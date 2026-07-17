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ट्रायम्फ स्पीड ट्विन 1200 TFC भारत में रु.21 लाख में हुई लॉन्च, दुनिया भर में सिर्फ़ 750 यूनिट्स ही उपलब्ध

ट्रायम्फ ने भारत में खास 'स्पीड ट्विन 1200 TFC' पेश की है। कंपनी ने अपने इस लेटेस्ट 'ट्रायम्फ फैक्ट्री कस्टम' मॉडल को इसके ग्लोबल डेब्यू के ठीक बाद भारत में लॉन्च किया है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 17, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • दुनिया भर में सिर्फ़ 750 ऐसी मोटरसाइकिलें होंगी, जिन पर अलग-अलग नंबर लिखे होंगे
  • इसमें 1,200cc का पैरेलल-ट्विन इंजन है, जो 104bhp की ताकत और 112Nm का टॉर्क बनाता है
  • इसमें ओहलिन्स सस्पेंशन, Akrapovič एग्ज़ॉस्ट और ब्रेंम्बो स्टेलिमा ब्रेक्स दिए गए हैं

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अपने लेटेस्ट लिमिटेड-एडिशन मॉडल को भारत लाने में ज़रा भी देर नहीं की है. ग्लोबल लेवल पर पेश किए जाने के तुरंत बाद, स्पीड ट्विन 1200 TFC को अब भारत की वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है, जिसकी कीमत ₹21 लाख (एक्स-शोरूम) है. दुनिया भर में सिर्फ़ 750 यूनिट्स तक सीमित, यह प्रतिष्ठित ट्रायम्फ फ़ैक्टरी कस्टम (TFC) बैज वाली पांचवीं मोटरसाइकिल है; इससे पहले थ्रक्सटन TFC, बोनिवले बॉबर TFC और रॉकेट 3 TFC जैसे मॉडल आ चुके हैं.

Triumph Speed Twin 1200 TFC launched India carandbike 1

प्रीमियम हार्डवेयर और ज़्यादा स्पोर्टी एर्गोनॉमिक्स

स्पीड ट्वीन 1200 RS पर आधारित, TFC में खासपन और परफॉर्मेंस, दोनों को बेहतर बनाने के लिए कई अपग्रेड किए गए हैं. इसमें स्टैंडर्ड हैंडलबार की जगह क्लिप-ऑन लगाए गए हैं, जिससे मोटरसाइकिल चलाने का पोस्चर ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। सस्पेंशन को पूरी तरह से एडजस्ट होने वाले Öhlins अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क सेटअप और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर के साथ अपग्रेड किया गया है, जबकि ब्रेकिंग का काम ब्रेंबो स्टेलिमा M4.30 कैलिपर्स संभालते हैं, जिसके साथ ब्रेंबो MCS एडजस्टेबल फ्रंट ब्रेक लीवर भी दिया गया है. आखिर में, इस मोटरसाइकिल में कार्बन-फाइबर एंड कैप्स वाले एक्रापोविक टाइटेनियम साइलेंसर भी हैं, जिससे इसका वेट (सभी फ्लूइड्स के साथ) 214 kg हो जाता है—जो स्टैंडर्ड स्पीड ट्वीन 1200 RS से 2 kg कम है.

Triumph Speed Twin 1200 TFC launched India carandbike 5

इंजन और फ़ीचर्स

स्पीड ट्वीन 1200 TFC में वही 1,200cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो स्टैंडर्ड स्पीड ट्वीन 1200 RS में मिलता है. यह इंजन 7,750 rpm पर 104bhp की ताकत और 4,250 rpm पर 112Nm का टॉर्क बनाता है. इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज RS वाले ही हैं, जिनमें बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, तीन राइडिंग मोड, कॉर्नरिंग ABS और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं.

Triumph Speed Twin 1200 TFC launched India carandbike 3

खास फ़िनिश और सीमित प्रोडक्शन

स्पीड ट्वीन 1200 TFC खास तौर पर 'ऑब्सिडियन गोल्ड' पेंट स्कीम में आती है, जिसमें मेटैलिक ब्लैक बेस, गोल्ड डिटेलिंग और मडगार्ड, साइड पैनल और हील गार्ड जैसे कई कार्बन-फाइबर पार्ट्स शामिल हैं. इसे और भी प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें हाथ से सिली हुई सिंगल-पीस सीट भी दी गई है.

 

हर मोटरसाइकिल के बिलेट एल्युमीनियम टॉप योक पर TFC लोगो के साथ लेज़र से बना प्रोडक्शन नंबर होता है. खरीदारों को एक 'सर्टिफिकेट ऑफ़ ऑथेंटिसिटी' (असली होने का प्रमाण-पत्र), एक ब्रांडेड मोटरसाइकिल कवर और एक वॉटरप्रूफ सीट कवर भी मिलेगा, जो इस मॉडल को कलेक्टर्स के लिए और भी खास बनाता है.

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