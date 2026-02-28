2026 टाटा पंच ईवी - बड़ी बैटरी, कम कीमत, बेहतर वैल्यू

भारत में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ी है. इसका मुख्य कारण बढ़ती ईंधन कीमतें, कम चलने की लागत और पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता है. हालांकि अब खरीदार केवल कम खर्च तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि बेहतर रेंज, भरोसेमंद बैटरी टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं को भी उतना ही महत्व देता है.



इन्हीं बदलती प्राथमिकताओं के बीच टाटा पंच ईवी को अपडेट के साथ बाजार में उतारा गया है. कंपनी ने इसमें बड़ा 30kWh और 40kWh बैटरी पैक, बेहतर इंजीनियरिंग और तेज चार्जिंग जैसी अहम सुधार किए हैं. डिजाइन और फीचर्स में हल्के बदलाव के साथ इसे पहले से अधिक संतुलित बनाने की कोशिश की गई है.

लेकिन किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की असली कसौटी उसकी रेंज, ड्राइविंग अनुभव और रोजमर्रा की उपयोगिता होती है. इसी को परखने के लिए पंच ईवी को वास्तविक परिस्थितियों में चलाकर इसकी क्षमता को समझा गया है.



डिजाइन







बाहरी रूप में फ्रंट बंपर नया है.यह साफ, सुथरा और कम भरा हुआ दिखता है.बॉडीवर्क से थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ डिजाइन इसे ज्यादा मजबूत और दमदार लुक देता है.टेल लैंप्स को भी नया डिजाइन दिया गया है और इसमें आईसीई मॉडल से प्रेरित संकेत मिलते हैं.एक सूक्ष्म बदलाव यह है कि पहले जो काले बंपर थे, उन्हें अब ग्रे रंग दिया गया है.







यह एक समझदारी भरा फैसला लगता है, क्योंकि समय के साथ काला रंग वैसे भी ग्रे होने लगता है, तो कंपनी ने शुरुआत से ही इसे ग्रे दे दिया है.



इंटीरियर और फीचर्स







केबिन में प्रवेश करते ही पंच ईवी पहले जैसी ही महसूस होती है. केबिन में भी आपको ग्रे शेड का अहसास मिलता है. यह पूरी तरह काला नहीं है, जिससे अंदर का माहौल थोड़ा ताजा महसूस होता है.हालांकि यहां बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं.

सीटें वही हैं.स्टीयरिंग वही है.ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन भी पहले जैसे ही हैं.



बैटरी





सबसे बड़ा बदलाव बैटरी पैक में हुआ है.पहले उपलब्ध 25kWh और 35kWh विकल्पों की जगह अब 30kWh और 40kWh बैटरी पैक दिए गए हैं.छोटे आकार की गाड़ी में बड़ी बैटरी को समायोजित करना चुनौतीपूर्ण कार्य था.वजन एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि अधिक वजन राइड क्वालिटी और रोलिंग घर्षण को प्रभावित करता है, जिससे रेंज कम हो सकती है.बैटरी पैकेजिंग भी चुनौतीपूर्ण रही क्योंकि इसकी घनत्व क्षमता बढ़ाई गई है.इसके साथ बैटरी प्रबंधन प्रणाली के लिए नया एल्गोरिदम विकसित किया गया है.कंपनी के अनुसार नई बैटरी पहले से 10 प्रतिशत अधिक घनी है.



इसका संचालन तापमान दायरा व्यापक है और यह तेज चार्जिंग क्षमता प्रदान करती है.कूलेंट फ्लो को बेहतर करने के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित थर्मल एक्सपेंशन वाल्व तैयार किया गया है.नई पीढ़ी का ई ड्राइव सिस्टम भी जोड़ा गया है.यह 6 इन 1 यूनिट है जिसमें ऑन बोर्ड चार्जर, मोटर, इन्वर्टर और अन्य घटक शामिल हैं.यह सिस्टम आकार में 50 प्रतिशत छोटा, वजन में 28 प्रतिशत हल्का और दक्षता में 6 प्रतिशत बेहतर बताया गया है.

इसके साथ सेमीकंडक्टर और वायरिंग हार्नेस के उपयोग को भी कम किया गया है.



ड्राइविंग और हैंडलिंग







सबसे पहला अंतर थ्रॉटल मैपिंग में महसूस होता है.उच्च बैटरी स्तर पर भी यहां थ्रॉटल प्रतिक्रिया अधिक नियंत्रित और सधी हुई लगती है.पावर डिलीवरी स्मूद और लीनियर है.लगभग 120 हॉर्सपावर की ताकत इसे भारतीय सड़कों के लिए बेहद उपयुक्त बनाती है.स्टीयरिंग हल्का और स्मूद है.शहर में चलाने के लिए यह सुविधाजनक है.यह अत्यधिक रोमांचक नहीं है लेकिन इसकी सहजता इसे उपयोग में सरल बनाती है.

हालांकि कंपनी का दावा है कि वजन समान है, लेकिन सस्पेंशन सेटअप में पुनर्संतुलन किया गया है.







डैम्पिंग प्रभावी है और यह खराब सड़कों के झटकों को अच्छी तरह सोख लेती है.

तेज उभारों को केबिन के भीतर आने से काफी हद तक रोकती है.साथ ही यह पर्याप्त रूप से सधा हुआ है जिससे अनचाहे बॉडी मूवमेंट नियंत्रित रहते हैं.



रेंज







हमारे टेस्ट के अनुसार नई पंच ईवी लगभग 300 km तक की दूरी तय करने में सक्षम है.यह आंकड़ा मिश्रित ड्राइविंग परिस्थितियों पर आधारित है जिसमें शहर और खुले रास्ते दोनों शामिल थे.ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, एसी उपयोग और रीजेन सेटिंग के आधार पर यह आंकड़ा थोड़ा ऊपर या नीचे जा सकता है.



निष्कर्ष



यहां बड़ा बैटरी पैक, तेज चार्जिंग और बेहतर रेंज जैसे सुधार किए गए हैं जबकि ड्राइविंग अनुभव से समझौता नहीं किया गया है.नई पंच ईवी पहले से अधिक संतुलित उत्पाद के रूप में सामने आती है.सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी कीमतों में भी कमी की गई है.शुरुआती टॉप वेरिएंट की कीमत पिछले मॉडल से लगभग 2 लाख रुपये कम है.इसके अलावा बैटरी ऐज अ सर्विस का विकल्प भी उपलब्ध है जो नए खरीदारों के लिए इसे अधिक आकर्षक बनाता है.