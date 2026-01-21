टाटा पंच सीएनजी 2026 माइलेज टेस्ट
द्वारा कारएंडबाइक टीम
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 21, 2026
हाइलाइट्स
- पंच सीऐनजी का वास्तविक माइलेज टेस्ट
- कीमत ₹6.70 लाख(एक्स -शोरूम) रुपये से शुरू
- टॉप स्पेक वैरिएंट केवल एएमटी में उपलब्ध
भारत में पिछले एक दशक से सीएनजी कारों की मांग लगातार बनी हुई है. इसका मुख्य कारण कम ईंधन खर्च और बेहतर माइलेज रहा है. हालांकि हाल के वर्षों में ग्राहकों की प्राथमिकताओं में बदलाव देखने को मिला है. अब खरीदार केवल माइलेज तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं को भी उतना ही महत्व देता है. ऐसे बदलते रुझान के बीच टाटा पंच सीएनजी फेसलिफ्ट बाजार में उतारी गई है. कंपनी ने सुविधाओं के स्तर पर कई जरूरी बदलाव किए हैं और सुरक्षा के मामले में यह गाड़ी भारत एनकैप क्रैश परीक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी है. लेकिन किसी भी सीएनजी गाड़ी की असली कसौटी माइलेज ही होती है. इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पंच सीएनजी का वास्तविक परिस्थितियों में माइलेज परीक्षण किया गया है.
डिजाइन
डिजाइन में बदलाव सीमित लेकिन सोच समझकर किए गए हैं. साइड प्रोफाइल पहले जैसी रखी गई है ताकि गाड़ी की पहचान बनी रहे. असली बदलाव आगे और पीछे के हिस्से में देखने को मिलते हैं. सामने की ओर हेडलैंप्स के नए आकार और बदली हुई स्थिति गाड़ी को अधिक नया और आधुनिक रूप देते हैं. अलॉय व्हील का नया डिजाइन बाहरी रूप को थोड़ा अधिक प्रीमियम बनाता है. पीछे की ओर जुड़ी हुई एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं, जो मौजूदा वाहन रुझानों के अनुरूप हैं.
कैबिन और फीचर्स
केबिन में प्रवेश करते ही पंच सीएनजी पहले से अधिक आधुनिक महसूस होती है. इसका कारण नई और उपयोगी सुविधाओं का जोड़ा जाना है. 360 डिग्री कैमरा, ऑटो डिमिंग आई आर वीएम , 7 इंच का पूरी तरह डिजिटल मीटर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, नया स्टीयरिंग व्हील, पैडल शिफ्टर और सीट में एक्सटेंडेड थाइ सपोर्ट जैसी सुविधाएं यहां मिलती हैं.
सामान रखने की जगह की बात करें तो पंच सीएनजी में 210 लीटर की जगह मिलती है, जो सीऐनजी गाड़ियों के हिसाब से रोजमर्रा के उपयोग और पारिवारिक जरूरतों के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है.
ड्राइविंग
पंच सीएनजी में 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पहले से परिचित है. तीन सिलेंडर होने के कारण हल्का कंपन और आवाज महसूस होती है, लेकिन शहर में चलाने के दौरान यह परेशानी का कारण नहीं बनता. मैन्युअल ट्रांसमिशन विकल्प के साथ एएमटी का विकल्प भी उपलब्ध है, जो इस वर्ग में एक महत्वपूर्ण सुविधा मानी जाती है.
एएमटी का विकल्प आरामदायक ड्राइव के लिए तैयार किया गया है, न कि तेज गति वाले प्रदर्शन के लिए. स्टीयरिंग के पीछे दिए गए पैडल शिफ्टर ओवरटेक के समय चालक को बेहतर नियंत्रण देते हैं और ड्राइव को उबाऊ नहीं बनने देते.
सीएनजी मोड में इंजन लगभग 72 bhp की ताकत और 103 Nm का टार्क उत्पन्न करता है. पारिवारिक उपयोग वाली सीऐनजी गाड़ी के लिए यह आंकड़े पर्याप्त माने जा सकते हैं. आवश्यकता पड़ने पर पेट्रोल मोड का उपयोग किया जा सकता है, जहां गाड़ी थोड़ा बेहतर महसूस होती है.
सवारी का आराम और नियंत्रण पंच की मजबूत पहचान रही है. खराब सड़कों पर सस्पेंशन झटकों को अच्छे से संभालता है. तेज गति पर सस्पेंशन की थोड़ी सख्त बनावट गाड़ी को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है. मोड़ों पर बॉडी रोल सीमित रहता है और गाड़ी का नियंत्रण भरोसेमंद लगता है.
माइलेज
माइलेज जांचने के लिए हमने पंच सीऐनजी को पुणे की सड़कों पर कई घंटों तक चलाया. परीक्षण के दौरान भारी ट्रैफिक, रुक रुक कर चलने वाली स्थिति और कुछ खुली सड़कें शामिल थीं.
100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 4 घंटे का समय लगा, जो शहरी परिस्थितियों की वास्तविक तस्वीर पेश करता है. परीक्षण के बाद दोबारा सीऐनजी भरवाने पर गाड़ी ने 21 km/kg का माइलेज दर्ज किया. दी गई परिस्थितियों को देखते हुए यह आंकड़ा व्यावहारिक और संतोषजनक माना जा सकता है.
परीक्षण के समय गाड़ी में दो लोग सवार थे, पूरा सामान मौजूद था और एयर कंडीशनर लगातार चालू रखा गया था.
निर्णय
पंच सीएनजी उन ग्राहकों के लिए तैयार की गई है जो बेहतर माइलेज के साथ सुरक्षा और सुविधाओं में भी समझौता नहीं करना चाहते. 21 km/kg का वास्तविक माइलेज, भारत एनकैप की 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग और आधुनिक सुविधाओं का संतुलन गाड़ी को मजबूत विकल्प बनाता है. रु.6.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होने वाली कीमत और रु.10 लाख के भीतर उपलब्ध अच्छे वेरिएंट पंच सीएनजी को वैल्यू फॉर मनी सीएनजी गाड़ी बनाते हैं.
