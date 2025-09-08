टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे होने पर कंपनी ने लॉन्च किया एनिवर्सरी एडिशन, नए वेरिएंट भी हुए पेश

टीवीएस मोटर कंपनी अपनी पूरी अपाचे रेंज के लिए स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च करके अपाचे ब्रांड की 20वीं सालगिरह का जश्न मना रही है. एनिवर्सरी एडिशन नाम से, 310 से 160 तक की पूरी अपाचे लाइनअप में एक खास डिज़ाइन और यूएसबी चार्जर दिया गया है, जो अपाचे लाइनअप में पहली बार दिया गया है.

टीवीएस अपाचे एनिवर्सरी एडिशन मॉडल:

अपाचे लाइनअप के छह मॉडलों में स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन उपलब्ध हैं, जिनमें RTR 160, RTR 180, RTR 160 4V, RTR 200 4V, RTR 310 और RR 310 शामिल हैं. एनिवर्सरी लाइनअप के सभी मॉडल काले और शैंपेन गोल्ड रंग में उपलब्ध हैं, और फ्यूल टैंक पर एक विशेष 20वीं एनिवर्सरी लोगो भी लगा है. अपाचे RTR 160 से RTR 200 4V वैरिएंट में डुअल-टोन ब्लैक और गोल्ड अलॉय व्हील्स भी हैं जो थीम को और भी बेहतर बनाते हैं.

एनिवर्सरी एडिशन मॉडल एक्स-शोरूम कीमत टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 ₹1,37,990 टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 ₹1,39,990 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V ₹1,50,990 टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4V ₹1,62,990 टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 ₹3,11,000 टीवीएस अपाचे आरआर 310 ₹3,37,000



20वें एनिवर्सरी एडिशन की कीमतें अपाचे आरटीआर 160 के लिए रु.1.38 लाख से शुरू होकर फ्लैगशिप आरआर 310 (एक्स-शोरूम) के लिए रु.3.37 लाख तक जाती हैं. मैकेनिकली रूप से, सभी मोटरसाइकिलों के अंदर का हिस्सा एक जैसा ही रहता है.

2005 में लांच की गई अपाचे नेमप्लेट टीवीएस मोटर कंपनी के सबसे लोकप्रिय और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मोटरसाइकिल ब्रांडों में से एक बन गई है, जिसके 80 देशों में 6.5 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं.

RTR 160 4V और RTR 200 4V के लिए नया वैरिएंट:

मॉडल वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम नई दिल्ली) टीवीएस अपाचे RTR 160 4V ब्लैक एडिशन ₹1,28,490 डिस्क ब्लूटूथ स्पेशल एडिशन ₹1,34,970 यूएसडी + एलसीडी वैरिएंट ₹1,39,990 नया सबसे महंगा टीएफटी + प्रोजेक्टर हेडलैंप वैरिएंट ₹1,47,990 टीवीएस अपाचे RTR 200 4V यूएसडी + एलसीडी वैरिएंट ₹1,53,990 नया सबसे महंगा टीएफटी + प्रोजेक्टर हेडलैंप वैरिएंट ₹1,59,990

एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप के साथ, टीवीएस ने भारत में अपाचे RTR 160 4V और अपाचे RTR 200 4V के नए सबसे महंगे वैरिएंट भी पेश किए हैं. RTR 160 4V के नए वैरिएंट की कीमत रु.1.47 लाख है, जबकि RTR 200 4V की कीमत रु.1.59 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) है.

अपाचे आरटीआर 160 4V और 200 4V के नए सबसे महंगे वैरिएंट कई अपडेट्स के साथ आते हैं. दोनों मॉडल्स में अब इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप की सुविधा है. इसके अलावा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वॉइस असिस्ट फंक्शनलिटी के साथ 5-इंच का टीएफटी डिस्प्ले भी दिया गया है.

अन्य उल्लेखनीय खासियतों में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और असिस्ट व स्लिपर क्लच शामिल हैं. RTR 160 4V रेसिंग रेड, मरीन ब्लू और मैट ब्लैक रंगों में उपलब्ध है, जबकि RTR 200 4V मैट ब्लैक और ग्रेनाइट ग्रे रंगों में उपलब्ध है.