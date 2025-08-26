टीवीएस रेडर सुपर स्क्वाड एडिशन रु.99,465 में हुआ लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित अगस्त 26, 2025
- डेडपूल और वूल्वरिन से प्रेरित डिकल्स मिलते हैं
- सबसे महंगे SX वैरिएंट के ठीक नीचे आती है
- रेडर लाइनअप में अब छह वेरिएंट शामिल हैं
टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने रेडर लाइनअप, सुपर स्क्वाड एडिशन में एक नया वैरिएंट जोड़ा है, जिसकी कीमत रु.99,465 (एक्स-शोरूम) है. यह वैरिएंट लोकप्रिय मार्वल पात्रों से अपनी प्रेरणा लेता है, जिसमें दो नए विषय शामिल हैं: एक डेडपूल पर आधारित है, जो काले और लाल रंग योजना को पेश करता है, और दूसरा वूल्वरिन पर आधारित है, जिसमें हल्के नीले और काले रंग का कॉम्बिनेशन है.
इस नए वैरिएंट में टीवीएस का iGO असिस्ट सिस्टम और ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक (जीटीटी) तकनीक शामिल है. सुपर स्क्वाड एडिशन के साथ, रेडर रेंज में अब छह वैरिएंट शामिल हैं, इस नए मॉडल को सबसे महंगे SX वैरिएंट के ठीक नीचे रखा गया है.
यह भी पढ़ें: टीवीएस एनटॉर्क 150 की आधिकारिक तौर पर दिखी झलक, 1 सितंबर को होगी पेश
बॉडी के नीचे कुछ भी नहीं बदला है क्योंकि यह 124.8cc इंजन के साथ जारी है, जो 11.22 bhp और 11.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है, लेकिन ISG पावर मोड में एक अस्थायी टॉर्क बूस्ट जोड़ता है, जिससे यह 11.75 Nm तक बढ़ जाता है. टीवीएस के अनुसार, यह अन्य रेडर वेरिएंट की तुलना में माइलेज में 10 प्रतिशत तक सुधार करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
मोटरसाइकिल में फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में मोनोशॉक के साथ स्टैंडर्ड सस्पेंशन सेटअप बरकरार रखा गया है. ब्रेकिंग को फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जबकि 17 इंच के पहिये मानक बने रहते हैं.
भारतीय बाजार में टीवीएस रेडर का मुकाबला हीरो एक्सट्रीम 125आर, होंडा एसपी125 और बजाज पल्सर एन125 जैसे मॉडलों से है.
