टाटा पंच सीएनजी 2026 माइलेज टेस्ट

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
निसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारास्कोडा New Kushaqमहिंद्रा कशूव900
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा पंच सीएनजी 2026 माइलेज टेस्ट

आजकल का सीएनजी खरीदार केवल माइलेज तक सीमित नहीं रहना चाहता. सुरक्षा और सुविधाएं भी उतनी ही अहम हो गई हैं. पंच सीएनजी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. वास्तविक परिस्थितियों में किया गया माइलेज परीक्षण साबित करता है कि पंच सीएनजी कागजों पर नहीं बल्कि सड़क पर भी अच्छी माइलेज देने में सक्षम है.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 21, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पंच सीऐनजी का वास्तविक माइलेज टेस्ट
  • कीमत ₹6.70 लाख(एक्स -शोरूम) रुपये से शुरू
  • टॉप स्पेक वैरिएंट केवल एएमटी में उपलब्ध

भारत में पिछले एक दशक से सीएनजी कारों की मांग लगातार बनी हुई है. इसका मुख्य कारण कम ईंधन खर्च और बेहतर माइलेज रहा है. हालांकि हाल के वर्षों में ग्राहकों की प्राथमिकताओं में बदलाव देखने को मिला है. अब खरीदार केवल माइलेज तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं को भी उतना ही महत्व देता है. ऐसे बदलते रुझान के बीच टाटा पंच सीएनजी फेसलिफ्ट बाजार में उतारी गई है. कंपनी ने सुविधाओं के स्तर पर कई जरूरी बदलाव किए हैं और सुरक्षा के मामले में यह गाड़ी भारत एनकैप क्रैश परीक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी है. लेकिन किसी भी सीएनजी गाड़ी की असली कसौटी माइलेज ही होती है. इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पंच सीएनजी का वास्तविक परिस्थितियों में माइलेज परीक्षण किया गया है.

डिजाइन


Whats App Image 2026 01 21 at 9 00 10 AM 2

 

डिजाइन में बदलाव सीमित लेकिन सोच समझकर किए गए हैं. साइड प्रोफाइल पहले जैसी रखी गई है ताकि गाड़ी की पहचान बनी रहे. असली बदलाव आगे और पीछे के हिस्से में देखने को मिलते हैं. सामने की ओर हेडलैंप्स के नए आकार और बदली हुई स्थिति गाड़ी को अधिक नया और आधुनिक रूप देते हैं. अलॉय व्हील का नया डिजाइन बाहरी रूप को थोड़ा अधिक प्रीमियम बनाता है. पीछे की ओर जुड़ी हुई एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं, जो मौजूदा वाहन रुझानों के अनुरूप हैं.

 

कैबिन और फीचर्स

Whats App Image 2026 01 21 at 9 00 10 AM 1
 

केबिन में प्रवेश करते ही पंच सीएनजी पहले से अधिक आधुनिक महसूस होती है. इसका कारण नई और उपयोगी सुविधाओं का जोड़ा जाना है. 360 डिग्री कैमरा, ऑटो डिमिंग आई आर वीएम , 7 इंच का पूरी तरह डिजिटल मीटर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, नया स्टीयरिंग व्हील, पैडल शिफ्टर और सीट में एक्सटेंडेड थाइ सपोर्ट जैसी सुविधाएं यहां मिलती हैं.
 

सामान रखने की जगह की बात करें तो पंच सीएनजी में 210 लीटर की जगह मिलती है, जो सीऐनजी गाड़ियों के हिसाब से रोजमर्रा के उपयोग और पारिवारिक जरूरतों के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है.
 

ड्राइविंग

Whats App Image 2026 01 21 at 9 00 08 AM 2
 

पंच सीएनजी में 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो पहले से परिचित है. तीन सिलेंडर होने के कारण हल्का कंपन और आवाज महसूस होती है, लेकिन शहर में चलाने के दौरान यह परेशानी का कारण नहीं बनता. मैन्युअल ट्रांसमिशन विकल्प के साथ एएमटी का विकल्प भी उपलब्ध है, जो इस वर्ग में एक महत्वपूर्ण सुविधा मानी जाती है.

Whats App Image 2026 01 21 at 9 00 09 AM
 

एएमटी का विकल्प आरामदायक ड्राइव के लिए तैयार किया गया है, न कि तेज गति वाले प्रदर्शन के लिए. स्टीयरिंग के पीछे दिए गए पैडल शिफ्टर ओवरटेक के समय चालक को बेहतर नियंत्रण देते हैं और ड्राइव को उबाऊ नहीं बनने देते.
 

सीएनजी मोड में इंजन लगभग 72 bhp की ताकत और 103 Nm का टार्क उत्पन्न करता है. पारिवारिक उपयोग वाली सीऐनजी गाड़ी के लिए यह आंकड़े पर्याप्त माने जा सकते हैं. आवश्यकता पड़ने पर पेट्रोल मोड का उपयोग किया जा सकता है, जहां गाड़ी थोड़ा बेहतर महसूस होती है.

Whats App Image 2026 01 21 at 9 00 09 AM 1
 

सवारी का आराम और नियंत्रण पंच की मजबूत पहचान रही है. खराब सड़कों पर सस्पेंशन झटकों को अच्छे से संभालता है. तेज गति पर सस्पेंशन की थोड़ी सख्त बनावट गाड़ी को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है. मोड़ों पर बॉडी रोल सीमित रहता है और गाड़ी का नियंत्रण भरोसेमंद लगता है.
 

