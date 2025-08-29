टीवीएस एनटॉर्क 160 भारत में 4 सितंबर को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 29, 2025
हाइलाइट्स
- टीवीएस एनटॉर्क 160 4 सितंबर को लॉन्च होगी
- इसमें नया 160 सीसी इंजन मिलने की संभावना
- एयरोक्स 155 और ज़ूम 160 जैसी बाइक्स को टक्कर देने की उम्मीद
टीवीएस मोटर कंपनी 4 सितंबर, 2025 को भारत में एनटॉर्क 160 लॉन्च करने के लिए कमर कस रही है. यह कंपनी का पहला 160 सीसी स्कूटर होगा, जो अनिवार्य रूप से लोकप्रिय एनटॉर्क 125 से एक कदम आगे होगा. जबकि पूरी स्पेसिफिकेशन और डिजाइन डिटेल अभी भी छिपी हैं, टीवीएस ने पेश करने से पहले स्कूटर की झलक दिखाई है.
पिछले मॉडल की तरह, एक नई तस्वीर में स्कूटर के फ्रंट में शार्प लुक वाले क्वाड-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप और ब्रांड के सिग्नेचर टी-शेप्ड एलईडी डीआरएल दिखाई दे रहे हैं. इस अपकमिंग मॉडल में 160 सीसी इंजन होने की उम्मीद है, हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह 125 सीसी इंजन का अपग्रेडेड वर्ज़न होगा या पूरी तरह से नया.
यह भी पढ़ें: टीवीएस ऑर्बिटर ई-स्कूटर रु.1 लाख में हुआ लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 158 किमी तक की रेंज
चूँकि यह स्कूटर लाइनअप में ब्रांड का सबसे बेहतरीन स्कूटर होगा, इसलिए Ntorq 160 में फ़ीचर्स की कोई कमी नहीं होने की उम्मीद है. इसमें कई फ़ीचर्स होने की उम्मीद है, जिनमें एक फुल डिजिटल TFT डिस्प्ले भी शामिल है, जो संभवतः स्मार्टएक्सकनेक्ट प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी भी मिलेगी. नेविगेशन, कॉल अलर्ट और अन्य फ़ीचर्स भी इस पैकेज का हिस्सा होंगे.
लॉन्च होने के बाद, एनटॉर्क 160 यामाहा एयरोक्स 155 और हीरो ज़ूम 160 जैसे प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देगा. कीमत और पूरी स्पेसिफिकेशन सहित अधिक जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी और उसके बाद, हम स्कूटर चलाएंगे, इसलिए नये टीवीएस स्कूटर की परफॉर्मेंस के बारे में जानने के लिए हमारे सोशल चैनल पर नज़र रखें.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टीवीएस मॉडल्स
- टीवीएस रोनिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.35 - 1.73 लाख
- टीवीएस स्कूटी पेप प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 60,334 - 63,234
- टीवीएस एक्सएल 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 43,041 - 54,160
- टीवीएस अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.67 - 3 लाख
- टीवीएस रेडोंएक्स-शोरूम कीमत₹ 59,925 - 74,966
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.21 - 1.31 लाख
- टीवीएस एंटोर्क 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 77,106 - 1.03 लाख
- टीवीएस रेडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 84,869 - 1.02 लाख
- टीवीएस जुपिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 77,291 - 90,441
- टीवीएस स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 60,130 - 66,493
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.25 - 1.4 लाख
- टीवीएस स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 71,205 - 73,955
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.31 लाख
- टीवीएस जुपिटर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,405 - 96,855
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 67,016 - 68,693
- टीवीएस आईक्यूबएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 - 1.85 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 - 1.45 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 165 आरपीएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.45 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.4 - 2.85 लाख
- टीवीएस ऑर्बिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 99,900
- टीवीएस रोनिन 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.59 - 1.61 लाख
- टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.5 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- सिट्रॉन बेसाल्ट Xएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
- ह्युंडई Nexoएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स