितंबर से 3% कीमत बढ़ाने की घोषणा की
  • 15 अगस्त, 2025 से, FASTag वार्षिक पास निजी वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर मान्य एक प्रीपेड टोल योजना देगी, जानिए इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं.
    15 अगस्त को फास्टैग वार्षिक पास होगा लॉन्च, जानिये इससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी
  • 2015 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बाद में निर्देश दिया कि 'जीवन-काल समाप्त' हो चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए.
    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में '10 और 15 साल' पूरे करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई
  • CLE 300 कैब्रियोलेट का हार्ड-टॉप वैरिएंट, बोनट के नीचे ट्विन-टर्बो इन-लाइन सिक्स इंजन के साथ हॉट एएमजी रूप में आता है.
    मर्सिडीज-AMG CLE 53 भारत में रु.1.35 करोड़ में हुई लॉन्च
  • मारुति सुजुकी फ्रोंक्स में मानक के रूप में छह एयरबैग के साथ, जल्द ही इसके रीबैज मॉडल टैज़र में भी 6 एयरबैग मानक तौर पर दिये गए.
    टोयोटा अर्बन क्रूजर टैज़र को अब नये रंग विकल्प के साथ मानक तौर पर मिले छह एयरबैग
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • Reviews
  • महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.27.79 लाख