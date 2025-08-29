टीवीएस एनटॉर्क 160 भारत में 4 सितंबर को होगी लॉन्च

टीवीएस मोटर कंपनी 4 सितंबर, 2025 को भारत में एनटॉर्क 160 लॉन्च करने के लिए कमर कस रही है. यह कंपनी का पहला 160 सीसी स्कूटर होगा, जो अनिवार्य रूप से लोकप्रिय एनटॉर्क 125 से एक कदम आगे होगा. जबकि पूरी स्पेसिफिकेशन और डिजाइन डिटेल अभी भी छिपी हैं, टीवीएस ने पेश करने से पहले स्कूटर की झलक दिखाई है.

पिछले मॉडल की तरह, एक नई तस्वीर में स्कूटर के फ्रंट में शार्प लुक वाले क्वाड-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप और ब्रांड के सिग्नेचर टी-शेप्ड एलईडी डीआरएल दिखाई दे रहे हैं. इस अपकमिंग मॉडल में 160 सीसी इंजन होने की उम्मीद है, हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह 125 सीसी इंजन का अपग्रेडेड वर्ज़न होगा या पूरी तरह से नया.

चूँकि यह स्कूटर लाइनअप में ब्रांड का सबसे बेहतरीन स्कूटर होगा, इसलिए Ntorq 160 में फ़ीचर्स की कोई कमी नहीं होने की उम्मीद है. इसमें कई फ़ीचर्स होने की उम्मीद है, जिनमें एक फुल डिजिटल TFT डिस्प्ले भी शामिल है, जो संभवतः स्मार्टएक्सकनेक्ट प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी भी मिलेगी. नेविगेशन, कॉल अलर्ट और अन्य फ़ीचर्स भी इस पैकेज का हिस्सा होंगे.

लॉन्च होने के बाद, एनटॉर्क 160 यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 जैसे प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देगा. कीमत और पूरी स्पेसिफिकेशन सहित अधिक जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी और उसके बाद, हम स्कूटर चलाएंगे, इसलिए नये टीवीएस स्कूटर की परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए हमारे सोशल चैनल पर नज़र रखें.