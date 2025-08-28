टीवीएस ऑर्बिटर ई-स्कूटर रु.1 लाख में हुआ लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 158 किमी तक की रेंज
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 28, 2025
हाइलाइट्स
- टीवीएस ऑर्बिटर 3.1 kWh की बैटरी से लैस है
- इसकी रेंज 158 किलोमीटर (IDC) तक है
- इसमें 14-इंच का फ्रंट व्हील और 12-इंच का रियर व्हील है; इसमें डिस्क ब्रेक नहीं हैं
टीवीएस ने ऑर्बिटर के लॉन्च के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है, जिसकी कीमत रु.1 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु, पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी सहित) है. यह किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस की दूसरी पेशकश है, जो व्यापक रूप से लोकप्रिय आईक्यूब के बाद आई है, लेकिन ऑर्बिटर अपनी पैकेजिंग के मामले में एक अलग, अधिक उपयोगिता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है. इस समय, ऐसा प्रतीत होता है कि ऑर्बिटर केवल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि आईक्यूब कई बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध है और इसकी कीमत काफी अधिक है.
यह भी पढ़ें: टीवीएस रेडर सुपर स्क्वाड एडिशन रु.99,465 में हुआ लॉन्च
टीवीएस ऑर्बिटर: यह कैसा दिखता है?
हालाँकि अभी विस्तृत स्पेसिफिकेशन का इंतज़ार है, ऑर्बिटर iQube की तुलना में ज़्यादा लंबा और पतला स्कूटर दिखता है. एलईडी हेडलाइट एप्रन के ऊपर लगी है, और एक एलईडी लाइट स्ट्रिप स्कूटर के आगे के हिस्से की पूरी चौड़ाई में फैली हुई है. ऑर्बिटर में ज़्यादा बोल्ड और चटख रंग भी हैं, और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक के लिए इसमें डुअल-टोन पेंट स्कीम भी है. इसका टेल सेक्शन एथर रिज़्टा की याद दिलाता है.
ऑर्बिटर का मुख्य आकर्षण इसका 14-इंच का अगला पहिया है, जो iQube के पहिये से दो साइज़ बड़ा है. हालाँकि, पीछे की तरफ 12-इंच का पहिया भी है, जिसमें स्कूटर का हब-माउंटेड मोटर भी लगा है. स्कूटर का ग्राउंड क्लीयरेंस 169 मिमी है.
टीवीएस ऑर्बिटर: सीटिंग और स्टोरेज के बारे में क्या?
टीवीएस का दावा है कि ऑर्बिटर की सीट 845 मिमी लंबी है और इसमें 290 मिमी का बड़ा 'सीधी रेखा वाला' सपाट फुटबोर्ड भी है. एप्रन के पिछले हिस्से में एक स्टोरेज कम्पार्टमेंट भी बना है, और ऑर्बिटर में 34 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज स्पेस भी है, जो टीवीएस के अनुसार दो हेलमेट रखने के लिए पर्याप्त है.
टीवीएस ऑर्बिटर: इसकी रेंज और प्रदर्शन कैसा है?
3.1 kWh की बैटरी के साथ, टीवीएस ऑर्बिटर की भारतीय ड्राइविंग साइकिल (IDC) पर रेंज 158 किलोमीटर तक होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वास्तविक रेंज 100 किलोमीटर के करीब होगी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टीवीएस मॉडल्स
- टीवीएस रोनिनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.35 - 1.73 लाख
- टीवीएस स्कूटी पेप प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 60,334 - 63,234
- टीवीएस एक्सएल 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 43,041 - 54,160
- टीवीएस अपाचे आरआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.67 - 3 लाख
- टीवीएस रेडोंएक्स-शोरूम कीमत₹ 59,925 - 74,966
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 160एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.21 - 1.31 लाख
- टीवीएस एंटोर्क 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 77,106 - 1.03 लाख
- टीवीएस रेडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 84,869 - 1.02 लाख
- टीवीएस जुपिटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 77,291 - 90,441
- टीवीएस स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 60,130 - 66,493
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 160 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.25 - 1.4 लाख
- टीवीएस स्टार सिटी प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 71,205 - 73,955
- टीवीएस अपाचे आरटीआर 180एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.31 लाख
- टीवीएस जुपिटर 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 86,405 - 96,855
- टीवीएस स्कूटी ज़ेस्ट 110एक्स-शोरूम कीमत₹ 67,016 - 68,693
- टीवीएस आईक्यूबएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.17 - 1.85 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 200 4Vएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 - 1.45 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 165 आरपीएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.45 लाख
- टीवीएस आपाचे आरटीआर 310एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.4 - 2.85 लाख
- टीवीएस रोनिन 2025एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.59 - 1.61 लाख
- टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.5 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 3, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 7, 2025
- सिट्रॉन बेसाल्ट Xएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 9, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2025
- लीपमोटर B10एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 23, 2025
- विनफ़ास्ट वीएफ6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
- ह्युंडई Nexoएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- सुज़ुकी E-Accessएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 1, 2025
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स