टीवीएस एनटॉर्क 160 भारत में 4 सितंबर को होगी लॉन्च

लॉन्च होने के बाद, एनटॉर्क 160 इस सेग्मेंट में टीवीएस की पहली 160 पेशकश होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 29, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टीवीएस एनटॉर्क 160 4 सितंबर को लॉन्च होगी
  • इसमें नया 160 सीसी इंजन मिलने की संभावना
  • एयरोक्स 155 और ज़ूम 160 जैसी बाइक्स को टक्कर देने की उम्मीद

टीवीएस मोटर कंपनी 4 सितंबर, 2025 को भारत में एनटॉर्क 160 लॉन्च करने के लिए कमर कस रही है. यह कंपनी का पहला 160 सीसी स्कूटर होगा, जो अनिवार्य रूप से लोकप्रिय एनटॉर्क 125 से एक कदम आगे होगा. जबकि पूरी स्पेसिफिकेशन और डिजाइन डिटेल अभी भी छिपी हैं, टीवीएस ने पेश करने से पहले स्कूटर की झलक दिखाई है.

TVS N Torq 150 teaser m1

पिछले मॉडल की तरह, एक नई तस्वीर में स्कूटर के फ्रंट में शार्प लुक वाले क्वाड-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप और ब्रांड के सिग्नेचर टी-शेप्ड एलईडी डीआरएल दिखाई दे रहे हैं. इस अपकमिंग मॉडल में 160 सीसी इंजन होने की उम्मीद है, हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह 125 सीसी इंजन का अपग्रेडेड वर्ज़न होगा या पूरी तरह से नया.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस ऑर्बिटर ई-स्कूटर रु.1 लाख में हुआ लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 158 किमी तक की रेंज

 

चूँकि यह स्कूटर लाइनअप में ब्रांड का सबसे बेहतरीन स्कूटर होगा, इसलिए Ntorq 160 में फ़ीचर्स की कोई कमी नहीं होने की उम्मीद है. इसमें कई फ़ीचर्स होने की उम्मीद है, जिनमें एक फुल डिजिटल TFT डिस्प्ले भी शामिल है, जो संभवतः स्मार्टएक्सकनेक्ट प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी भी मिलेगी. नेविगेशन, कॉल अलर्ट और अन्य फ़ीचर्स भी इस पैकेज का हिस्सा होंगे.

 

लॉन्च होने के बाद, एनटॉर्क 160 यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 जैसे प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देगा. कीमत और पूरी स्पेसिफिकेशन सहित अधिक जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी और उसके बाद, हम स्कूटर चलाएंगे, इसलिए नये टीवीएस स्कूटर की परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए हमारे सोशल चैनल पर नज़र रखें.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ऑर्बिटर, iQube के बाद किफायती स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस की दूसरी पेशकश है, लेकिन यह बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए अधिक उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाती है.
    टीवीएस ऑर्बिटर ई-स्कूटर रु.1 लाख में हुआ लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 158 किमी तक की रेंज
  • इस वैरिएंट में रेडर दो मार्वल कैरेक्टर से दृश्य प्रेरणा लेती है.
    टीवीएस रेडर सुपर स्क्वाड एडिशन रु.99,465 में हुआ लॉन्च
  • ये मॉडल दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं - एक 999 सीसी वी-ट्विन और एक 1250 सीसी लिक्विड-कूल्ड वी-ट्विन आदि.
    2025 इंडियन स्काउट रेंज भारत में हुई लॉन्च
  • नवंबर 2024 में लॉन्च होने वाली 500XC की कीमत में अब रु.27,000 की गिरावट देखी गई है.
    ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत में कटौती, नई कीमत रु.4.92 लाख
  • हीरो ग्लैमर X, हीरो मोटोकॉर्प की मशहूर 125 सीसी बाइक का नया मॉडल है। क्या यह क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड जैसे फीचर्स के साथ अपनी पुरानी सफलता दोहरा पाएगी?
    हीरो ग्लैमर X रिव्यू: अब क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड्स के साथ
