टीवीएस रेडर सुपर स्क्वाड एडिशन रु.99,465 में हुआ लॉन्च

इस वैरिएंट में रेडर दो मार्वल कैरेक्टर से दृश्य प्रेरणा लेती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 26, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • डेडपूल और वूल्वरिन से प्रेरित डिकल्स मिलते हैं
  • सबसे महंगे SX वैरिएंट के ठीक नीचे आती है
  • रेडर लाइनअप में अब छह वेरिएंट शामिल हैं

टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने रेडर लाइनअप, सुपर स्क्वाड एडिशन में एक नया वैरिएंट जोड़ा है, जिसकी कीमत रु.99,465 (एक्स-शोरूम) है. यह वैरिएंट लोकप्रिय मार्वल पात्रों से अपनी प्रेरणा लेता है, जिसमें दो नए विषय शामिल हैं: एक डेडपूल पर आधारित है, जो काले और लाल रंग योजना को पेश करता है, और दूसरा वूल्वरिन पर आधारित है, जिसमें हल्के नीले और काले रंग का कॉम्बिनेशन है.

TVS Raider Super Squad Edition

इस नए वैरिएंट में टीवीएस का iGO असिस्ट सिस्टम और ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक (जीटीटी) तकनीक शामिल है. सुपर स्क्वाड एडिशन के साथ, रेडर रेंज में अब छह वैरिएंट शामिल हैं, इस नए मॉडल को सबसे महंगे SX वैरिएंट के ठीक नीचे रखा गया है.

 

यह भी पढ़ें: टीवीएस एनटॉर्क 150 की आधिकारिक तौर पर दिखी झलक, 1 सितंबर को होगी पेश

 

बॉडी के नीचे कुछ भी नहीं बदला है क्योंकि यह 124.8cc इंजन के साथ जारी है, जो 11.22 bhp और 11.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है, लेकिन ISG पावर मोड में एक अस्थायी टॉर्क बूस्ट जोड़ता है, जिससे यह 11.75 Nm तक बढ़ जाता है. टीवीएस के अनुसार, यह अन्य रेडर वेरिएंट की तुलना में माइलेज में 10 प्रतिशत तक सुधार करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

TVS Raider 125 Image 5

मोटरसाइकिल में फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक के साथ स्टैंडर्ड सस्पेंशन सेटअप बरकरार रखा गया है. ब्रेकिंग को फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जबकि 17 इंच के पहिये मानक बने रहते हैं.

 

भारतीय बाजार में टीवीएस रेडर का मुकाबला हीरो एक्सट्रीम 125आर, होंडा एसपी125 और बजाज पल्सर एन125 जैसे मॉडलों से है.

# Raider Super Squad# TVS Raider Super Squad# TVS Raider Super Squad Edition# TVS Raider 125# TVS Raider Wolverine# TVS Raider Deadpool# TVS Raider New Variant# Raider 125# Bikes# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
  लेटेस्ट Reviews

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ये मॉडल दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं - एक 999 सीसी वी-ट्विन और एक 1250 सीसी लिक्विड-कूल्ड वी-ट्विन आदि.
    2025 इंडियन स्काउट रेंज भारत में हुई लॉन्च
  • नवंबर 2024 में लॉन्च होने वाली 500XC की कीमत में अब रु.27,000 की गिरावट देखी गई है.
    ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत में कटौती, नई कीमत रु.4.92 लाख
  • हीरो ग्लैमर X, हीरो मोटोकॉर्प की मशहूर 125 सीसी बाइक का नया मॉडल है। क्या यह क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड जैसे फीचर्स के साथ अपनी पुरानी सफलता दोहरा पाएगी?
    हीरो ग्लैमर X रिव्यू: अब क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड्स के साथ
  • ग्लैमर 125 की तुलना में नई ग्लैमर एक्स 125 कितनी अलग है? आइए जानें.
    हीरो ग्लैमर X 125 बनाम ग्लैमर 125: क्या है अंतर यहां जानें
  • हीरो ग्लैमर लाइनअप में एक नया सबसे महंगा वैरिएंट शामिल है जिसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फ़ीचर्स हैं. आइये नज़र डालते हैं इसमें क्या-क्या नया है.
    2025 हीरो ग्लैमर X 125: क्या है नया?
  • ये मॉडल दो पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध हैं - एक 999 सीसी वी-ट्विन और एक 1250 सीसी लिक्विड-कूल्ड वी-ट्विन आदि.
    2025 इंडियन स्काउट रेंज भारत में हुई लॉन्च
  • नवंबर 2024 में लॉन्च होने वाली 500XC की कीमत में अब रु.27,000 की गिरावट देखी गई है.
    ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत में कटौती, नई कीमत रु.4.92 लाख
  • हीरो ग्लैमर X, हीरो मोटोकॉर्प की मशहूर 125 सीसी बाइक का नया मॉडल है। क्या यह क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड जैसे फीचर्स के साथ अपनी पुरानी सफलता दोहरा पाएगी?
    हीरो ग्लैमर X रिव्यू: अब क्रूज़ कंट्रोल और राइड मोड्स के साथ
  • ग्लैमर 125 की तुलना में नई ग्लैमर एक्स 125 कितनी अलग है? आइए जानें.
    हीरो ग्लैमर X 125 बनाम ग्लैमर 125: क्या है अंतर यहां जानें
  • हीरो ग्लैमर लाइनअप में एक नया सबसे महंगा वैरिएंट शामिल है जिसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फ़ीचर्स हैं. आइये नज़र डालते हैं इसमें क्या-क्या नया है.
    2025 हीरो ग्लैमर X 125: क्या है नया?
