टीवीएस ऑर्बिटर ई-स्कूटर रु.1 लाख में हुआ लॉन्च, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 158 किमी तक की रेंज

टीवीएस ने ऑर्बिटर के लॉन्च के साथ अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है, जिसकी कीमत रु.1 लाख (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु, पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी सहित) है. यह किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस की दूसरी पेशकश है, जो व्यापक रूप से लोकप्रिय आईक्यूब के बाद आई है, लेकिन ऑर्बिटर अपनी पैकेजिंग के मामले में एक अलग, अधिक उपयोगिता-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है. इस समय, ऐसा प्रतीत होता है कि ऑर्बिटर केवल एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि आईक्यूब कई बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध है और इसकी कीमत काफी अधिक है.

टीवीएस ऑर्बिटर: यह कैसा दिखता है?

हालाँकि अभी विस्तृत स्पेसिफिकेशन का इंतज़ार है, ऑर्बिटर iQube की तुलना में ज़्यादा लंबा और पतला स्कूटर दिखता है. एलईडी हेडलाइट एप्रन के ऊपर लगी है, और एक एलईडी लाइट स्ट्रिप स्कूटर के आगे के हिस्से की पूरी चौड़ाई में फैली हुई है. ऑर्बिटर में ज़्यादा बोल्ड और चटख रंग भी हैं, और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक के लिए इसमें डुअल-टोन पेंट स्कीम भी है. इसका टेल सेक्शन एथर रिज़्टा की याद दिलाता है.

ऑर्बिटर का मुख्य आकर्षण इसका 14-इंच का अगला पहिया है, जो iQube के पहिये से दो साइज़ बड़ा है. हालाँकि, पीछे की तरफ 12-इंच का पहिया भी है, जिसमें स्कूटर का हब-माउंटेड मोटर भी लगा है. स्कूटर का ग्राउंड क्लीयरेंस 169 मिमी है.



टीवीएस ऑर्बिटर: सीटिंग और स्टोरेज के बारे में क्या?

टीवीएस का दावा है कि ऑर्बिटर की सीट 845 मिमी लंबी है और इसमें 290 मिमी का बड़ा 'सीधी रेखा वाला' सपाट फुटबोर्ड भी है. एप्रन के पिछले हिस्से में एक स्टोरेज कम्पार्टमेंट भी बना है, और ऑर्बिटर में 34 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज स्पेस भी है, जो टीवीएस के अनुसार दो हेलमेट रखने के लिए पर्याप्त है.



टीवीएस ऑर्बिटर: इसकी रेंज और प्रदर्शन कैसा है?

3.1 kWh की बैटरी के साथ, टीवीएस ऑर्बिटर की भारतीय ड्राइविंग साइकिल (IDC) पर रेंज 158 किलोमीटर तक होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वास्तविक रेंज 100 किलोमीटर के करीब होगी.