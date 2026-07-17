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2027 सुज़ुकी हायाबुसा को तीन नए रंग मिले

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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 17, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • तीन नए कलर ऑप्शन सामने आए हैं
  • स्पेशल एडिशन लिवरी में खास स्टाइलिंग डिटेल्स और कुछ एक्सेसरीज़ मिलती हैं
  • इसमें वही 190bhp, 1,340cc इनलाइन-फोर इंजन दिया गया है

सुज़ुकी ने इंटरनेशनल मार्केट में 2027 हायाबुसा से पर्दा उठाया है और अपनी इस खास स्पोर्ट टूरर बाइक को तीन नए कलर ऑप्शन के साथ कॉस्मेटिक अपडेट दिया है. नए पेंट स्कीम के अलावा, बाइक के मैकेनिकल हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है; इसमें पहले जैसा ही इंजन, चेसिस और इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च से पहले हीरो करिज़्मा XMR 250 बिना ढके आई नज़र

Suzuki Hayabusa 2027 colours carandbike 1

2027 हायाबुसा दो नए स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन – ग्लास स्पार्कल ब्लैक और मेटैलिक रिफ्लेक्टिव ब्लू – में उपलब्ध होगी. इनके साथ ही, एक स्पेशल एडिशन भी पेश किया जा रहा है जो पर्ल ब्रिलियंट व्हाइट और मेटैलिक ऊर्ट ग्रे रंग में है और इसमें कंट्रास्टिंग रेड हाइलाइट्स दिए गए हैं. स्पेशल एडिशन में कुछ खास खूबियां भी हैं, जैसे कि खास बैजिंग, फ्यूल टैंक पर उभरा हुआ सुजुकी का लोगो, ब्लैक-फिनिश्ड एग्जॉस्ट एंड कैप्स और गाड़ी के रंग से मेल खाता सोलो सीट काउल, जो इस पैकेज का हिस्सा है.

Suzuki Hayabusa 2027 colours carandbike 4

हायाबुसा को पावर उसी 1,340cc लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-फोर इंजन से मिलती है, जो 190 bhp की ताकत और 150 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. इस इंजन के साथ अब भी 6-स्पीड गियरबॉक्स और बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है. मोटरसाइकिल में सुजुकी का इंटेलिजेंट राइड सिस्टम (S.I.R.S.) भी बरकरार है, जिसमें कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और राइडर की मदद के लिए कई अन्य फीचर्स शामिल हैं.

Suzuki Hayabusa 2027 colours carandbike 2

भारत में, सुज़ुकी हायाबुसा की मौजूदा कीमत ₹18.05 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. हालांकि सुज़ुकी इंडिया ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि नए रंग भारत में आएंगे या नहीं, लेकिन यह पक्का है कि आने वाले समय में नए रंग-रूप (लिवरी) यहां ज़रूर आएंगे.

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