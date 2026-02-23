2026 इसुजु डी-मैक्स वी-क्रॉस में नए फीचर्स के साथ दिखने में किये गए बदलाव, कीमतें रु.25.50 लाख से शुरू

इसुज़ू ने चुपचाप अपने पुराने डी-मैक्स वी-क्रॉस लाइफस्टाइल पिक-अप को 2026 मॉडल वर्ष के लिए अपडेट कर दिया है. इसमें दिखने में कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, नए फीचर्स जोड़े गए हैं और 4x2 ड्राइवट्रेन का विकल्प हटा दिया गया है. अब से, डी-मैक्स वी-क्रॉस केवल 4x4 स्पेसिफिकेशन में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध है. अपडेटेड वी-क्रॉस की कीमतें रु.25.50 लाख से शुरू होकर रु.30.28 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती हैं.

दिखने में बदलावों की बात करें तो, वी-क्रॉस के फ्रंट फेसिया में बदलाव किए गए हैं, साथ ही ग्रिल और बंपर में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं. ग्रिल में अब एक नया मोटा काला निचला हिस्सा दिया गया है, जबकि बंपर के निचले हिस्से में क्लैडिंग कम कर दी गई है और फॉक्स स्किड प्लेट को हटा दिया गया है. साइड्स में, 18 इंच के अलॉय व्हील का डिज़ाइन नया है, जबकि ब्लैक व्हीलआर्च और साइड बॉडी क्लैडिंग को हटा दिया गया है.

कैबिन में, दिखने में बदलाव के तौर पर सबसे महंगे वैरिएंट में पुराने फ्लश फिटिंग यूनिट की जगह नया फ्लोटिंग सेंटर टचस्क्रीन दिया गया है, साथ ही डैशबोर्ड और दरवाजों पर कॉन्ट्रास्ट ट्रिम इंसर्ट भी शामिल हैं. टचस्क्रीन का आकार 9.0 इंच से बढ़ाकर 10.3 इंच कर दिया गया है, और इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले की सुविधा भी है.

इस पिक-अप में नया 360-डिग्री कैमरा सिस्टम भी दिया गया है - कैमरे ग्रिल, विंग मिरर और टेलगेट में इंटीग्रेटेड हैं, साथ ही टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की सुविधा भी है. सबसे महंगे Z प्रेस्टीज AT ट्रिम में रूफ-माउंटेड स्पीकर्स के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम भी मिलता है.

मैकेनिकल तौर पर, 2026 वी-क्रॉस में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. पहला, कंपनी ने बेस 4x2 ट्रिम का विकल्प हटा दिया है, और अब खरीदार केवल शिफ्ट-ऑन-द-फ्लाई 4WD को स्टैंडर्ड विकल्प के रूप में चुन सकते हैं. दूसरा, सभी वैरिएंट में अब ऑटो-लॉकिंग डिफरेंशियल दिया गया है, जिससे ऑफ-रोड ड्राइविंग के दौरान पिक-अप की क्षमता बढ़ जाएगी.

1.9 लीटर का डीजल इंजन दमदार प्रदर्शन करता है और 161 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 360 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह ताकत 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के माध्यम से पहियों तक पहुंचाई जाती है.