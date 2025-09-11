गडकरी ने E20 की आलोचना को बताया " झूठा राजनीतिक अभियान"
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 11, 2025
हाइलाइट्स
- गडकरी ने E20 की आलोचना को "एक पेड राजनीतिक अभियान" बताया
- कहा कि टैस्टिंग एजेंसियों को E20 के क्रियान्वयन में कोई समस्या नहीं मिली
- 65वां सियाम वार्षिक सम्मेलन 11 सितंबर, 2025 को आयोजित हुआ
एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के कुछ ही दिनों बाद, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने E20 ईंधन की शुरुआत को लेकर हो रही आलोचनाओं पर पलटवार किया है. 65वें SIAM वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, गडकरी ने बिना किसी लाग-लपेट के इस आलोचना को एक "सौंपी हुई राजनीतिक मुहिम" बताया, जो अब "झूठी साबित हो चुकी है."
यह भी पढ़ें: टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे होने पर कंपनी ने लॉन्च किया एनिवर्सरी एडिशन, नए वेरिएंट भी हुए पेश
उन्होंने कहा, "E20 ईंधन के वितरण को लेकर मेरे ख़िलाफ़ एक सशुल्क अभियान चलाया गया था. सभी परीक्षण एजेंसियों ने पुष्टि की है कि कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं है."
भारत ने इस साल की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर E20 पेट्रोल अपना लिया, यानी अब नियमित पेट्रोल में 20% इथेनॉल होता है. हालाँकि यह कदम स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ईंधन के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा है, लेकिन इसे लेकर विवाद भी हुआ है, खासकर उन वाहन मालिकों की ओर से जो पुरानी कारों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं.
एक बड़ी चिंता? अनुकूलता. कई कार निर्माताओं ने पिछले कुछ वर्षों में ही E20-अनुरूप मॉडल बाज़ार में उतारे हैं, जिससे पुराने वाहनों के मालिकों को यह संदेह हो रहा है कि क्या उनके इंजन नए ईंधन मिश्रण को संभाल पाएँगे. माइलेज में गिरावट और गैर-अनुपालन वाले वाहनों के लिए स्पष्ट विकल्पों की कमी की भी शिकायतें मिली हैं.
इस विवाद को शांत करने के लिए, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने एआएआईI और FIPI के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बदलाव से वाहनों की वारंटी और बीमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सियाम के एक प्रवक्ता ने कहा, "मौजूदा वाहनों के सभी वारंटी दावों का सम्मान किया जाएगा."
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टाटा मॉडल्स
- टाटा पंच ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.99 - 14.44 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.13 - 10.2 लाख
- टाटा अलट्रोज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.89 - 11.29 लाख
- टाटा टियागो ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.99 - 11.89 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमत₹ 8 - 15.8 लाख
- टाटा हैरियरएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.19 - 26.5 लाख
- टाटा सफारीएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 27.34 लाख
- टाटा टीगोरएक्स-शोरूम कीमत₹ 6 - 9.5 लाख
- टाटा टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.99 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमत₹ 5 - 7.9 लाख
- टाटा नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.49 - 17.19 लाख
- टाटा कौरवव ईवएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.49 - 22.24 लाख
- टाटा टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.7 - 8.8 लाख
- टाटा हैरियर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.49 - 30.23 लाख
- टाटा कौरववएक्स-शोरूम कीमत₹ 10 - 19 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी विक्टोरिसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 3, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स