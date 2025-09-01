सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल-ब्लेंड पेट्रोल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटारामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVऑडी क्यू ई-ट्रॉनसिट्रॉन बेसाल्ट X
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एम
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल-ब्लेंड पेट्रोल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) का विरोध करने वाली एक जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसमें गन्ना किसानों के लिए इस ईंधन के लाभों पर ध्यान दिलाया गया.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 1, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल-ब्लेंड पेट्रोल (E20) को लागू करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया
  • याचिका में कहा गया था कि 2023 से पहले भारत में बने वाहनों में इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
  • सरकार ने तथ्य दिया है कि E20 ईंधन से गन्ना किसान को सीधा फायदा पहुंचता है और यह सभी वाहनों के लिए सुरक्षित है

सुप्रीम कोर्ट ने 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) को लागू करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि E20 ईंधन गन्ना किसानों के लिए फ़ायदेमंद है. बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने याचिकाकर्ता, अधिवक्ता अक्षय मल्होत्रा, की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया.

 

यह भी पढ़ें: E20 ईंधन का उपयोग करने वाले नॉन-E20 कंप्लायंट पुराने वाहनों की वारंटी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

 

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अप्रैल 2023 से पहले भारत में बने वाहनों में इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. यहाँ तक कि दो साल तक पुराने और बीएस-6 मानकों का पालन करने वाले वाहन भी 20 प्रतिशत इथेनॉल युक्त पेट्रोल के साथ संगत नहीं हैं.

 

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने तर्क दिया कि ग्राहकों को E20 के अलावा अन्य ईंधन चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए. वरिष्ठ अधिवक्ता के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, "हमें विकल्प दिया जाना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं. हम E20 के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कम से कम सप्लाई करने वाले लोगों को यह बताना चाहिए कि ऐसा है. कुछ वाहन इसके अनुरूप नहीं हैं. केवल अप्रैल 2023 के बाद आए वाहन ही E20 को बर्दाश्त कर सकते हैं."

E20 fuel

यद्यपि उन्होंने स्वीकार किया कि E20 ईंधन बदलाव के रूप में एक तार्किक प्रगति है, लेकिन आज अधिकांश वाहन इसके अनुकूल नहीं हैं. उन्होंने कहा, "E20 एक तार्किक प्रगति है, लेकिन कारों को इंजन कैलिब्रेशन के साथ-साथ इसके अनुकूल भी बनाना होगा. मौजूदा ग्राहकों के लिए E10 पेट्रोल की अनुपलब्धता हमारे लिए एक चुनौती है. हम विकल्प चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि E20 जाए."

Ethanol fuel issues carandbike bike edited 1

केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, "यह याचिकाकर्ता एक अंग्रेज़ है. कोई बाहर वाला तय करेगा कि कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करना है. गन्ना किसानों को इससे फ़ायदा हो रहा है. अब वे हमें मना कर रहे हैं."

 

गौरतलब है कि हाल ही में कुछ बड़े वाहन निर्माताओं ने E20 पेट्रोल को लेकर पुराने वाहनों की वारंटी और इंश्योरेंस संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के यह स्पष्ट किया था कि, पुराने वाहन जो E20 कंप्लायंट नहीं भी हैं, उनमें भी E20 ईंधन के इस्तेमाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा न ही उनकी वारंटी और इंश्योरेंस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है.

# Ethanol# Ethanol Blending With Petrol# Ethanol Petro Flexi-Fuel# Ethanol Fuel# Ethanol in India# Ethanol price# Ethanol Petrol Blending# Ethanol Blend# E20 petrol# E20-compliant engine# E20 Certification# E20-related Warranty# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा एक्सयूवी300, Rohini Courts, New Delhi
    8.1
    2023 महिंद्रा एक्सयूवी300
    W6 | 53,196 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई ईलाइट आई20, Yozna Vihar, New Delhi
    7.8
    2019 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.25 लाख
    ₹ 13,998/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    9.1
    2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 8.1 लाख
    ₹ 18,141/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वरना, Yozna Vihar, New Delhi
    8.9
    2024 ह्युंडई वरना
    1.5 Turbo GDi SX | 11,112 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 16 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय किया मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • 30 अगस्त को इथेनॉल मिश्रण पर आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि वाहनों पर सभी मौजूदा वारंटियों का सम्मान किया जाएगा, भले ही कारें E20 के अनुरूप न हों.
    E20 ईंधन का उपयोग करने वाले नॉन-E20 कंप्लायंट पुराने वाहनों की वारंटी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
  • केंद्र सरकार ने यात्री कारों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग के संबंध में मोटर चालकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
    क्या इथेनॉल के साथ मिलकर पेट्रोल कार के प्रदर्शन और माइलेज पर डाल रहा प्रभाव? सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
  • होंडा के लाइनअप में वर्तमान में एलिवेट, सिटी और अमेज़ शामिल हैं, जिन्हें ई20 ईंधन अनुपालन प्रमाणन प्राप्त हुआ है.
    होंडा कार्स इंडिया ने पूरे लाइनअप के लिए E20 फ्यूल कंप्लायन सर्टिफिकेशन हासिल किया
  • स्कोडा का 1.5-लीटर टीएसआई इंजन भी टैस्टिंग के दौर से गुजर रहा है, जिसके परिणाम 2024 की चौथी तिमाही में साझा किए जाने की उम्मीद है.
    स्कोडा कुशक और स्लाविया का 1.0 टीएसआई इंजन अब E20-कंप्लायंट हुआ
  • कुल 19 देशों ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) के संस्थापक सदस्यों के रूप में भारत को अपना समर्थन देने का वादा किया है.
    भारत में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक बायोफ्यूल साझेदारी की घोषणा की गई
  • 30 अगस्त को इथेनॉल मिश्रण पर आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि वाहनों पर सभी मौजूदा वारंटियों का सम्मान किया जाएगा, भले ही कारें E20 के अनुरूप न हों.
    E20 ईंधन का उपयोग करने वाले नॉन-E20 कंप्लायंट पुराने वाहनों की वारंटी पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
  • केंद्र सरकार ने यात्री कारों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग के संबंध में मोटर चालकों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है.
    क्या इथेनॉल के साथ मिलकर पेट्रोल कार के प्रदर्शन और माइलेज पर डाल रहा प्रभाव? सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
  • होंडा के लाइनअप में वर्तमान में एलिवेट, सिटी और अमेज़ शामिल हैं, जिन्हें ई20 ईंधन अनुपालन प्रमाणन प्राप्त हुआ है.
    होंडा कार्स इंडिया ने पूरे लाइनअप के लिए E20 फ्यूल कंप्लायन सर्टिफिकेशन हासिल किया
  • स्कोडा का 1.5-लीटर टीएसआई इंजन भी टैस्टिंग के दौर से गुजर रहा है, जिसके परिणाम 2024 की चौथी तिमाही में साझा किए जाने की उम्मीद है.
    स्कोडा कुशक और स्लाविया का 1.0 टीएसआई इंजन अब E20-कंप्लायंट हुआ
  • कुल 19 देशों ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) के संस्थापक सदस्यों के रूप में भारत को अपना समर्थन देने का वादा किया है.
    भारत में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक बायोफ्यूल साझेदारी की घोषणा की गई
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल-ब्लेंड पेट्रोल के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की