गडकरी ने E20 की आलोचना को बताया " झूठा राजनीतिक अभियान"

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी विक्टोरिसऑडी ए5ह्युंडई आयोनिक 6मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली लिओसीनो 800यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमयामाहा वाईज़ेडएफ-आर1रॉयल एनफील्डओला इलेक्ट्रिक New Gig
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

गडकरी ने E20 की आलोचना को बताया " झूठा राजनीतिक अभियान"

उन्होंने आगे कहा, "सभी टैस्टिंग एजेंसियों ने पुष्टि की है कि कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं है."
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 11, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • गडकरी ने E20 की आलोचना को "एक पेड राजनीतिक अभियान" बताया
  • कहा कि टैस्टिंग एजेंसियों को E20 के क्रियान्वयन में कोई समस्या नहीं मिली
  • 65वां सियाम वार्षिक सम्मेलन 11 सितंबर, 2025 को आयोजित हुआ

एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के कुछ ही दिनों बाद, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने E20 ईंधन की शुरुआत को लेकर हो रही आलोचनाओं पर पलटवार किया है. 65वें SIAM वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, गडकरी ने बिना किसी लाग-लपेट के इस आलोचना को एक "सौंपी हुई राजनीतिक मुहिम" बताया, जो अब "झूठी साबित हो चुकी है."

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे होने पर कंपनी ने लॉन्च किया एनिवर्सरी एडिशन, नए वेरिएंट भी हुए पेश


उन्होंने कहा, "E20 ईंधन के वितरण को लेकर मेरे ख़िलाफ़ एक सशुल्क अभियान चलाया गया था. सभी परीक्षण एजेंसियों ने पुष्टि की है कि कार्यान्वयन में कोई समस्या नहीं है."


भारत ने इस साल की शुरुआत में आधिकारिक तौर पर E20 पेट्रोल अपना लिया, यानी अब नियमित पेट्रोल में 20% इथेनॉल होता है. हालाँकि यह कदम स्वच्छ और अधिक टिकाऊ ईंधन के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा है, लेकिन इसे लेकर विवाद भी हुआ है, खासकर उन वाहन मालिकों की ओर से जो पुरानी कारों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं.

E20 pump

एक बड़ी चिंता? अनुकूलता. कई कार निर्माताओं ने पिछले कुछ वर्षों में ही E20-अनुरूप मॉडल बाज़ार में उतारे हैं, जिससे पुराने वाहनों के मालिकों को यह संदेह हो रहा है कि क्या उनके इंजन नए ईंधन मिश्रण को संभाल पाएँगे. माइलेज में गिरावट और गैर-अनुपालन वाले वाहनों के लिए स्पष्ट विकल्पों की कमी की भी शिकायतें मिली हैं.

 

इस विवाद को शांत करने के लिए, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने एआएआईI और FIPI के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बदलाव से वाहनों की वारंटी और बीमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सियाम के एक प्रवक्ता ने कहा, "मौजूदा वाहनों के सभी वारंटी दावों का सम्मान किया जाएगा."

# Nitin Gadakri# Nitin Gadakari speaks# Nitin Gadkari on E20# Gadkari on E20# Nitin Gadkari# Nitin Gadkari on Ethanol# E20# E20 petrol# E20-compliant engine# E20 Certification# Ethanol Blending With Petrol# Ethanol# Ethanol Petrol Blending# E20 clarity# Gadkari# Od Cars# Bike News# Auto Industry# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.5 लाख
    ₹ 5,599/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.9 लाख
    ₹ 22,173/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.5 लाख
    ₹ 19,037/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.25 लाख
    ₹ 16,237/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 एमजी हेक्टर, Rohini Courts, New Delhi
    8.8
    2024 एमजी हेक्टर
    Savvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 19.49 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Sigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 11.25 लाख
    ₹ 25,196/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टोयोटा गलांज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.3
    2022 टोयोटा गलांज़ा
    S A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 7.11 लाख
    ₹ 15,914/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 11.2 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    9.1
    2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 8.1 लाख
    ₹ 18,141/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फोक्सवैगन इंडिया ने अपनी सभी कारों पर GST 2.0 का पूरा लाभ दिया है, वर्टुस, टाइगुन और टिगुआन आर-लाइन की कीमतें 22 सितंबर, 2025 से बदल जाएंगी.
    GST 2.0 प्रभाव: फोक्सवैगन वर्टुस, टाइगुन और टिगुआन की कीमतों में आई कमी
  • टाटा ने मौजूदा रेड डार्क एडिशन के साथ-साथ नेक्सॉन ईवी में एक नया डार्क एडिशन ट्रिम भी जोड़ा है.
    टाटा नेक्सॉन ईवी 45 ADAS के साथ रु.17.29 लाख में हुई लॉन्च
  • ऑटोमोबाइल पर लागू जीएसटी दर में बदलावों के बाद, काइलाक स्कोडा की रेंज में अंतिम मॉडल है जिसकी कीमत में कटौती की गई है.
    GST 2.0 का असर: स्कोडा काइलाक की कीमतें 22 सितंबर से रु.1.19 लाख तक होंगी कम
  • किआ ने कहा है कि उसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में रु.4.49 लाख तक की कमी की जाएगी.
    GST दर में बदलाव: किआ सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज और कार्निवल 22 सितंबर से हो जाएंगी और सस्ती
  • लेक्सस पोर्टफोलियो में कीमतों में सबसे अधिक कमी LX 500d के लिए है, उसके बाद RX 500h और RX 350h का स्थान है.
    GST दर में कटौती के बाद लेक्सस कारें और एसयूवी रु.20.80 लाख तक सस्ती हुईं
  • फोक्सवैगन इंडिया ने अपनी सभी कारों पर GST 2.0 का पूरा लाभ दिया है, वर्टुस, टाइगुन और टिगुआन आर-लाइन की कीमतें 22 सितंबर, 2025 से बदल जाएंगी.
    GST 2.0 प्रभाव: फोक्सवैगन वर्टुस, टाइगुन और टिगुआन की कीमतों में आई कमी
  • टाटा ने मौजूदा रेड डार्क एडिशन के साथ-साथ नेक्सॉन ईवी में एक नया डार्क एडिशन ट्रिम भी जोड़ा है.
    टाटा नेक्सॉन ईवी 45 ADAS के साथ रु.17.29 लाख में हुई लॉन्च
  • ऑटोमोबाइल पर लागू जीएसटी दर में बदलावों के बाद, काइलाक स्कोडा की रेंज में अंतिम मॉडल है जिसकी कीमत में कटौती की गई है.
    GST 2.0 का असर: स्कोडा काइलाक की कीमतें 22 सितंबर से रु.1.19 लाख तक होंगी कम
  • किआ ने कहा है कि उसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में रु.4.49 लाख तक की कमी की जाएगी.
    GST दर में बदलाव: किआ सॉनेट, सिरोस, सेल्टॉस, कारेंज और कार्निवल 22 सितंबर से हो जाएंगी और सस्ती
  • लेक्सस पोर्टफोलियो में कीमतों में सबसे अधिक कमी LX 500d के लिए है, उसके बाद RX 500h और RX 350h का स्थान है.
    GST दर में कटौती के बाद लेक्सस कारें और एसयूवी रु.20.80 लाख तक सस्ती हुईं
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • गडकरी ने E20 की आलोचना को बताया झूठा राजनीतिक अभियान