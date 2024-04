टोयोटा रुमियन G ऑटोमैटिक वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत रु.13 लाख

टोयोटा रुमियन एमपीवी के वेरिएंट लाइनअप में कंपनी ने एक नए नया मिड स्पेक ऑटोमैटिक वेरिएंट जोड़ा है, जिसे G AT नाम दिया गया है. इसके साथ रुमियन का G वेरिएंट अब मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. G AT वेरिएंट एमपीवी के लाइनअप में बेस S AT और सबसे महंगे V AT के ठीक बीच में आता है. ₹13 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर रुमियन G AT अपने मैनुअल मॉडल की तुलना में ₹1.40 लाख अधिक महंगी है. नए वेरिएंट के लिए बुकिंग शुरू हो गई है, बुकिंग राशि ₹11,000 निर्धारित की गई है.

