टीवीएस एनटॉर्क 150 हुआ लॉन्च, कीमत रु.1.19 लाख ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ मिला सिंगल-चैनल एबीएस

टीवीएस मोटर कंपनी ने बहुप्रतीक्षित टीवीएस एनटॉर्क 150 के लॉन्च के साथ आखिरकार एनटॉर्क लाइनअप का विस्तार किया है. एनटॉर्क नाम को भारतीय बाज़ार में अपार सफलता मिली है, एनटॉर्क 125 ने पिछले सात सालों में खुद को स्पोर्टी 125 सीसी स्कूटर किंग के रूप में पेश किया है, और एनटॉर्क 150 भी इसी राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है. यह दो वैरिएंट में उपलब्ध होगी - बेस (कीमत रु.1.19 लाख) और टीएफटी (कीमत रु.1.29 लाख, सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) तय की गई हैं.

एनटॉर्क 150 की कहानी का केंद्रबिंदु इसका इंजन है. यह एनटॉर्क 125 के इंजन के एक बोर-आउट, लंबे स्ट्रोक वाले वैरिएंट से चलता है, जो हल्के पिस्टन और हाइब्रिड सहायता देने वाले एक स्टार्टर जनरेटर (आईएसजी) के साथ आता है. अधिकतम ताकत 7,000 आरपीएम पर 12.7 बीएचपी और 5,500 आरपीएम पर 14.2 एनएम है. टीवीएस ने अतिरिक्त प्रदर्शन के लिए एनटॉर्क 125 से लिए गए निरंतर परिवर्तनशील ट्रांसमिशन को भी अपग्रेड किया है.

परिणामस्वरूप, एनटॉर्क 150 0-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 6.3 सेकंड में पूरी कर लेगा - जो कि 125 से पूरे दो सेकंड अधिक है - और इसकी अधिकतम गति 104 किमी प्रति घंटे होने का दावा किया गया है, जिससे यह टीवीएस का अब तक का सबसे तेज पेट्रोल स्कूटर बन जाएगा.

यह भी पढ़ें: टीवीएस एनटॉर्क 160 भारत में 4 सितंबर को होगी लॉन्च

इसका फ्रेम भी एनटॉर्क 125 से लिया गया है, और इसके कई ठोस आँकड़े एक जैसे हैं. एनटॉर्क 150 की लंबाई, व्हीलबेस (1,285 मिमी), ग्राउंड क्लीयरेंस (155 मिमी), अंडरसीट स्टोरेज स्पेस (22 लीटर) और फ्यूल टैंक क्षमता (5.8 लीटर) बिल्कुल एनटॉर्क 125 जैसी ही हैं.

टीवीएस ने मूल मॉडल की चुस्त खासियतों को बरकरार रखने के लिए एनटॉर्क 125 के समान 12-इंच के पहिये (और समान टायर आकार) ही इस्तेमाल करने का फैसला किया है. 115 किलोग्राम का कर्ब वेट, एनटॉर्क 125 से बस कुछ ही किलोग्राम ज़्यादा है, और अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में काफ़ी हल्का है.

एनटॉर्क 150 का लुक काफ़ी अलग है, जिसमें एप्रन पर ऊपर की तरफ़ क्वाड प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और नीचे की तरफ़ स्प्लिट एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स लगी हैं. 150 में एयरो विंगलेट्स भी नए हैं, जिनके बारे में टीवीएस का दावा है कि ये सिर्फ़ स्टाइलिंग के लिए नहीं बल्कि कार्यात्मक हैं. हैंडलबार को नेकेड लुक दिया गया है जिससे स्कूटर को मोटरसाइकिल जैसा एहसास मिलता है, और इसमें एडजस्टेबल ब्रेक लीवर भी हैं. सीट की ऊँचाई 770 मिमी और लंबाई 765 मिमी है.

फीचर्स की बात करें तो, एनटॉर्क 150 के सबसे महंगे वैरिएंट में 5 इंच का टीएफटी कलर डिस्प्ले है, जिसमें रेव काउंटर और लैप टाइमर समेत कई अन्य फीचर्स शामिल हैं. सबसे महंगे वैरिएंट में स्मार्टवॉच (एंड्रॉइड और ऐप्पल) के साथ-साथ एलेक्सा इंटीग्रेशन भी दिया गया है.

सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो, एनटॉर्क 150 में फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ-साथ बॉश का सिंगल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) भी है. इसके अलावा, इसमें एक स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है.

एनटॉर्क 150 का मुकाबला अप्रिलिया SR 160 और यामाहा एयरोक्स 155 से होगा.