माइलेज

Whats App Image 2026 01 21 at 9 00 11 AM

माइलेज जांचने के लिए हमने पंच सीऐनजी को पुणे की सड़कों पर कई घंटों तक चलाया. परीक्षण के दौरान भारी ट्रैफिक, रुक रुक कर चलने वाली स्थिति और कुछ खुली सड़कें शामिल थीं.

100 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 4 घंटे का समय लगा, जो शहरी परिस्थितियों की वास्तविक तस्वीर पेश करता है. परीक्षण के बाद दोबारा सीऐनजी भरवाने पर गाड़ी ने 21 km/kg का माइलेज दर्ज किया. दी गई परिस्थितियों को देखते हुए यह आंकड़ा व्यावहारिक और संतोषजनक माना जा सकता है.

परीक्षण के समय गाड़ी में दो लोग सवार थे, पूरा सामान मौजूद था और एयर कंडीशनर लगातार चालू रखा गया था.
 

निर्णय
पंच सीएनजी उन ग्राहकों के लिए तैयार की गई है जो बेहतर माइलेज के साथ सुरक्षा और सुविधाओं में भी समझौता नहीं करना चाहते. 21 km/kg का वास्तविक माइलेज, भारत एनकैप की 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग और आधुनिक सुविधाओं का संतुलन गाड़ी को मजबूत विकल्प बनाता है. रु.6.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होने वाली कीमत और रु.10 लाख के भीतर उपलब्ध अच्छे वेरिएंट पंच सीएनजी को वैल्यू फॉर मनी सीएनजी गाड़ी बनाते हैं.
 

# tata motors# tata punch cng# tata punch# Car Reviews# Cover Story# Auto Industry# Cars
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    LXI | 51,860 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.42 लाख
    ₹ 7,652/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई आए20 [2008-2014],
    2022 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 20,021 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.69 लाख
    ₹ 17,220/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वरना,
    2024 ह्युंडई वरना
    1.4 VTVT E | 27,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.4 लाख
    ₹ 27,772/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2013 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 54,414 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 46,642 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.23 लाख
    ₹ 9,469/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta | 19,466 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.52 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई सैंट्रो,
    2022 ह्युंडई सैंट्रो
    DX | 63,245 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.53 लाख
    ₹ 10,141/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 होंडा अमेज़,
    2015 होंडा अमेज़
    S | 73,103 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    ₹ 6,694/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स,
    2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
    1.0 Delta Plus | 46,577 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.92 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 स्कोडा रैपिड,
    2017 स्कोडा रैपिड
    1.6 MPI Style BS IV | 54,818 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.1 लाख
    ₹ 11,422/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट Reviews

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फेसलिफ्टेड पेट्रोल इंजन वाली पंच कार को एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.58 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक मिले हैं.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में हासिल की पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • अपडेटेड पंच 8 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है, जिसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, सीएनजी और टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मौजूद हैं.
    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट की कीमत और वैरिएंट की जानकारी
  • अपडेटेड माइक्रो एसयूवी में बदली हुई स्टाइलिंग, नए फीचर्स और एक नया टर्बो-पेट्रोल पावरट्रेन विकल्प दिया गया है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट रु.5.59 लाख में हुई लॉन्च, मिला टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प
  • अपडेटेड पेट्रोल पंच को टाटा के बड़े मॉडलों के अनुरूप डिजाइन के साथ-साथ एक नया इंजन विकल्प भी मिलता है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या है इसकी खासियत
  • टाटा ने आखिरकार 2026 मॉडल वर्ष के लिए सफारी में पेट्रोल इंजन का विकल्प पेश कर दिया है, लेकिन यह लोकप्रिय महिंद्रा XUV 7XO से किस तरह मुकाबला करती है?
    टाटा सफारी पेट्रोल बनाम महिंद्रा XUV 7XO: इंजन और फीचर्स की तुलना
  • फेसलिफ्टेड पेट्रोल इंजन वाली पंच कार को एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.58 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक मिले हैं.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में हासिल की पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • अपडेटेड पंच 8 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है, जिसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, सीएनजी और टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मौजूद हैं.
    2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट की कीमत और वैरिएंट की जानकारी
  • अपडेटेड माइक्रो एसयूवी में बदली हुई स्टाइलिंग, नए फीचर्स और एक नया टर्बो-पेट्रोल पावरट्रेन विकल्प दिया गया है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट रु.5.59 लाख में हुई लॉन्च, मिला टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प
  • अपडेटेड पेट्रोल पंच को टाटा के बड़े मॉडलों के अनुरूप डिजाइन के साथ-साथ एक नया इंजन विकल्प भी मिलता है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या है इसकी खासियत
  • टाटा ने आखिरकार 2026 मॉडल वर्ष के लिए सफारी में पेट्रोल इंजन का विकल्प पेश कर दिया है, लेकिन यह लोकप्रिय महिंद्रा XUV 7XO से किस तरह मुकाबला करती है?
    टाटा सफारी पेट्रोल बनाम महिंद्रा XUV 7XO: इंजन और फीचर्स की तुलना
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें